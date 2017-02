Role hráčů Důstojník centrály – Pokud milujete ječet zoufalé povely, Důstojník centrály je role přesně pro vás! Kromě komunikace s aplikací zajišťuje také válku na oběžné dráze. Jeho akční karty jsou navíc velmi důležité a jejich dobré použití zachrání lidstvu mnoho životů. Náčelník štábu – Umíte počítat? Rychle? Potom sáhněte po Náčelníkovi štábu. Musí rozumět strategii svého týmu, protože určuje rozpočet pro dané kolo a každý jeho omyl lidstvo draze zaplatí. Kromě toho velí stíhačkám a vybírá krize, měl by tedy mít dobrý přehled o celé hře. Velitel jednotky – Kdo si poradí s emzáky, kteří se vylodili na naší planetě? Přece ostří mariňáci pod vedením Velitele jednotky! Ačkoliv se stará „pouze“ o mise a obranu základny, často je to právě on, kdo v časovém stresu dělá ta nejobtížnější rozhodnutí. A je to také on, kdo seznámí ufony s hlubším významem okované podrážky. Vedoucí výzkumu – Bez špičkových technologií by X-COM nebyl pro mimozemšťany žádnou hrozbou. Vedoucí výzkumu musí určit, jaké vynálezy mají největší prioritu, a postarat se o to, aby včas spatřily světlo světa. Ačkoliv dělá možná nejméně činností, každý jeho tah může rozhodnout o výhře nebo prohře týmu. Právě on by měl nejlépe vědět, co je pro X-COM opravdu důležité a co může počkat.