Znáte to, chcete si zahrát deskovku, něco opravdu rychlého, ale nechcete nehráčům něco dlouze vysvětlovat. Tak sáhnete po něčem jednoduchém, ideálně karetce, která nezabere místo a když se zadaří, stihnete i dvě nebo tři partie.

Dao Autor Andy Hopwood V ČR distribuuje MindOK Počet hráčů 2-6 hráčů Časová náročnost 20 minut Vhodné od 6 let Jazyková závislost kompletně česky Rok vydání 2016 Pořadí na BoardGameGeeku 5 684. (celkově) Mechanismy Skládání sad, správa karet, pokoušení štěstí

Pro podobné situace MindOK přináší svoji novinku, karetní hru Dao. Jejím autorem je téměř neznámý Andy Hopwood, pro nějž by hra mohla představovat průlomový počin.

Krabička s hrou je opravdu skladná a po otevření zjistíte, že by mohla být ještě menší, nebýt insertu. V krabičce naleznete 60 karet s celkem hezkou grafikou evokující japonské vzory. Karty jsou vyvedeny v celkem pěti barvách, každá z nich nese hodnotu od 0 do 4. Čísla na kartách mají svůj smysl, určují totiž hodnotu karty (podle toho, zda má správnou barvu), případně zda se vám stane něco negativního.

Jak poznáte správnou barvu? Jednoduše, je to ta, které máte vy nejvíce! Ale nepředbíhejme. Hra funguje na principu push-your-luck, čili pokoušení štěstěny. Hráč má ve svém kole na výběr dvě možnosti: buď si vzít kartu nejblíže balíčku (na výběr jsou vždy alespoň tři) nebo otočit z balíčku další kartu a přidat ji do řady. Háček je v tom, že jakmile součet čísel na vyložených kartách překročí číslo 12, hráč si musí vzít všechny karty k sobě. A to se mu většinou nebude líbit, karty totiž bývají namíchané z různých barev a pro body se hodí pouze jedna z nich.

Na konci hry se do plusu započítají hodnoty karet jedné barvy, karty ostatních barev jsou záporné body (vždy co karta, to bod, bez ohledu na její hodnotu). Pokud tedy uvidíte kartu svojí barvy, ale s hodnotou 0, tak brát si takovou kartu vám moc nepomůže. Pokud by ale karta vaší barvy nebyla, ani její nulová hodnota vás od záporného příspěvku k bodovému skóre nezachrání. Součet nad 12 je tedy klíčovým milníkem při vykládání karet a navíc se k němu váže ještě jedna výjimka. Pokud totiž přiložená karta je o stejné hodnotě jako poslední karta v řadě, hráč si karty nebere.

V průběhu hry se vám často stane, že zjistíte, že vaše původní barva, na kterou jste sázeli, už pro vás nemá valný potenciál, a tak se přeorientujete na jinou. To sebou ale samozřejmě nese postih v podobě záporných bodů za karty vaší původní barvy. Někdy stejnou barvu sbírá soupeř vedle vás a když hraje před vámi, karty, které by se vám hodily, prostě nezískáte.

Hra rychle odsýpá, ani generálové Taktikové nemají moc o čem přemýšlet a jde tedy spíše o rychlý pohled na vlastní karty, spočítání hodnot na vyložených kartách (jak moc se blíží 12) a poté rozhodnutí, zda otočit nebo vzít první kartu.

Princip hry je podobný Colorettu, trochu vzdáleně pak „krávám” (6 bere). Nepřináší nic nového, a tak se snaží bodovat svým vizuálem. Ten je povedený s jednou menší výtkou. Design karet je laděn do japonského stylu, kresby jsou povedené, ale dvě barvy jsou bohužel navzájem natolik blízké, že to většinu lidí zmate a při chvilce nepozornosti způsobí, že si vezmete karty, které se vám nehodí.

Dao je čistokrevný „filler”, hra na proložení partií něčeho většího, u které prakticky ani nejde zůstat déle než pár partií. Jako takový funguje slušně, je ale vhodný spíše pro začínající hráče, středně zkušené už bude nejspíše nudit. Jeho výhodou je rychlost, s jakou se hru naučíte i odehrajete. Možnost pojmout až šest hráčů zároveň a k tomu funkčnost i ve dvou jsou také ceněná pozitiva.

VERDIKT Nepříliš inovativní superrychlá záležitost až pro 6 hráčů, která zabaví začátečníky a mírně pokročilé.

Komentáře

komentářů