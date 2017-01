Před několika měsíci jsme měli možnost otestovat prototyp hry Krycí jména: Obrázky (naše dojmy naleznete zde). Dnes přišel čas podívat se na zoubek oficiální verzi, která právě dorazila na pulty obchodů. Jaká jsou nová Krycí jména a má smysl je dokoupit do sbírky? Jsou lepší než originál (recenze zde)?

Krycí jména: Obrázky Autor Vlaada Chvátil V ČR distribuuje MindOK Počet hráčů 2+ Časová náročnost 15 minut Vhodné od 10 let Jazyková závislost Hra neobsahuje text Rok vydání 2016 Pořadí na BoardGameGeeku 6. (párty hry), 425. (celkově) Mechanismy nápovědy, hádání karet

Fenomenální úspěch původních Krycích jmen sbírajících jedno ocenění za druhým nezůstal nepovšimnut. Netrvalo to ani rok a Vlaada Chvátil si pro nás pod hlavičkou vydavatelství MindOK připravil pokračování. Krycí jména: Obrázky v mnoha aspektech přesně kopírují originál. Pokud již znáte pravidla původních Krycích jmen, v podstatě nic se nezměnilo (a můžete přeskočit tento odstavec). Čtyři nebo více hráčů se rozdělí do dvou týmů a hádají, které kartičky představující tajné agenty patřící jejich týmu. Každý tým dostává nápovědy v podobě jednoho slova a čísla od svého šéfa špionáže. Napovězené slovo v sobě spojuje rysy či vlastnosti několika obrázků a číslo říká, kolika kartiček se nápověda týká. Vyhrává tým, který dokáže dříve odhalit všechny své agenty/kartičky s obrázky.

Takže co se oproti originálu změnilo? Jak je na první pohled patrné, Vlaada Chvátil tentokrát vyměnil slova na kartičkách za lehce abstraktní černobílé obrázky, které v sobě snoubí dva až tři různé motivy. Příkladem může být ptakopysk na vodítku nesoucí si kost nebo třeba rozcestník vyobrazující knírek, klobouk a tašku. Celkově lze říci, že jsou obrázky mnohoznačnější a mají více významů než originální slova. Další výraznou změnou je snížení počtu kartiček na stole z pětadvaceti (5*5) na dvacet (5*4), což vzhledem k větším rozměrům obrázků dává smysl a zvyšuje to přehlednost. Partie tím získávají na svižnějším tempu. Originální hra zakazovala používat v nápovědě jakoukoli verzi slova na kartičce či jeho kořen. Ve hře Krycí jména: Obrázky však takové omezení neexistuje. Pokud je na obrázku kuře, nic vám nebrání říci nápovědu „kuře 1“.

Mezi hlavní plusy hry Krycí jména: Obrázky patří zrychlení partií a odstranění jazykových bariér. Pokud hrajete s cizojazyčnými přáteli, Obrázky jsou tou pravou volbou. Další část, která stojí za pochvalu, jsou samotné obrázky na kartičkách. Jsou originální, obsahují dostatek podnětů pro vytvoření nápovědy a i přes jejich vysoký počet (hra obsahuje 280 obrázků) se motivy neopakují. Vymyslet nápovědu je proto snadnější. Ale uhádnout ji… Hra je také dostupnější pro mladší hráče, pro které bylo spojování slov někdy trochu problém (s tímto bodem by asi nesouhlasily dcery Vlaadi Chvátila, které dokázaly s přehledem vyhrát turnaj v originálních Krycích jménech a nechat všechny dospělé daleko za sebou). Také nás potěšilo, že karty agentů i náhodných kolemjdoucích jsou jedinečné (jejich obličeje se neopakují).

Záporů rozhodně není mnoho a spíše se jedná o subjektivní pocity jednotlivých hráčů, než že by hra v něčem pokulhávala. Pokud zbožňujete originální hru, bude pro vás největším šokem právě nahrazení slov obrázky. Někteří hráči si na to zvyknou po první hře, někomu to trvá déle. Zrychlení hry může někdo vnímat negativně. Poslední výtkou, se kterou jsme se setkali, byl názor, že obrázky měly být barevné, což by hru oživilo a zatraktivnilo. To může a nemusí být pravda. Vezmeme-li v úvahu, že odhalení agenti, resp. kartičky s obrázky jsou překryty modrými či červenými kartami agentů, mohly by barevné obrázky působit chaoticky a snižovat přehlednost celé hry.

Krycí jména: Obrázky si uchovávají všechno to, co udělalo z jejich předchůdce světovou party hru číslo jedna: jednoduchý mechanizmus, neomezený počet hráčů, svižné partie a spoustu zábavy. To, že se na místo slov používají obrázky, však silně mění pocit ze hry. Po cca deseti odehraných partiích (a odeznění prvotního šoku) máme z novinky opravdovou radost. Krycí jména: Obrázky pravděpodobně nesesadí svého předchůdce z party trůnu, na druhé straně nabízí lepší zážitek než drtivá většina konkurenčních party her.

VERDIKT Rychlejší verze legendárních Krycích jmen s obrázky namísto slov.

