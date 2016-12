Banda z vesmíru se vrací. Marvel zveřejnil první trailer k filmu Strážci Galaxie Vol. 2. Ten režíruje, stejně jako první díl, James Gunn. Na scénu se vrací stará dobrá parta ve složení Peter Quill alias Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista) a dvojka Rocket a Groot s hlasy Bradleyho Coopera a Vina Diesela.

V upoutávce můžeme vidět monstrum se kterým se naše skupina střetne. Jedná se o monstrum z artworku, který byl již dříve odhalen.

V traileru nechybí ani řada vtípků, nějaké menší odkazy na komiksy (Drax a jeho skok). Všechnu pozornost ale na sebe strhává Baby Groot a jeho scéna s Rocketem. Nakonec se dostáváme i k představení nové členky týmu, kterou bude Mantis (Pom Klementieff). Celou scénu si nakonec pro sebe krade Drax a jeho výbuch smíchu. Vše za doprovodu songu Sweet – Fox On The Run (že by do budoucna byl oblíbený jako pecka Hooked On A Feeling z jedničky?).

Ve filmu se objeví také Michael Rooker, Glenn Close, Karen Gillan a Sean Gunn, kteří si zopakují své role. Nováčky jsou Kurt Russell, Elizabeth Debicki, Aaron Schwartz, zmíněná Pom Klementieff a nesmíme zapomenout také na cameo, které si střihne Sylvester Stallone.

Premiéra je stanovena na 4. 5. 2017. Na závěr pak roztomiloučká oficiální fotka Baby Groota.

Zdroj: youtube.com

Komentáře

komentářů