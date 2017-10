Společnost Fantasy Flight Games, která v České republice prostřednictvím nakladatelství Blackfire už vydala hity jako Descent či Hra o trůny, přichází s další novinkou – semikooperativní figurkovou akcí Mutant Chronicles: Siege of Citadel. Pro české hráče není svět Mutant Chronicles žádnou neznámou, v minulosti u nás vyšla již karetní hra Doomtrooper, čerpající ze stejné tématiky.

V roli elitní skupiny válečníků určených na boj proti Černé legii (viz box Kdo je kdo), zvaných Doomtroopeři, se snažíte proniknout do citadely nefarita Alakhaie, abyste se mu postavili. Hra bude obsahovat deset levelů, přičemž zlo představuje v každém kole jiný hráč a také on má šanci nahrát cenné zkušenosti, sloužící ke zlepšení dovedností vaší postavy. Je ale možné hrát také plnohodnotnou solo či zcela kooperativní partii.

Silným lákadlem je samozřejmě svět hry. Mutant Chronicles je tradiční značka z devadesátých let, zahrnující pod sebou rpg hry, komiksy, hry s miniaturami či dokonce ne úplně povedený hraný celovečerní film. Vtáhne vás do krvavého nelítostného vesmíru, ve kterém byla planeta Země již zdevastována. Moc je v rukou obřích megakorporací, které válčí o Sluneční soustavu. Ve své hamižnosti a snaze o další kolonizaci korporace objeví v galaxii desátou planetu, na které číhá zlo – spící Temná legie, která se probouzí a jako alegorické zrcadlo ztělesňující veškerou zkaženost naší rasy vyzývá lidstvo na poslední válku. Temní bohové, stvůry, zrádní kacíři a nemrtví versus mariňáci s pulsními kulomety a ostře nabroušenými meči, to je Mutant Chronicles!

Z ajímavá jsou také jména designérů, kteří se u projektu sešli – Eric M. Lang (např. Arcadia Quest), Kevin Wilson (Temné znamení, Descent) a Jay Little, stojící za původní rpg hrou. Tahle trojice slibuje pořádnou ameritrashovou zábavu s hutnou atmosférou!

Projekt získal finance pro své vydání na Kickstarteru, kde vybral přes 600 000 dolarů. Přesné datum vydání zatím nebylo oznámeno.

Kdo je kdo Černá legie – pět apoštolů temnoty, Demnogonis, Semai, Muawihje, Algeroth and Ilian, zahájilo válku s lidstvem okamžitě po svém probuzení. Díky své magii, Černé symetrii, dokážou vnášet do srdcí lidí hrůzu, ale i zradu. Konvertují své lidské nepřátele pod svoji vlajku jako kacíře, z těch nejlepších vyrábějí zrůdné nefarity a po bitvě oživují jako nemrtvé všechny padlé. Legii není cizí ani ovládání lidských technologií. Bratrstvo – fanatická náboženská organizace rodí ve válce proti Černé legii nejen udatné bojovníky, ale také mocné mágy, ovládající tajemné Umění. Bratrstvo je sice respektováno, ale kvůli svým metodám při vyslýchání možných kacířů také obáváno a ve skrytu duše mnohými nenáviděno. Kapitol – korporace, která vznikla na území bývalých USA, navazuje na tradici své domovské země. Její udatná pěchota bojuje pod praporem orla a obávaní mariňáci tvoří elitu mezi galaktickými jednotkami. Imperiál – armády bývalého Spojeného království v sobě nesou to nejlepší z celé Británie – vynikající dovednosti anglických pilotů, prvotřídní taktiku predátorů džungle Rudých baretů a neohroženost bývalých skotských klanů, které se na stvůry legie klidně vrhnou holýma rukama. Mishima – těžké válečné stroje a smrtonosné schopnosti samurajů znamenají pro původně japonskou korporaci Mishimu hodně, ale ne tolik, jako víra v tradice a kodex bušidó. Je jasné, že každý mishimský válečník bude oddaně bojovat až do svého konce. Bauhaus – z Evropy pocházející Bauhaus sází na zlaté německé ručičky, zejména co se týká výroby tanků a zkušeností se zákopovou válkou. Francouzský příklon k levicové politice pak stvořil komunitní rovnocennou společnost, která věří své vládě a je ochotná za ni krvácet. Kybetronik – korporace, která vznikla během jediné vteřiny gigantickou zradou důležitých obchodních a především počítačových pracovníků všech zbylých korporací, disponuje zdaleka nejnovějšími technologiemi. Ve své pýše často překračuje zákaz vytváření umělé inteligence, což jí vyneslo nesympatie mocného Bratrstva. Kartel – nadkorporátní organizace spojuje všechny, kdo jsou ochotní bojovat proti Černé legii. Každá korporace má v Kartelu své zastoupení v podobě válečníků určených výhradně na válku s temnotou – Doomtrooperů.

