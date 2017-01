Mamííí, já si chci postavit i Circus Maximuuus. – Ne a už mě nerozčiluj, starověkých divů bylo jen 7, nebudeš si vymýšlet další! Navíc bys mi vzal 3 mince a ještě hrál znovu, to ani náhodou!

7 divů světa: Duel Autor Antoine Bauza, Bruno Cathala V ČR distribuuje Blackfire Počet hráčů 2 hráči Časová náročnost 30 minut Vhodné od 10 let Jazyková závislost Kompletně česky Rok vydání 2016 Pořadí na BoardGameGeeku 7. (strategické hry), 8. (celkově) Mechanismy Draftování karet, skládání setů

Rychlá a přitom propracovaná karetka 7 divů světa si našla cestu do srdcí hráčů velmi jednoduše. Nabízí totiž unikátní vlastnost: je stejně dobře hratelná ve třech jako i v sedmi hráčích. Jaká další hra nabídne propracovaný a plnohodnotný strategický zážitek, aniž by trvala nepřiměřeně dlouho? Řeknu vám to jednoduše – prakticky žádná! Velké strategické kousky na trhu jsou, ale třeba takový Eldritch Horror se ve více hráčích hodně protáhne.

U 7 divů světa ale byla velká škoda, že nešel hrát pouze ve dvou. Tedy ano, šel, ale bylo to tak složité, že se do toho asi moc lidí nepouštělo (alespoň dle vlastní zkušenosti). No a tak si Antoine Bauza pozval na pomoc Bruno Cathalu a rozhodli se hru v něčem překopat, v něčem jen trochu poupravit a převést do duelové verze. Antoine Bauza má za sebou úctyhodnou historii v oblasti designu her – kromě původních 7 Divů světa ještě výborné kousky Ghost Stories, Takenoko, Hanabi a Tokaido. Největší úspěch ale zaznamenal, když se probojoval do našeho seznamu TOP 10 tvůrců deskových her. Bruno Cathala má ovšem podobně reprezentativní portfolio, v našem seznamu figuruje také a kontruje s Cyclades, Five Tribes a Shadows over Camelot.

Nyní už ale k samotné hře. V relativně kompaktní krabici naleznete insert (sic!), spoustu karet (pořád je to primárně karetka), pár žetonů, kartonové peníze a počítadlo sloužící ke sledování stavu na vojenské frontě.

Mechanismus hry spočívá ve stavění budov z nabídky daného věku (celkově tři věky) a tím budování vlastní říše, která bude nejen ekonomicky zdatná, ale nenechá se zahanbit ani v oblasti vojenské, vědecké či při stavbě divů. Hráči si střídavě pořizují budovy (zpočátku zdarma či za pár zdrojů/peněz, později za několik zdrojů včetně různých kombinací), které si vykládají před sebe (typy budov viz box). Jak říše postupně vzkvétá, hráči si mohou dovolit čím dál dražší budovy se silnějšími efekty. Nabídka karet je pro daný věk vždy vyložena na stole v předem dané struktuře. Některé karty jsou lícem nahoru, jiné lícem dolů. Karty se různě překrývají a lze sebrat jen takové, na nichž v tu chvíli neleží jiná karta. Je tedy důležité se při rozhodování o nákupu řídit i tím, co soupeři svým nákupem odkryji. Hra tím získává silný nádech vzájemné interakce mezi hráči a klade důraz na reakci na protihráčovy tahy.

Některé budovy mají schopnost „zlevňovat” další budovy, hodí se tedy jako navzájem se podporující řetěz.

Druhy budov Zdroje – hnědé a šedé budovy. Přináší v každém kole jednu či více surovin, které hráč může používat pro nákupy dalších budov. Kromě toho každá taková karta zdražuje soupeři nákup právě této suroviny z banku. Tržiště – žluté budovy. Přináší různé výhody, od zisku zlaťáků přes zlevňování nákupů surovin, samotné suroviny až po vítězné body. Vojsko – červené budovy. Dodávají hráči vojenskou sílu potřebnou k posunu žetonu konfliktu směrem k soupeřovu městu. Monumenty – modré budovy. Mají jediný účel – zisk vítězných bodů. Některé se spolu výhodně řetězí. Věda – zelené budovy. Karty nesou jeden ze sedmi symbolů, při sesbírání šesti symbolů hráč vyhrává na vědeckou převahu. Pokud sesbírá dva stejné symboly, může si vzít jeden žeton pokroku (ty dávají různé permanentní herní schopnosti). Cechy – fialové budovy. Karty přítomné pouze ve třetím věku. Hráči si je pořizují, aby získali peníze (někdy) a hlavně vítězné body (vždy). Bodovány jsou počty budov konkrétních barev, postavených divů či nasyslených peněz.

Každý hráč má ve hře 4 divy, které může postavit (na rozdíl od staršího bratra této hry, každý div má pouze jeden stupeň), celkově ale může být ve hře postavených pouze 7 divů (není tedy dobré nechávat stavbu divu až na pokročilou fázi hry), je to přece 7 divů světa: Duel, nikoli 8! Divy mají kromě standardních výhod (vítězné body, vojenská síla) i nové možnosti, které dobře sedí do hry dvou hráčů – ničení karet zdrojů, „krádež” peněz od protihráče či možnost nejdůležitější, hrát po postavení divu ihned znovu. Toto „špinění” pořadí tahu je velmi důležitým prvkem, když chcete protihráči odepřít možnost postavit si konkrétní kartu (a to se stává hlavně v závěru dost často).

Hra může skončit třemi způsoby: může nastat vítězství díky vojenské nadvládě (to když jeden z hráčů vojensky přetlačí toho druhého), vědecké nadvládě (sesbírání 6 ze 7 vědeckých symbolů jedním hráčem) nebo po konci třetího věku. Vojenská a vědecká nadvláda mohou hru ukončit předčasně a v takovém případě se body nesčítají. Ve třetím případě se hra dohrává do konce a počítají se vítězné body. Ty nesou jednotlivé karty, dále je možné je získat z postavených divů, žetonů pokroku nebo vojenské převahy. Hráč s největším počtem vítězných bodů se stává… vítězem.

Rozdíly oproti 7 divům světa Draftování karet: nabídka je rozložena na stole v dané struktuře, některé karty jsou viditelné, jiné se odkrývají postupně. Stejně tak se uvolňují karty, které jsou k dispozici. Suroviny: Surovin je 5 a hráči je nekupují od soupeře, nýbrž z banku. Soupeř ale může hýbat s cenou, kterou platíte, a to samozřejmě tím nepříjemným směrem. Na rozdíl od 7 divů je v Duelu nemožné hru slušně uhrát zcela bez surovinových karet. Žluté karty: Prodávání tahu (=odhození karty za peněžitý zisk) není v Duelu za konstantní 3 mince, nýbrž 2 + počet žlutých karet, které máte. Obchodní karty jsou tak výhodné dvěma způsoby. Vojenství: hráči stavěním vojenských budov ihned posunují s figurkou konfliktu směrem k soupeři (nikoli na konci věku). Pokud některý z hráčů zanedbá obranu, může se stát, že figurka dojde až do jeho města a hra skončí vojenským vítězstvím soupeře. Při dosažení dvou milníků protihráč ztrácí peníze. V případě občanského konce (na body) hráč s vojenskou převahou dostane body podle toho, jak blízko je k soupeřově městu. Věda: ve hře je sedm vědeckých symbolů, při nasbírání šesti z nich dojde k vědeckému vítězství. Kombinování vědeckých symbolů nenese vítězné body, ty jsou pouze na jednotlivých budovách a některých žetonech pokroku.

Vysvětlit hru není složité, naučit se ji a být schopen reagovat na tahy soupeře, to už chce více času a energie. Hra dokáže odměnit správně zahranou budovu, umožňuje vytvářet komplexní strategie a také škodit protihráči. Jednu partii odehrajete v pohodě do půl hodiny, zároveň se nebudete cítit, že jste si zahráli pouze filler.

Původních 7 Divů světa mě baví, strategické stavění budov, rychlý průběh hry, způsob vzájemné interakce mezi hráči, to vše se mi moc líbí. Ale ve srovnání se 7 Divů světa: Duel jeho starší bratříček bledne a ztrácí, Duel je totiž ještě o kus lepší a celkově naprosto skvělý! Takhle mě hra pro dva hráče už dlouho nenadchla. Je tu vše co bych očekával – krásný vizuál, rychlý spád, variabilita hry a to, že každá partie je pokaždé jiná. Jen horko těžko jsem hledal negativa, menšími výtkami by tak mohly být snad jen poněkud vyšší cena a křivě natištěný dílek na sledování vojenské situace. Tyto drobné nedostatky dobře ilustrují, jak je hra skvělá, nic většího se jí totiž moc vytknout nedá.

Pokud hledáte hru, kterou si stejně dobře můžete zahrát s kamarádem z deskovkové bandy i s přítelkyní nebo manželkou, 7 Divů světa: Duel vás nadchne tak, že u jedné partie určitě nezůstanete!

VERDIKT Rychle odehratelná a přesto propracovaná a zábavná hra. Nejlepší strategická hra pro dva hráče. Tečka.

