Třicátého dne jsme dorazili k vysokému kopci. Náš král, muž velmi starý, ale stále ještě schopný a moudrý, vystoupal až nahoru a rozhlédl se. Před jeho očima se rozprostřela malebná krajina, jež vítala kolonisty s otevřenou náručí. Husté lesy, úrodné lány toužící po zorání, hory nepochybně ukrývající cenné drahokamy. Zhluboka se nadechl čerstvého vzduchu a usmál se. „Tady se usadíme,“ řekl. Jeden z průzkumníků jej šťouchl do ramene a ukázal na malé tečky, pohybující se v dáli na obzoru. „Jenže tu, Vaše Veličenstvo, bohužel nejsme sami…“

Kingdomino Autor Bruno Cathala V ČR distribuuje MindOK Počet hráčů 2–4 hráči Časová náročnost 15 minut Vhodné od 8 let Jazyková závislost Kompletně česky Rok vydání 2016 Pořadí na BoardGameGeeku 141. (rodinné hry), 857. (celkově) Mechanismy Pokládání dílků, stavba krajiny, draft

Bruno Cathala patří mezi nejznámější herní designéry současnosti. Na jeho kontě najdeme například duelovou verzi světoznámé hry 7 divů světa: Duel, obří strategii Cyclades, podmořskou Abyss, blížící se novinku Game of Thrones: Hand of King a desítky dalších. Nejnovějším počinem v českém jazyce je pak Kingdomino.

Nebojte se názvu, nebudeme skládat kostičky za sebe podle počtu teček. Kingdomino je jednoduchá strategická hra stojící na principu Carcassonne, Limes a dalších. Každý hráč má k dispozici fiktivní prostor 5*5 čtverečků, jež postupně zaplňuje dílky s mapou krajiny. Dílky se dělí podle druhu krajiny (pole, lesy, moře, bažiny) a některé na sobě mají „průmyslová zařízení“, tedy farmy či doly. Vaším cílem je spojovat území tak, abyste měli ty stejné u sebe – farmy pěkně u polí a lesy u dřevorubeckých chatrčí. V závislosti na tom nahrajete na konci vítězné body. Přitom ještě obdržíte prémii, pokud je váš počáteční díl uprostřed vaší mapy a pokud se vám podařilo nastrkat dílky do schématu tak šikovně, že vyplnily celý prostor. Kdo má bodíků nejvíc, ten vyhraje (a ostatní ho možná nebudou mít chvilku moc rádi).

To, jak dílky získáváte, je možná nejzajímavější deviza hry. Na rozdíl od zmiňovaných podobných her se v Kingdominu nelosují, nýbrž draftují, což probíhá tak, že na stůl rozložíte čtyři dílky s krajinou (či jiný počet dle počtu hráčů). Hráč, který je na řadě, si vybere, který z nich chce. Dílky jsou ale seřazené a zároveň určují pořadí dalšího tahu – kdo si vezme dílek označený jako první, bude v příštím kole vybírat první, a naopak.

Z toho plyne spousta zajímavých strategií. Především, musíte hlídat, co bere soupeř, aby se mu náhodou impérium nerozrůstalo až příliš a abyste mu nenechávali dílky, které životně nutně potřebuje. Za druhé, pokud nebudete kalkulovat s tím, který z hráčů bude v příštím kole začínat, můžete se zle okrást a naopak kolegovi nepříjemně nahrát. Tento princip s sebou přináší velké množství staré dobré škodolibosti a kradení si důležitých dílků, takže atmosféra u hry stojí za to.

Příjemné je také tempo hry, partie se obvykle vleze do patnácti minut a jen málokdy zůstanete jen u jedné. Pravidla si osvojíte taktéž velmi snadno a můžete ke stolu pozvat i malé děti či nezkušené hráče. Další silnou stránkou hry je grafické zpracování. Obrázky jsou milé, což o to, ale ty kouzelné detaily! Když jsem si všiml, že v mém lese zápasí čaroděj s obřím pavoukem, málem mě to dojalo. Tak to má být!

Kingdomino je příjemnou oddechovou hrou pro celou rodinu. Zkušeným hráčům poslouží jako filler, začátečníkům jako gateway hra. Její dynamické tempo, zábavnost a také přívětivá velikost a nákupní cena z ní dělají výborný tip na dárek či na cestování.

VERDIKT Strategická hra se skládáním krajinky zaujme mimo jiné svižným tempem a zábavně zpracovaným draftem.

Komentáře

komentářů