Nakladatelství FANTOM Print vydává první díl military sci-fi cyklu Lazarova válka:

„VÁLKA JE SVINSTVO, I KDYŽ

JI NEZAŽÍVÁTE Z PRVNÍ RUKY…“

… ovšem ani nejostřílenější veteráni

by neměli umírat víc než jednou!

Conrad Harris je hvězdou programu duplikantů – geneticky připravených těl, do nichž jsou nahrána vědomí lidské obsluhy. Duplikanti jsou stvořeni pro válku, ale také jsou to odepsatelné položky – jejich smrt je ve střetech s mimozemskými Krelly vlastně jistá. A obsluha duplikantů si ji „vychutná“ do posledního výkřiku bolesti. Jednou, dvakrát… třicetkrát. Nikdo normální to nemůže vydržet…

Nicméně Conrad všechny předpoklady popírá. Spolu se svým mužstvem už vyvázl z těch nejšílenějších akcí, a právě proto se mu říká Lazar – vždy vstane z mrtvých a vydá se vstříc nové výzvě. Ovšem tentokrát bude vše jinak. Conradova jednotka je vyslána na planetu hluboko uvnitř nepřátelského prostoru, kde lidstvo potají zkoumá záhadný mimozemský artefakt. Vědecká základna se ale náhle odmlčela. Je třeba zjistit proč – a zajistit případné přeživší a hlavně jejich vědomosti.

Lazar a jeho lidé vědí, že tahle akce bude hodně náročná, ale to ještě netuší, že hned na jejím začátku se věci pokazí ne o tradičních sto procent, ale rovnou o tisíc. Nepřítel totiž na lidskou misi čekal a náhle si musí Lazarův tým osvojit vše, co se naučil o boji ve vlastním těle, protože nyní bude každá smrt konečná!

Jamie Sawyer přichází s novou military sci-fi sérií určenou milovníkům pořádné akce. Mimozemští šmejdi jsou hnusní, tajemné objekty prastarých ras megazáhadné a lidští psychopati nevypočitatelnější než kdy dřív. A uprostřed všeho se snaží přežít vojáci, kteří po bezpočtu smrtí a znovuzrození zase odhalují chuť a křehkost života – tak bohatého… a tak bolestně krátkého. Ráma dorazil na rande s Predátory i Vetřelci… A to byl jen začátek!

Anotace:

Lidstvo se vypravilo ke hvězdám, kde se ocitlo ve válečném konfliktu se zákeřnou mimozemskou rasou. Vše, co proti hrozbě vetřelců stojí, jsou vojáci z Programu duplikantích operací, elitní vojenský tým, který na dálku obsluhuje své kopie a provádí je těmi nejnebezpečnějšími zákoutími války. Kapitán Conrad Harris zemřel už stokrát – pokaždé při sebevražedné misi uvnitř duplikantího těla. Lidé ho znají jako Lazara, muže závislého na smrti. Když se zničehonic přestane hlásit utajená výzkumná stanice, skrytá hluboko uvnitř území mimozemského nepřítele, neexistuje nikdo lepší, kdo by se mohl postavit do čela záchranné mise. Ovšem na to, s čím se tam setká, nebyl Harris vycvičený. A tentokrát se vrátit nemusí…

Protože nyní bude každá smrt definitivní!

Info o knize:

Autor: Jamie Sawyer

Originální název: Artefact

Formát: brož., 145×205 mm

Počet stran: 320

Cena: 289 Kč

Nakladatel: FANTOM Print (www.fantomprint.cz)

ISBN: 978-80-7398-344-4

O autorovi:

Jamie Sawyer

Narodil roku 1979 v Newsbury, Berkshire. Studoval právo na University of East Anglia v Norwichi, kde získal titul magistra. V současnosti Sawyer pracuje jako obhájce na plný úvazek a praktikuje trestní právo. Pokud se nezabývá právničinou nebo spisováním, užívá si volného času s rodinou v Essexu. Je nadšeným čtenářem všech druhů science fiction, především klasických autorů, jakými jsou například Robert A. Heinlein či Joe Haldeman.

Více o Jamiem Sawyerovi se můžete dozvědět, pokud navštívíte jeho stránky jamiesawyer.com.

Ukázka:

