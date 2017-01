Vycházející slunce zalilo lešení kolem olbřímí pyramidy. Zbývalo jí dodat několik pater, ale už teď její majestát budil úctu v širém okolí Gízy.

Vrchní dráb přimhouřil oči a přelétl staveniště hrdým pohledem. Od svého bratrance, obchodního cestujícího, slyšel, že Řekové budují kolosální sochu kdesi na Rhodosu. Pche, pomyslel si, jen ať se snaží. Bude to *naše* stavba, jež vejde do dějin!



7 divů světa Autor Antoine Bauza V ČR distribuuje Blackfire Počet hráčů 2-7 Časová náročnost 45 minut Vhodné od 12+ Jazyková závislost Česká pravidla, žádné herně-relevantní texty na komponentech Rok vydání 2011 Pořadí na BoardGameGeeku 28. (celkově), 28. (strategická hra), 1. (rodinná hra) Mechanismy Karetní draft, tableau building

Určitě jste už slyšeli, že moderní deskovky s trochou taktiky a rozhodování se dělí na rodinné a hráčské. A přesně na jejich pomezí stojí jedna z herních legend, která katapultovala jejího tvůrce mezi nejslavnější designérská jména, posbírala přes 50 ocenění a dnes se již považuje za součást základního přehledu v moderních stolních hrách: 7 Wonders (u nás jako 7 divů světa).

Jako spousta věcí, z nichž se stane hit, vznikla i tato hra náhodou: na herní večírky k Antoinu Bauzovi domů se nejčastěji scházelo právě 7 lidí. Antoine byl poněkud rozčarován, že pro tento počet hráčů neexistovala žádná hra, která by současně nebyla party a člověk nestrávil věčnost čekáním na svůj tah… a také se mu při toulkách světem v hlavě usadila myšlenka na hru o 7 divech světa, v níž každý ze sedmi hráčů buduje svůj div.

Design hladkého průběhu hry byl ovšem údajně martyrium: jak vyrobit hru, která se v 7 hráčích nevleče? Klíčovou myšlenkou bylo omezit interakce na dva nejbližší sousedy (což hře občas hráči vyčítají a některá rozšíření právě tento „problém” adresují – za mě to ovšem vůbec problém není, naopak to činí průběh hry rychlým a čistým) a vypustit jinak v eurech časté kostky surovin – v 7 divech světa žetony surovin nenajdete, pouze „permanentní” suroviny na kartách.

Jak tedy vzniklý a oceněný produkt vypadá a probíhá? (Všimněte si dvou nápadně se opakujících cifer.)

Hra se dělí na 3 věky, z nichž každý začíná tím, že každý hráč dostane do ruky 7 karet z předpřipraveného balíčku pro daný věk. Z těchto karet si potom všichni současně jednu vyberou a zbytek pošlou sousedovi, což činí tak dlouho, než jsou karty rozebrány.

Karty reprezentují budovy a dělí se na 7 kategorií: výrobny neopracovaných surovin, výrobny opracovaných surovin (surovin je ve hře 7, z toho 3 opracované), karty občanské (dávají body samy o sobě), karty vědecké (dávají body za sesbírání sad ze 3 různých symbolů), karty vojenské (dávají body na konci všech věků podle relativní vojenské síly každé dvojice sousedů), karty obchodní (zlepšují podmínky nákupu surovin od sousedů) a karty cechů (jsou pouze v posledním věku a dávají body dle toho, co konkrétně mají hráčovi sousedé). Každý z hráčů může navíc 3 tahy strávit stavbou svého předem definovaného divu, který jednak slouží k tomu, aby měl hráč co dělat i v tazích, kdy má v ruce nevábný výběr karet, a jednak tyto divy definují proměnlivé schopnosti jednotlivých hráčů.

Navzdory tomuto rozvleklému popisu hra skutečně odsýpá. Každý tah jen všichni současně vyberou jednu kartu ze zužující se nabídky ve své ruce a podle požadované ceny této karty spočítají, na co mají a co musejí dokoupit. Hlavní kouzlo spočívá v tom, jak se karty v průběhu hry stávají lepšími i dražšími a každý výběr karty na začátku ovlivňuje i to, jak snadné je pro hráče dosáhnout na ony drahé karty ke konci. Díky různým kombinacím bodování hra nabízí i spoustu cest k vítězství a musím říct, že jsme místo hraní velkých drahých her raději strávili opakovanými 45minutovými partiemi celý večer.

Balíčky jsou pečlivě vybrány tak, že v libovolném počtu hráčů začíná každý věk se 7 kartami na hráče, proto je hra ve všech podporovaných počtech hráčů dobře vyvážená. Celému dílku přidávají na kráse majestátní ilustrace z pera Miguela Coimbry (můžete znát ještě z Cyclades nebo Small Worldu) a spousta oficiálních rozšíření, s nimiž hra pěkně vykvete – Cities přidají na nepředvídatelnosti a tím znovuhratelnosti, Leaders na strategii, Wonder Pack na proměnlivých schopnostech hráčů a Babel rozšíří hráčskou interakci skutečně na celý stůl.

Hodí se zmínit i Bauzův a Cathalův počin z r. 2015, kdy pocit z hraní 7 divů světa velmi pěkně přenesli do samostatné hry pro dva hráče.

VERDIKT Bude to možná znít nadneseně, ale koneckonců recenze jsou vždy vyjádřením recenzentova názoru. A já považuji 7 divů světa za nejlepší moderní deskovku vůbec, pokud se omezíte na ty odehratelné do hodiny. A to do hodiny dokonce i v 7 hráčích.

