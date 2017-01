Nemáte, s kým si zahrát? Zahrajte si sami!

Fenomén deskových her pomalu, ale jistě proniká i na naše území. České hry začínají získávat ocenění, objevovat se v televizních reklamách, dosahovat mezinárodního uznání a zkrátka o sobě dávají pořádně vědět. Oproti počítačovým hrám můžou mít ale malou nevýhodu – nemůžete si je zahrát sami. Vlastně pardon, můžete!

Mnoho z vás (a možná i řada otrlých hráčů) se při té představě zachvěje jako list na větvi uprostřed podzimní vichřice. Zahrát si sám? Není to bizarní? Nesvědčí to o nedostatku kamarádů? Nejsem blázen? Na tuhle otázku si musíte odpovědět sami, ale já říkám, proč ne? Na počítači také hrajete sám. A když celý den ťukáte do wordu, chuť doma rovnou zapnout notebook vás často přejde.

Pokud jste usoudili, že byste si nějakou tu partičku v singleplayeru klidně střihli, dovolte, abychom se s vámi podělili o několik tipů, co si zahrát a co naopak ne. Zaměřujeme se přitom primárně na hry, které vyšly v českém jazyce, ale najdete i několik tipů na hry, které se lokalizace (zatím) nedočkaly.

Co si v jednom hráči zahrát?

Robinson Crusoe

Yeah, baby! Tahle hra je pro mě tipem číslo jedna. Neztrácí nic ze svého kouzla, a když si do týmu přidáte Pátka se psem, máte dokonce šanci nějaký ten level úspěšně dokončit. Kdyby měl tuhle hru Robinson na ostrově, dost možná by se vůbec nechtěl vracet!_

Pán prstenů LCG

Kooperativní LCG pecka je jako stvořená pro dlouhé nedělní odpoledne. Sestavte si balíček schopný čelit všem nástrahám a vrhněte se do víru dobrodružství! Pán prstenů počítá s tím, že si jej hráči chtějí zahrát sami, a je tomu přizpůsoben. A pokud vám bude chybět soupeření, počítejte si skóre a poměřte vaše schopnosti na internetu. Máte problém nějaký scénář dokončit? Youtube je plný návodů pro osamělé vlky, a to dokonce v češtině či slovenštině.

_

_ Eldritch Horror

Stejně jako jeho mladší bratříček Temné znamení, starší Arkham Horror či v češtině dosud nevydané Mansions of Madness (které jsou v solo variantě možná ze všech dílů nejlepší), Eldritch je díky svému RP zaměření dobrou variantou pro hraní v single playeru. Bohaté flavour texty se postarají o to, abyste se nenudili, a pochmurná atmosféra hry při osamělé partii ještě víc vynikne._

Agricola/Caverna

Singplayerový tip redaktora D. Navrátila. Solo varianta sice postrádá náboj při přetahování o nejlukrativnější akce pro vaše sedláky/trpaslíky, ale na druhou stranu potěší ty, kteří se rádi ženou za co nejvyšším bodovým skóre. Partie totiž na sebe mohou navazovat, z té předchozí vám zůstane vybavení a pomocníci a nemusíte tak začínat úplně s „holým zadkem“, což mi osobně někdy na těchto kouscích vadilo. A budovat si v poklidu svoji farmu nebo jeskyni bude bavit hlavně ženy (hodně vzdáleně připomíná solo mód těchto her oblíbenou videoherní sérii The Sims).

Oniverse

Sólová jednička redakčního kolegy M. Stárka. Oniverse je série her odehrávajících se ve snovém světě Oniverse, v němž se hráči tu snaží vymanit z labyrintu snů, tu přeplout moře nočních můr, tu ochránit magický les před požárem. Každá z her z této série zkouší jinou základní mechaniku, ale mají pár věcí společných:

jsou určeny pro 1 nebo 2 hráče (kooperativně), dobře se dají hrát tak i tak, ale podle našeho názoru chutnají lépe sólo

na všech se podíleli stejný autor i ilustrátorka, která sérii vtiskla unikátní výtvarný styl na pomezí snů a dětských kreseb

už v krabici je několik modulů (pilotní hra série, Onirim , jich má 7!), které jsou nezávisle na sobě zapojitelné do hry a tím vytváří bohatou znovuhratelnost

do této série zatím patří zatím (chronologicky): Onirim (hand management+pattern building), Sylvion (tower defense), Castellion (tile laying), Nauitillion (dice management).

bohužel si jich zatím nevšímá žádný český vydavatel (což je i důvod, proč ji zařazujeme v druhé polovině doporučení), ale po stažení návodu ze zatrolenek nebo přeložení toho anglického další texty ve hře nepotřebujete.

Friday

Roztomilá single player hříčka Friedemanna Frieseho nabízí deckbuildingový boj proti šelmám a pirátům. Možná nemá tak širokou znovuhratelnost, ale rozhodně je pořádně napínavá a jako první obsahuje pěkný mechanismus „každé protočení balíčku hra trestá jednou negativní kartou“, který se později objevil ve Velké knize strašlivých čar.

_

Ghost Stories

Výborný počin Antoina Bauzy z jeho „před-7-divové éry“ dodnes neztrácí kouzlo a šarm. Nejvíce si ho užijete v plném počtu čtyř hráčů, ale v jednom zase poskytne nejnapínavější zážitek – jak jen jeden taoistický mnich ubrání celou vesnici, obklopenou zlými duchy ze všech stran?

_

_

A čemu se naopak vyhnout?

XCOM – tato báječná adrenalinová hra je sice papírově i pro jednoho hráče, ale pokud nejste geniální chobotnice Paul, nejspíš si ji moc neužijete. Tím, že se odehrává v reálném čase, klade extrémní nároky a nedovedu si představit, že byste stíhali byť jen hýbat s žetonky, natož přemýšlet a dělat dobrá rozhodnutí. Ve dvou už to jde, ale počítejte s tím, že vy i váš kamarád už musíte mít s hubením emzáků zkušenosti.

Warhammer Quest – Warhammer je solidní jízda, ale hrát ji za dva hrdiny taková zábava není. Musíte žonglovat s kartami a nemůžu se zbavit ani dojmu, že bez parťáka se trochu ztrácí atmosféra. Když do Schompfu, tak alespoň ve dvou.

Zeměplocha: Čarodějky – ač jsou Čarodějky koncipovány jako částečně kooperativní hra a jdou hrát solo, bez spoluhráčů jejich moc slábne. Nemáte si s kým na konci poměřit symbolické skóre a především, nemáte ani s kým zajít na čaj a prodiskutovat nejnovější metody hlavologie.

