Star Wars: Rebelie Autor Corey Konieczka V ČR distribuuje Blackfire Počet hráčů 1-4 hráči Časová náročnost 180-240 minut Vhodné od 14 let Jazyková závislost Kompletně česky Rok vydání 2016 Pořadí na BoardGameGeeku 2. (tematické hry), 6. (celkově) Mechanismy Kostky, pohyb figurek po mapě, hand management

Star Wars: Rebelie je epická, propracovaná a obrovská hra z kultovního světa Hvězdných válek, konkrétně s tématikou tzv. původní trilogie, tedy dílů 4–6. Dva až čtyři hráči se ujmou rolí vůdců Rebelů (pro skalní fanoušky původních filmů Povstalci, zde ponecháno jako Rebelie, což zní podobně jako původní anglická verze Rebellion) a Impéria, aby spolu svedli souboj o budoucí osud vzdálené Galaxie. Budou na konci všechny známé i odlehlé soustavy v pevném područí Impéria a jeho přísného řádu, nebo naopak zavládne svoboda až anarchie pod taktovkou Rebelů? Vše je na vás, proto se chopte svých velitelů a konejte akce, které povedou k úspěchu vaší věci!

Design hry dostal na starost ostřílený harcovník Corey Konieczka, který si vysloužil ostruhy na peckách, jako jsou Eldritch Horror, Descent či Mansions of Madness (recenze brzy). Má zkušenosti i se světem Star Wars, spolu s dalšími autory pracoval na skvěle hodnoceném Star Wars: Imperial Assault a předtím na Star Wars: X-Wing Miniatures Game.

Co je v krabici

Přiznám se, že jsem fanoušek Star Wars a Rebelii jsem měl v hledáčku již nějakou dobu. Když se mi tedy do rukou dostala tato monstrózní krabice (větší deskovku jsem opravdu nikdy neviděl – nehrál jsem totiž žádnou pořádnou figurkovku a všechny eurohry, i rozsáhlá Caverna, se vlezly do krabice o polovinu menší, než v jaké přichází Rebelie), připadal jsem si jako malé dítě u vánočního stromečku, kde absentují „měkké“ dárky, zato je u něj pořádná nadílka těch rozměrných „tvrdých“. Toho obsahu! Jsem zvědav, jestli se ubráníte a nestrávíte první půl hodiny s hrou prohlížením jednotlivých figurek. Všechny ty rebelské X-wingy a Y-wingy, imperiální TIE Fightery, kráčející tanky AT-AT a AT-ST a hlavně, HVĚZDY SMRTI! Celkové číslo se zastavilo na 153, armády tedy budou moci být opravdu početné.

Krabice obsahuje kromě plastového blaha ještě množství různých karet, žetony vůdců obou stran hvězdného konfliktu a kostky. Star Wars: Rebelie je totiž šmrncnutá prvkem war games (viz článek) – figurky různé síly, pohyb po bitevním poli a souboj prostřednictvím šestistěnných popíračů pravděpodobnosti (pro ty z nás, kteří se nenarodili se čtyřlístkem pod porodním stolem, známé jako nosiči frustrace). Bitevní pole je obrovská dvoudílná herní deska znázorňující vesmír s planetárními soustavami, sdruženými do regionů (každá planetární soustava se skládá z vesmírného prostoru okolo planety a planety samotné).

Pravidla a mechanismy

Na začátku každé partie se musí soupeři postavit ožehavému rozhodnutí: budou usilovat o utužení lehce diktátorského režimu Impéria a tedy se snažit nalézt ty otravné podvratné živly, Rebely, a jednou provždy s nimi skoncovat? Nebo naopak budou hrát na strunu svobody a záškodnickými akcemi a obratnou diplomacií postupně získávat na svou stranu váhající soustavy a tím zažehnout plamen revoluce, který ani olbřímí hvězdné superdestruktory Impéria nebudou s to uhasit? Kromě politického přesvědčení hráče do rozhodování vstupuje i klíčový prvek Rebelie, kterým je silná asymetričnost konfliktu. Impérium je velmi početné, má enormní zdroje a rozsáhlou armádu, schopnou pročesat během chvilky půlku galaxie ve snaze objevit základnu Rebelů. Naopak Rebelové mají jednotek pomálu, otevřený konflikt jim nesvědčí a tak musí opatrně našlapovat, schovávat se v ústraní a vést guerillovou válku, tu zničit menší batalion Impéria, tu zasabotovat imperiální průmysl a tím kolosu sáhnout na cenné zdroje pro rekrutování jednotek. A hlavně být neustále připraveni sbalit si sakypaky a svoji křehkou základnu přesunout do jiné soustavy, když bude Impérium čenichat nebezpečně blízko. Impérium celou hru vlastně Rebely zahání do kouta, pátrá po jejich základně, snaží se co nejlépe pokrýt celou mapu a nedat Rebelům šanci k úniku. Každá ze stran tedy vyžaduje jiný přístup k celé partii, což vyžaduje od hráčů hodně zkušeností a flexibility v průběhu hry.

Na začátku hry dojde k počátečnímu rozestavění jednotek na mapě (v první partii dáno, v dalších losem nebo dohodou hráčů), přípravě jednotlivých balíčků karet a hvězdné války mohou začít!

Mechanismus hry spočívá ve volbě akcí (zde misí) a přiřazení velitelů, kteří danou misi budou plnit. Hráči se střídají v tazích a postupně vykládají lícem dolů mise a umisťují na ně velitele. Pokud si hráči chtějí nechat velitele „k dispozici“ (tzn. neplní misi), prostě vynechají tento akční tah. Volní velitelé poté slouží ke dvěma dalším možným činnostem. První z nich je bránění v misi soupeři a druhou přesun jednotek (ve hře nazváno jako Aktivace soustavy). A u prvně jmenovaného začíná ta pravá zábava. Jakmile se oba hráči rozhodnou, že přejdou do fáze vyhodnocení misí, začnou na střídačku odhalovat mise a provádět je, nebo se o ně pokoušet. Některé mise jsou automaticky vyhodnoceny, jiné jsou „pokusy“ o mise. A u těchto pokusů má soupeř možnost hráči v provedení mise bránit. Vybere některou (či některé, mise jdou plnit a mohou být bráněny i více postavami) z postav, kterou si nechal v zásobě, a postaví se misi soupeře. Pak přichází na řadu kostky se stylovými symboly Star Wars (symbolizují úspěch, dvojitý úspěch nebo neúspěch), které rozhodnou o výsledku mise. Misí je několik typů (viz box) a navíc se od sebe jednotlivé typy liší, stejný typ mise Impéria je často diametrálně odlišný od stejného typu mise Rebelů. Hra tedy neustále klade důraz na odlišnost dvou znesvářených frakcí, čímž dále prohlubuje rozdílnost herního zážitku za jednotlivé strany.

Volní velitelé také mohou přesouvat jednotky tím, že vstoupí do soustavy a aktivují ji. Čímž umožní všem jednotkám z přilehlých soustav přesunout se do aktivované soustavy. A proč by vlastně měli hráči přesouvat jednotky? Buď kvůli prozkoumání a obsazení soustavy, nebo kvůli BOJI! Jakmile se totiž ocitnou v soustavě jednotky obou stran, dojde k boji. Ten probíhá opět na střídačku a končí smrtí či zničením jednotek jedné strany, nebo ústupem. Boj probíhá nejprve na úrovni vesmíru, kdy vzduchem (tedy vakuem) poletují lasery všech barev, a posléze na povrchu planety, kde se střetávají pozemní jednotky (vojáci, kráčející tanky, vznášedla a další). Každého boje se účastní velitelé, kteří mají různou úroveň „taktik“, což zjednodušeně znamená, kolik výhod si do obou úrovní boje přinesou (výhody jsou ve formě kartiček, které lze vykládat v průběhu boje a například tak zamezit zranění/poškození či naopak nepřátelským jednotkám zranění uštědřit). Útoky zajišťují hody kostkou, hráči vždy hází tolika kostkami, kolik je jejich útočná síla dle jednotek. Kostky jsou dvojbarevné, neboť existují dva druhy útoků (je tedy důležité mít dobře namixovanou a vyváženou armádu) a vyhodnotí se vždy poté, co kostkami hodí oba hráči. Po hodech mohou být použity kartičky taktik a po jednom takovém kole útoku jsou rozdány žetony zranění, případně odstraněny zabité/zničené jednotky.

Jak se hraje

Cíl hry je pro obě strany zdánlivě odlišný, ve skutečnosti však celkem podobný. Jde o věhlas a nadvládu, o kontrolu území a zdrojů. Rebelové se snaží zvyšovat svůj vliv, provádět akce, které oslabují Impérium, a povzbuzují další soustavy k připojení se k rebelii. Je pro ně velmi důležité vzdorovat Impériu dostatečně dlouho, jejich klíč k úspěchu tkví v setkání žetonu počítajícímu kola a žetonu věhlasu povstání. Tyto dva žetony postupují proti sobě a ve chvíli, kdy se potkají, nastane v jedné vzdálené galaxii pád Impéria. Impérium se snaží Rebely potírat a kazit jim jejich záškodnické akce, ničit jejich nepočetné jednotky a pročesávat soustavy s cílem nalézt jejich základnu, tu pak jedním mocným úderem zničit a tím uhasit plamínek naděje revoluční myšlenky. K tomu jim dopomáhá jejich enormní síla a ultimátní útočná zbraň, Hvězda smrti.

Při partii SW: Rebelie se po pár minutách ponoříte do atmosféry Hvězdných válek, začnete se svými hrdiny prožívat klíčové okamžiky a milníky původní trilogie a jediné, co vás v tu chvíli bude zajímat, je svržení Impéria, resp. drastické potlačení povstání. Po 3–4 hodinách procitnete, uvědomíte si, že jste nejedli, nepili, zato jste vymysleli bezpočet hvězdných manévrů, prozkoumali tři čtvrtě galaxie, splnili několik úkolů a nyní zakoušíte slastný pocit vítězství, či po malých doušcích polykáte obsah kalichu hořkosti a přemýšlíte, jak to příště udělat lépe.

Tempo hry je velmi proměnné, na začátku (první cca dvě kola) budete s volbou úkolů a přiřazováním velitelů hotovi rychle, v dalších kolech ale začnou přibývat nové jednotky (rekrutují se dle zdrojů obsazených či loajálních soustav), další velitelé (čímž se zvyšuje počet aktivací soustav a misí, které můžete plnit či jim bránit), hráči více a více taktizují, propočítávají a hra se tak téměř exponenciálním tempem protahuje. Je sice možné, že rebelská základna bude objevena velmi brzy a kvůli chabé obraně rychle dobyta, takové situace ale budou nastávat spíše ze začátku, po několika partiích už průměrně zkušený hráč takové situaci zabrání, což partii opět protáhne.

Typy misí Diplomatické – Rebelům se při úspěchu těchto misí povede přesvědčit soustavu k přijetí revolučních myšlenek a tím pádem jsou zdroje soustavy k dispozici pro rekrutování jednotek. Impériu tyto mise přinášejí také loajalitu nebo rovnou nové jednotky. Rozvědné – Rebelové si díky těmto akcím rozšiřují možnosti při plnění úkolů, mají tedy na výběr z větší škály podmínek, které když splní, posunou svůj žeton věhlasu. Impériu je rozvědka užitečná především k průzkumu a tím pádem zúžení seznamu soustav, kde se může nacházet základna Rebelů. Zvláštní operace – u Rebelů jde o záškodnické akce, které sabotují imperiální zdroje či guerillovým způsobem napadají jednotky soupeře. Impérium mise tohoto typu využije především pro oslabení Rebelů zajímáním velitelů, kteří poté nemohou plnit mise, bránit misím ani aktivovat soustavy. Logistické – pro Rebely mise sloužící k posilování armády v základně, případně rychlý přesun celé základny v nouzi nejvyšší. Impériu tyto mise slouží k optimalizaci ekonomiky tohoto molochu a tím k stavění a urychlení stavby jednotek.

Hodnocení a shrnutí

Hra je nesmírně sofistikovaná, i přesto není problém ji vysvětlit během pár minut, mechanismy jsou totiž chytře vymyšlené, ale ne překombinované. Základ tedy hráči pochopí rychle, zbytek potom dovysvětlují karty, nejednoznačné situace jsou přehledně shrnuty v doplňkovém průvodci pravidly, kde lze v rychlosti nalistovat kýženou sekci (tímto způsobem řeší Fantasy Flight Games většinu svých her, viz Eldritch Horror, a já to jen kvituji). Takto by podle mě měly hry s hloubkou vypadat. Ne zahltit hráče tisíci a jednou výjimkou, ale jasně a stručně vysvětlit základ, aby bylo možné co nejdříve začít hrát.

Napsal jsem toho opět spoustu, pojďme si to shrnout. SW: Rebelie je must have záležitost pro každého, kdo má rád Star Wars a deskovky. Nic ultimátnějšího jsem zatím nehrál, to, co hra nabízí, je podle mě bezkonkurenční kombinace: atmosféra, nádherný vizuál, vyladěné mechanismy, zábavné úkoly a průběh partie včetně bojů a téma, které, pokud ho máte rádi, nabídne skvělý herní zážitek. Hlavní nevýhodou hry je samozřejmě její délka, pokud nemáte k dispozici celý večer či odpoledne, nemá cenu ji ani vytahovat z krabice. Chystání hry vám bude ze začátku trvat nepříjemně dlouho, což může méně trpělivé hráče odradit od partie.

Všechna negativa jsou ale jen malou daní za to, co vám hra poskytne, a proto pokud jste alespoň trochu pokročilí hráči, hru si minimálně vyzkoušejte. A vězte, že pak pravděpodobně skončí ve vaší domácí sbírce. Hru nelze doporučit nováčkům, pro které mohou být náročnost a délka partie až přehnané. I takoví ale klidně můžou partii pouze sledovat a užít si ji. Když jsme SW: Rebelii testovali v naší redakci, řada kolegů se raději přišla podívat, než aby si sami něco zahráli.

Ať vás provází Síla!

VERDIKT Jedna z nejlepších her na trhu, pro fanoušky Star Wars nutnost. Epický konflikt Impéria a Rebelů se skvělou atmosférou, mechanismy a celovečerním zážitkem.

Druhý pohled – Marek Dvořák Svět Star Wars upřímně nemám příliš v lásce. Podivní mimozemšťané, infantilní vsuvky a nudné laserové zbraně nejsou pro fanouška temného krvavého sci-fi typu Riddick či Vetřelci žádným lákadlem. Jenže Rebelie. Už když jsem uviděl tu obří krabici, protočily se mi panenky. A samotný herní zážitek je prostě pecka. Po dvou kolech už naprosto přesně chápete, o co jde, a vypukne epická válka o celý vesmír. Perfektní hratelnost a překrásné grafické zpracování vás nepustí ze židle, dokud nerozdrtíte základnu Rebelů, a pak zjistíte, že máte křeče do žaludku a dvakrát jste se počůrali. A víte co? Stejně si dáte další partii.

