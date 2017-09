Když se oznámilo vydání pokračování příběhů slavného Harryho Pottera, mnohým z fanoušků se zaleskly oči štěstím a poté netrpělivě čekali na to, až se jejich vymodlená kniha dostane do knihkupectví. Avšak jak se to vlastně mohlo stát? Změnila Rowlingová svůj původní názor na to, že by už žádnou další knihu z univerza Harryho Pottera nenapsala?

Ale kdeže, našla ve svém vyjádření skulinku, a tak si další příběh Potterovic party můžeme přečíst v podobě divadelního scénáře, který napsal Jack Thorn na námět J. K. Rowlingové, Johna Tiffanyho a sebe samotného. Tomu se říká kouzlo, viďte? Avšak nebojte se, není to pouze divná fanfikce, jak by se někteří mohli obávat, jedná se o solidní doplnění příběhu, které by pravé fandy nemělo určitě minout.

Uběhly už dvě desetiletí od doby, kdy byl týmem kolem Harryho poražen Voldemort a celý svět byl zachráněn od krutovlády Pána zla. Naši známí hrdinové se oženili, začali pracovat a pořídili si děti. Ty nyní nastupují do Bradavic jako zástupci další generace a díky nim si můžeme přečíst další příběhy z oblíbeného univerza. V Prokletém dítěti se setkáváme v hlavních rolích s Albusem, synem Harryho a Giny, a Scorpiusem, synem Draca a Astorie, kteří se společně rozhodnout zachránit Cedrica Diggoryho a změnit tak budoucnost. Avšak dá se to udělat, aniž by změnili vše, za co jejich rodiče tak tvrdě bojovali s tolika ztrátami na životech?

Pokud ve vás panují obavy, že to nebude ve scénáři s Bradavicemi to pravé ořechové a nedokážete se do příběhu stejně dobře vžít jako u klasického románu, tak vás ráda vyvedu z omylu. Ačkoliv se totiž jedná o jiný literární útvar, zachoval si svou skvělou čtivost, což dokazuje i to, že sotva začnete číst, tak už vše končí a vy tomu nemůžete uvěřit.

Harry Potter a prokleté dítě je text krátkého rozsahu, který je rozdělen do dvou částí a čtyř jednání. V nich se střídají různé dějové linky – většinou je v hlavní roli Albus Severus Potter, avšak také se na příběh díváme z pohledu Scorpiuse Malfoye nebo naší oblíbené staré dobré trojky.

Postavy nejsou nijak složité na pochopení, ale jejich jednání vás může dohánět tak trochu k šílenství. Je neuvážené, nerozumné, hloupé a vše hlavním hrdinům jako zázrakem projde. Nepřipomíná vám to někoho, s kým jsme se setkávali ve všech sedmi knihách?

Avšak nejdůležitější zápletku celého příběhu vidím ve vztahu rodič – dítě. V různých podobách je zmíněn během celé knihy a může podle mě za vše, co se v Prokletém dítěti vůbec stalo. Nebo nestalo? S obracečem času je vše nejisté. Právě od rodinných vazeb se odvíjí důležité zvraty a události, které nás ani v tomto pokračování neminuly.

Celkově mi u Prokletého dítěte přišlo, že autoři chtěli říct spoustu informací, avšak měli pro ně k dispozici jen malý prostor. Kvůli tomu může celý scénář působit trochu překombinovaně, protože se v něm řešilo mnoho různých témat a každému se věnovalo jen okrajově. Je však jasné, že se u divadelní hry do hloubky jít nedá, pracujete s omezeným časem i prostorem, proto by se tento nedostatek dal přehlédnout, jestliže jste neočekávali plnohodnotné pokračování podobné předchozím sedmi knihám. Teď je však na uvážení, zda by se nedala využitá témata zredukovat, příběh by tak mohl být podle mě o něco lepší.

Pokud jste fanoušek univerza od J. K. Rowlingové, tak Prokleté dítě vám navodí opět tu nostalgickou atmosféru vašeho mládí, na kterou určitě rádi vzpomínáte. A kdo z nás, fanoušků magie, by si nechtěl připomenout tak kouzelné časy ve své dospělosti?

Vydal: Albatros; 2016

Autor: J. K. Rowling, Jack Thorne, John Tiffany

ISBN: 978-80-00-04429-3

Překlad: Petr Eliáš

Počet stran: 431

Komentáře

komentářů