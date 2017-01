Máj, lásky čas, je ještě docela daleko, zatímco duben, čas Domesticonu, už pomalu klepe na dveře a jinam! Přijeďte se proškolit v zásadních tématech lidského bytí – udržte krok se zajímavými poznatky z perspektivních oborů: literatury, historie, mytologie a magie. Na vlastní kůži zažijte jedinečnou atmosféru papučářského conu v srdci Vysočiny. Užijte si neotřelé Půlnoční překvapení, raníček a kvíz o mlsné ceny. Zahrajte si deskovky, zaposlouchejte se do hudby, pochutnejte si na večeři v některém z místních věhlasných podniků. Možná přijde i temný mág nebo alespoň Apokalypsa!





Šestý Domesticon očekávejte 7.- 9. 4. 2017, jako vždy v budově ZŠ Štáflova v Havlíčkově Brodu





Zajímá vás, kdo by vyhrál souboj středověkého obrněnce a samuraje? Co to je Osobní peklo a kudy se tam nejrychleji dostanete? Jaké fantasy klenoty se dají vylovit z hlubin a mělčin zapomnění? Jak udělat z vlka čivavu a z Draculy Edwarda Cullena? Co je vo hvezdách? Jaké trendy cloumají ruskou ženskou fantasy? A co na to braková literatura? To (a nejen to) všechno se na Domesticonu dozvíte!





Nejaktuálnější informace, program a přihlášku najdete na stránkách: http://domesticon.smeagol.cz, případně na našem Facebooku. Dotazy ochotně zodpovíme tamtéž nebo na e-mailu domesticon@seznam.cz

Komentáře

komentářů