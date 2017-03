Když kočka není doma, myši mají pré. Jenže banda mlsných, nenasytných myšek nemá čas čekat. Zatímco se zlý černý kocour vyvaluje na gauči, myší komando spokojeně plundruje spíž. Ale čas se krátí a nebude trvat věčně, než šelmu zaujmou tiché krůčky hlodavců a ona vyrazí do špajzu na lov. Stihnou do té doby malí nájezdníci dotáhnout svoje úlovky do myší díry, aby zde labužnicky pronesli ono táhlé „Mmm!“?

Mmm! Autor Reiner Knizia V ČR distribuuje MindOK Počet hráčů 2-4 hráči Časová náročnost 15-20 minut Vhodné od 5 let Jazyková závislost kompletně česky Rok vydání 2015 Pořadí na BoardGameGeeku 105. (dětské hry), 1 087. (rodinné hry), 5 128. (celkově) Mechanismy Kooperativní hra, hod kostkami, pokoušení štěstí

Profesor matematiky a herní designér Reiner Knizia má na svém kontě více než 500 her. Vyhrál více než 25 cen pro herní designéry, což je herkulovský výkon. Z jeho nejznámějších kousků jmenujme například Ra či Blue Moon. Také se dostal do redakčního TOP 10 herních designérů. Knizia se ve své tvorbě často zaměřuje na dětské publikum, což je také příklad jeho poslední novinky Mmm!

V této kooperativní hře, zaměřené na nejmenší děti, se ocitáte v rolích myší, jejichž cílem není nic jiného než vloupat se do spíže a užívat si hromad skvělého jídla. Jenže tak snadné to zase nebude, domem se potuluje zlý černý kocour a má na chutné myšičky zálusk. Závod o čas začíná. Stihnou hlodavci ukrást všechno jídlo?

Princip hry je celkem jednoduchý. Před vámi se rozloží herní plán, který se skládá ze dvou částí. Tou první je čtverečkovaná síť vyjadřující špajz. Na síti leží řada potravin, ryby, mrkve, okurky, sýry či bagety. Každá potravina je jinak velká – pořádný losos zabere víc místa než plátek eidamu. Druhou částí plánu jsou „kočičí“ políčka, kterými se hlavní záporák dostává do spíže.

Hráč, který je na řadě, si hodí kostkami, na nichž jsou symboly potravin a jeden symbol červeného kříže. Pokud hodíte potraviny, můžete je umístit na herní plán. Každá kostka vám umožní ukrást jídlo z jednoho čtverečku. Jídlo přitom můžete brát jen z toho řádku či sloupce, odkud jste vzali první sousto. Hozením červeného kříže nezískáte nic. Neúspěšné hody můžete jednou zkusit přehodit. Pokud jste už vystříleli všechny kostky a máte ukradenou celou souvislou potravinu – třeba malou mrkev na dvě políčka nebo velkou rybu na pět políček – není co řešit. Pokud jste si ale odnesli třeba jen půlku nebo ani to ne, kocourovi začne docházet, že tu něco nehraje, a posune se o jedno políčko blíž směrem ke spíži. Pointa hry je pak prostá – buď stihnete ukrást všechno jídlo dřív, než se kočička dostane až do spíže, nebo jsou vaše myšky donuceny vzít nohy na ramena a hra neúspěšně končí.

Základní princip je tedy velmi jednoduchý, což ovšem považuji za ideální. Hra je totiž určena pro děti, které ještě nechodí ani do školy. A domnívám se, že v tomto ohledu je Mmm! skvěle vyváženou záležitostí. Potenciál ji pochopit mají i děti mladší pěti let, nemusí umět ani číst. Za výhodu považuji také fakt, že je hra kooperativní. Děti se tak učí spolupracovat v týmu, poslouchat nápady někoho jiného a organizovat s ním svůj postup. Dalším plusem je fakt, že hře jde modifikovat pravidla tak, aby byla složitější a zaujala i žáčky prvních tříd. Navíc, ač je na krabici napsáno něco jiného, můžete ji hrát i jako sólo variantu. Komponenty, přestože jich není mnoho, vypadají pěkně pohádkově a zaujmou svými pestrými barvami.

Myslím si, že Mmm! je výborná první hra pro předškoláka, která jej nejen zabaví, ale rozvine také jeho myšlení, představivost i schopnost fungovat jako člen týmu. Obstojí tedy i jako výuková pomůcka. Což takhle pořídit vašemu prckovi první kousek do jeho sbírky deskových her?

VERDIKT Jednoduchá hra pro předškoláky nejen zabaví, ale také rozvine myšlení i týmovou spolupráci.

