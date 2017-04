Předposlední listopadový víkend byl minimálně na Moravě nabitý deskovými hrami, ale co naplat, Brnohraní 2016 je za námi, a to je právě čas pro malé zhodnocení proběhlé akce. Tři dny trvající minifestival deskových her nalákal celých 1 250 návštěvníků, kteří od rána do večera plnili místnosti a herní stoly Střediska volného času v Lužánkách, které je jen tak mimochodem nejstarší a největší školské volnočasové zařízení v ČR. A právě všudypřítomné nástěnky s fotografiemi skautů potulujících se přírodou, malé útulné klubovny, ale i rozlehlé honosné sály naplněné návštěvníky a především přátelští hermani zajistili atmosféru pohody, a to sychravému počasí navzdory.

Návštěvníci si zkusili 100 osvědčených i zbrusu nových deskových her od všech velkých vydavatelských domů a nechybělo ani testování rozpracovaného prototypu hry Legends of Euthia. Tato fantasy kompetitivní řežba pro 2–4 hráče je zatím stále v plenkách, ale redakci neunikla její epičnost, krásné grafické zpracování připomínající Heroes of Might and Magic ani lákavé herní principy. Více informací přineseme v preview. A když už jsme u prototypů a novinek, velmi nás zaujala prezentace nové postapokalyptické hry HOPE.

O jiné vydařené postapokalyptické hře RONE, kterou vytvořil Čech Štěpán Štefaník (rozhovor zde), jsme již referovali a brzy přineseme recenzi, ale HOPE jsme viděli poprvé. Zatímco obě hry jsou inspirované legendárním zakladatelem žánru sběratelských karetních her Magic the Gathering, HOPE se již na první pohled odlišuje použitím herního plánu, jaký známe například ze Summoner Wars. Také po grafické stránce působila HOPE velmi atraktivně a, jak to u postapo žánru má být, temně a krvavě.

Z široké škály turnajů jsme se zúčastnili toho v Summoner Wars, jenž byl zároveň pro první tři hráče bránou na celorepublikové klání v této oblíbené strategické hře. Hráči měli dovoleno hrát s libovolnou rasou jak ze základní sady, českých rozšíření, tak z Mistrovské sady.

Sečteno a podtrženo – Brnohraní bylo fajn a velké díky patří všem nadšencům, kteří ho pomohli zorganizovat. Pokud jste letošní podzimní setkání nestihli, nezoufejte, Brnohrani bylo letos dvakrát (na přelomu jara a léta a nyní na podzim) a nejinak by tomu mělo být každý rok. Pro všechny nedočkavé připravují organizátoři již nyní obdobnou akci, která nás čeká již na jaře 2017. Aktuální informace naleznete na facebookové stránce Brnohraní.

