Vycházející slunce rozlilo první paprsky po císařské zahradě, jež se rozzářila všemi barvami. Zahradník v altánu dopil ranní čaj, svázal si vlasy, chopil se hrábí a povzdechl si. Bude to dlouhý den. Rád si vymazloval rostlinky, ale od doby, co mu pracně vypěstované výhonky vyžírala panda, ten “císařský dar”, byly všechny dny tak nějak delší.

Takenoko Autor Antoine Bauza V ČR distribuuje REXhry Počet hráčů 2–4 hráči Časová náročnost 40–60 minut Vhodné od 12 let Jazyková závislost Česká pravidla, žádné herní texty Rok vydání 2012 Pořadí na BoardGameGeeku 18. (rodinná hra), 173. (celkově) Mechanismy Pokládání dílků, pohyb figurek, skryté úkoly

Blíží se Vánoce, a deskovka je skvělý dárek, který připraví rodině nemálo pěkných budoucích spolu strávených chvil. A jak je strávit lépe, než vzpomínkou na léto a rozkvetlé zahrady… a navíc s roztomilou pandou?

Takenoko je rodinná hra z japonského prostředí dokonalých pěstěných bambusových zahrad s jednou nenechavou žravou pandou. Hráči v ní postupně rozšiřují společnou bambusovou zahradu z barevných šestiúhelníkových políček. Na každém políčku roste bambus o výšce 0–4 v barvě políčka… a po těch všech pobíhá upachtěný zahradník snažící se udržet bambusy naživu a krásné, a panda s poněkud… opačnými úmysly.

Hra je unikátní tím pojetím, že nemá žádné „moje figurky“ a „tvoje figurky“. Všichni hráči hrají se vším v jedné společné zahradě uprostřed stolu, ale úkoly, kterých se snaží dosáhnout, má každý v ruce jiné, reprezentované kartami.

V každém tahu si hráč vybere 2 různé z 5 možných akcí:

– přidat dílek zahrady,

– vzít si do zásoby kanálek (pomocí kterého buduje zavlažovací síť z počátečního jezera),

– pohnout zahradníkem (a tím nechat povyrůst bambus tam, kam zahradník přijde, a na sousedních políčkách stejné barvy),

– pohnout pandou (a tím jeden dílek bambusu sežrat), a konečně

– dobrat si novou kartu úkolu do ruky.

Karty úkolů jsou ve hře trojího druhu: územní (kde úkolem je složit z barevných políček kdekoli v zahradě konkrétní emblém, a všechny je zavlažit, aby mohl bambus růst), zahradníkovy (vypěstovat konkrétně vysoký bambus na konkrétní barvě políčka) a pandiny (sežrat nějaké sady barevných bambusů). Pokud hráč během svého tahu splní úkol ze své karty, může tu kartu vyložit a dostává body na ní zobrazené. Vyložení dostatečného množství úkolů odpálí konec hry a pak vyhrává ten, kdo z karet posbíral nejvíce bodů… čili jediný součet bodování se děje až na konci.

Herně není mnoho co vytknout – pravidla jsou jednoduchá, ale díky šestiúhelníkovému variabilnímu hracímu plánu poskytují dost možností, kudy se hra může větvit. V dobírání úkolů tkví jistý podíl náhody (díky tomu, že všichni hráči hrají s jednou zahradou, někdo vám může váš úkol nedopatřením splnit) a hra nejde dost do hloubky, aby nadlouho udržela herní fajnšmekry, ale to jsou asi tak všechny výtky, co mě napadly. Takenoko i přes náhodnost kartiček nabízí dost rozhodování, nevleče se a snadno jej pochopí i lidé deskovkami nepolíbení. Dospělejší hráči si mohou užít i vzájemné odhadování a maření úkolů. V čem však Takenoko září, je vizuál.

Řekněme, že k hrám jsem přičichl docela hodně, přesto však neznám žádnou, která by na stole vypadala roztomileji. Barevné bambusky tyčící se do výšky, malovaná figurka pandy i roztomile načančané rostliny z ilustrací dávají dohromady celek, co zaujme, a při tom pod touhle krásnou skořápkou šlape i dobrá hra. Pokud chcete někomu dokázat, že deskovky už nejsou zábava lůzrů (obzvlášť je-li tento někdo ženského pohlaví), začněte v bambusové zahradě.

A kdyby jim tahle nálož roztomilosti byla málo, klidně přikupte rozšíření Panďátka. Krom figurky mámy pandové a spousty hezkých žetonů panďátek přináší i pár mechanismů, které v základu chybí, např. možnost vyměnit si nešťastně vytáhnutou kartu.

VERDIKT Příjemná a svižná rodinná hra s krásným vizuálem a roztomilou pandou, která neudělá ostudu v žádné sbírce. Nejlépe se ovšem blyští jako rodinná hra s dcerkou či gateway game, jež přitahuje neználky k deskování.

