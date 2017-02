Třetí pokračování jedinečné sbírky povídek Hry s příběhem, za kterou tentokrát stojí jedenáct českých autorů fantasy, je na světě. Letos jsme se společně vydali do divoké přírody a byly nám nabídnuty rozdílné pohledy na její moc, sílu, obyvatele nebo třeba probíhající boje. Jak se s tímto už na první pohled zajímavým tématem poprali ve sbírce Volání divočiny všichni oslovení autoři známí či neznámí?

Hry na hrdiny jsou stále v kurzu! A potvrzují to i všichni zapojení spisovatelé. Po sbírkách Zločin a trest a Ocel a krev nyní přichází Volání divočiny, kde autoři příběhů přináší různorodé pohledy do sedmi propracovaných herních světů, se kterými se mohl český fanoušek setkat. I potřetí vplujeme do tajů (a nyní i lesů) světů Taria, Asterion, Příběhy impéria, Svět potomků bohů, Immortal fighters, Unkown Armies a Imaginárium. A to už samo o sobě svědčí o zajímavém díle, nemyslíte?

Čtení jsem si užívala od začátku až do konce. Většina povídek stála opět za to a fanoušci určitě nebudou zklamaní. Autoři si připravili zajímavé kousky a my se tak měli z čeho těšit. Jaké jsou celkové dojmy z příběhů jednotlivých světů?

Sbírku uvedla povídka Váha přísahy ze světa TARIA od Josefa „Amona“ Straky. A nutno říct, že skvělá volba! Jedná se sice o celkem dlouhý text, ale velmi dobře sepsaný. Mrazilo mě z toho, děsilo mě to a zároveň bavilo. Za mě jedna velká pochvala, byl to totiž velmi dobrý začátek!

Nejvíce povídek se opět objevilo ze světa ASTERIONU, který otevřel Radovan Kolbaba se svou krapet melancholicky laděnou povídkou Dcery lesa, jež však krásně ukázala, co dokáže udělat se ženami mateřská láska. Opět jsme se dočkali kvalitního počtení, které mělo přiměřenou porci akce, ale zároveň i klidnějších částí, ve kterých byl prostor pro povedené dialogy. Na něj navázala Hanina Veselá s povídkou Mé jméno bude znít, kde se už klasicky objevila sexy zrzka Magnólie. Jde vidět, že autorka už svou postavu zná a je to pro ni nevyčerpatelná studnice příběhů, které je díky tomu radost číst. Volání divočiny zde bylo pojaté trochu jiným – telepaticky laděným – způsobem, ale proč ne? Skvělé počtení! Avšak poté přišel podle mě jeden ze slabších kousků sbírky, který mezi dalšími příběhy působil nedodělaně. Byla to povídka Život lovce od Jakuba Štádlera, který se bohužel neopřel do textu tak, jako by ho sám prožíval. A šlo to cítit. Asterionskou část uzavřela Jana „Elinor“ Poláčková s povídkou Šarlatová křídla smrti, kde mě zaujala její práce s celkovou atmosférou. Avšak neubráním se pocitu, že nezasvěcení čtenáři by měli trochu problém s orientací v ději.

Po hojném počtu asterionských povídek přišel na řadu text ze světa PŘÍBĚHŮ IMPÉRIA od Jonáše a Kryštofa Ferencových, kteří se pustili do steampunkové povídky Řezno 1872. Jako člověk, co tento žánr v různých kombinací může, jsem byla trošku zklamaná z celkové realizace. Sice se žánrem autoři zacházet skvěle umí, ale celá povídka by se podle mě dala sepsat ještě o něco lépe po stránce příběhové. Ale to nic nemění na tom, že se mi jejich povídka četla dobře. Avšak uvidíme, jak se muži projeví při další tvorbě.

SVĚT POTOMKŮ BOHŮ nám přináší dvě povídky. Volání jaguára od Barbory Legátové a Ozvěna starého příběhu od Michaely Portychové. Oba dva příběhy mají chytlavý děj a zajímavé pojetí tématu, avšak myslím si, že svým námětem zaujmou spíše ženy mladší věkové kategorie.

Jan Hamrlík nás ve své povídce Krkavec a vlk zavádí do světa IMMORTAL FIGHTERS. Stejně jako u povídky Poláčkové se mi líbí, jak autor zvládl pracovat s atmosférou a zároveň střetem dvou rozdílných světů – elfů a lidí. Akorát bych pro příště zapracovala na dialozích, které mi nepřišly místy dobře stavěné, což je škoda.

UNKOWN ARMIES si opět vzaly pod svá křídla Lucie a Petra Lukačovičovy, které sepsaly povídku Tropický kraj divů. Dle mého osobního žebříčku je to jedna ze tří nejlepších povídek celého sborníku. Jde vidět, že autorky se umí naladit na správnou vlnu kombinace hororu, fantasy a magie. Čtení je pak jedna velká radost. Prostředí opuštěného lunaparku je totiž jedním slovem skvělé v jejich pojetí!

Sborník uzavírá povídka Kelpie od Ondřeje Netíka, který už klasicky sepsal příběh ze světa IMAGINÁRIUM. Tentokrát se však opřel do jiného pojetí příběhu o vodním dravci a opět nám ukázal, že poutavé příběhy psát umí. Jednalo se o velmi solidní zakončení celé sbírky.

Volání divočiny nedělá edici Hry s příběhem od Nakladatelství Mytago vůbec ostudu. Udržuje si i napotřetí svou dobře nastavenou kvalitu a až na pár méně záživných výjimek se opět jedná o výborné počtení, které funguje jako skvělý způsob, jak seznámit nepolíbené čtenáře s různými herními světy.

Vydal: Mytago, 2016

Autor: kolektiv

ISBN: 978-80-87761-24-3

Počet stran: 432

