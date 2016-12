Vánoce jsou za rohem, nákupní šílenství kolem vrcholí a vy pořád nevíte, co by měli vaši blízcí nalézt pod stromečkem? Pokud také hledáte ten pravý dárek, třeba naleznete inspiraci ve čtyřech novinkách na českém deskoherním trhu. Vydavatelství MindOK chystá ještě v průběhu prosince uvést dvě svižné zábavné hry a dvě deskovky (jedno rozšíření) s původem v československé kotlině.

Zablufovat si můžeme ve svižné rodinné karetce Jak jako Jak?, která pobaví dva až šest hráčů. V rodinném kruhu se jistě bude velmi dobře vyjímat i další rychlovka s názvem Kingdomino, ve které dostanete příležitost vybudovat prosperující království, prozkoumat různé druhy krajin (obilná pole, nehostinné skály, rozlehlá jezera) a to vše v pouhých patnácti minutách. Obě dvě hry dle své náročnosti vypadají na zábavné gateway hry či zajímavé fillery a naše redakce vám brzy přinese recenze.

Jako třetí novinka přijde na pulty obchodů původní česká hra Adrenalin. Tato deskovka vychází ve spolupráci s vydavatelstvím Czech Games Edition (CGE), které spolupracuje s nejnadanějšími českými designéry a posílá jejich hry do celého světa. Krycí jména (i obrázková verze), Klub ztroskotanců, Příšerky z podzemí, Alchymisté a další pecky vznikly díky nim. Hry to bývají více než originální a v případě Krycích jmen i světově velmi úspěšné.

V čem bude Adrenalin jiný a jistě skvělý? Představte si, že se vaše oblíbená počítačová střílečka převedla do deskoherní podoby. Pohybujete se po místnostech, sbíráte zbraně i munici, nabíjíte a pálíte! Vyhodnocení střelby by mělo probíhat velmi rychle, a hlavně bez kostek. Kromě základního módu, kde získáte body za zraňování nepřátel, hra nabídne další dvě alternativní verze herních pravidel. Vyvážení by mělo zajistit to, že slabší a zraněnější hráči se v žáru adrenalinu zrychlují a stihnou toho během svého kola víc. Adrenalin zní zábavně a pokud se povedl (recenze již brzy), jeho autora Filip Neduka budeme do budoucna bedlivě sledovat.

Poslední odhalenou novinkou bude rozšíření deskové hry Alchymisté opět vydané ve spojení s CGE. Také v rozšíření s názvem Královský golem budete objevovat složení neznámých substancí. Rozšíření však přináší čtyři nové možnosti, mezi kterými zmiňme alespoň možnost publikovat v Královské encyklopedii nebo zkusit oživit Golema. S průměrnou délkou hry kolem dvou hodin patří Alchymisté i rozšíření Královský golem k těžším a náročnějším hrám.

Komentáře

komentářů