Charles Chevallier – Vikings on Board (recenze)

Erik Rudá ruka zachmuřeně pozoroval knarr klanu Medvědů, po okraj naplněný obilím. „Čert aby to vzal!“ plivl vztekle do vody a hladina se výsměšně zablyštila, aby mu připomněla, jak bídně jsou na tom jeho vlastní lodě. Vztekle sevřel ruce v pěst. Bude muset říct svým válečníkům, aby se pokusili nalodit spolu s Medvědy a prosadili na lodi právo vlastního klanu. Potom si ale všiml několika znaků ryby nakreslených na štítech, které knarr chránily. Proklatě, blesklo mu hlavou, klan Štik už se snaží o to stejné…

Charles Chevallier je ve světě deskových her známým pojmem. Z jeho hlavy je například podmořský Abyss, rodinná hra Masques nebo blafovací Gentleman Thieves. Na hře Vikings on Board se spolu s ním podíleli i jeho kolegové Catherine Dumas a Pascal Pelemans, se kterými už spolupracoval na některých předchozích projektech.

Vikings on Board jsou klasickou eurohrou, která nabízí pro dva až čtyři hráče opravdovou válku mozků. Princip je jednoduchý. V přístavu kotví osm z dílků složených vikinských lodí, které čekají, až je majitelé naloží zbožím a vyšlou obchodovat. Vy představujete jeden z vikinských klanů, jež usilují o co největší zisk. Každý hráč má k dispozici jednak figurky Vikingů, jednak sázkové barely. Pomocí figurek určuje – principem worker placement – jaké akce bude vykonávat.

Možností je celá řada. Tou základní je manipulace s lodními díly. Každý díl patří jinému klanu a každý má na sobě několik štítů. V momentu, kdy odplouvá loď, spočítá každý hráč svoje štíty na dané lodi a zjistí tak svůj vliv. Vítěz této minisoutěže si jako první vybírá zboží, s nímž loď obchoduje, a má tak velkou šanci dosáhnout nejlepšího zisku. Manipulace s díly, kterou nabízí čtyři různé akce, je tak klíčovým prvkem hry. Pokud ji dobře využijete, můžete získat vliv na nejtučněji naložené lodi, a podle toho bude vypadat vaše odměna. Pokud se necháte soupeři přechytračit, dost možná vám zbytečně odpluje loď plná válečníků (= dílků) a vy utřete nos.

Dalšími akcemi můžete například nakládat zboží na loď (žádné zboží, žádná krupice), vsadit si svými sázkovými barely na vítězný klan u některé lodi (pokud má daný klan v momentu vyplutí lodě nejvíc vlivu a vy na něj máte vsazeno, odměna vás nemine), zvýšit cenu některé komodity, chopit se role prvního hráče či vyplout loď. Právě hráč, který určí, jaká loď se vydá brázdit oceány, čelí klíčovému rozhodnutí a není divu, že toto políčko bývá většinou velmi rychle obsazeno.

Principy hry jsou velmi jednoduché a dalo by se říct, že vikingové nepřinášejí k worker placementu nic navíc. Body za originalitu se tedy rozdávat nebudou, ale hratelnost, to je jiná kategorie. Intuitivní pravidla vás rychle zasvětí do první partie, a pak si ji budete už jen užívat. Především možnost hrát s knarry škatule, hejbete se, nabízí při každém tahu obrovské množství variant. Počítejte s tím, že je skutečně nad čím přemýšlet. Pro milovníky šachů a sudoku opravdové orgie!

Kdo jsou vikingové? Vikingové byli skandinávští mořeplavci ze severní větve Germánů. Jejich název je odvozen od slova „viking“, představující loupeživou výpravu. Živili se především zemědělstvím a rybolovem, nicméně známí jsou právě pro drancování Evropy, s jejímiž obyvateli ale často také obchodovali. Cestovali především na dvou typech lodí, obchodních knarrech a válečných drakkarech, typických pro svůj nízký ponor, díky kterému mohli pronikat proti proudům řek do vnitrozemí. Oproti vžité představě nikdy nenosili rohaté helmy. Jejich společnost byla na tehdejší poměry velmi uctivá k ženám. Vikingové mají propracovanou mytologii, v čele panteonu stojí jednooký bůh Odin.

Hra má také solidní tempo. Celá partie vám zabere asi hodinku (pokud nehrajete s extrémně pomalými hráči) a na tahu jste každou chvíli. Příprava hry je snadná a rychlá. Další výhodou je také uspokojení vaší škodolibosti – málokde máte možnost tak efektivně zkazit život třeba dvěma hráčům naráz. Moje loď, bráško! MOJE!

Pozitivně oceňuji grafickou stránku hry. Grafika a background bývají velmi často Achillovou patou euroher, ale to se Vikings on Board naštěstí netýká. Zejména herní plocha je nádherná, s mořem plným monster a tajemných hlubin. K tomu dostanete z dílků složené pěkné modely lodiček, figurky vašich Vikingů a obrázky doplněná, přehledná pravidla.

Vikings on Board představují sice nepříliš originálního, ale zato zábavného, rychle pochopitelného a dobře hratelného zástupce do skupiny euroher, který výborně doplní vaši sbírku a svou srozumitelností se dokonce dostal mezi naše tipy ve článku, který v době této recenze připravujeme. Pro nováčky či zapálené eurohráče je vynikající volbou, veteráni hledající nějakou inovaci ale možná sáhnou raději po něčem jiném.

VERDIKT Poctivá eurohra s krásnou grafikou a jednoduchým principem osloví nováčky i fanoušky žánru.

