Už budúce leto sa začne neľútostný boj o našu planétu alebo lepšie povedané planétu opíc. Nové pokračovanie sľubuje naozaj poriadny zážitok, takže sa je na čo tešiť.

Rovnako tak je na tom aj Mass Effect: Andromeda. O novinkách sa tentokrát rozhovoril samotný kreatívny riaditeľ Mac Walters a zaujímavostí bolo viac než dosť.

Asi najočakávanejší RPG titul posledných rokov, Torment: Tides of Numenera, konečne dostal dátum vydania. Stane sa tak 28. februára a pri tejto príležitosti bola odprezentovaná aj Day One Edition.

For Honor nie je len krvavá záležitosť, ale v pozadí sa odohráva spletitý príbeh, ktorý tvorcovia predstavili v novom story trailery. A ako už býva zvykom… nuž pozrite sa sami.

