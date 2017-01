Dovedete si představit, jaké to je být anglickým lordem ve viktoriánské éře? Shromažďovat tučné majetky, vrkat s královnou a stát v čele politické strany? Řeknu vám, jaké to je. K uzoufání nudné. Vykašlete se na to. Vyměňte vaše rodinné sídlo za chátrající barabiznu a zbytek hotovosti propijte s chátrou po putykách. Plivněte do tváře vašim voličům a vmeťte jim do tváře, že větší pitomce jste nikdy neviděli. A královně řekněte něco, po čem se bude červenat ještě během pádu rakouské monarchie. Ztroskotanců je hodně, ale nejlepší z nich může být jen jeden.

Klub ztroskotanců Autor Vladimír Suchý V ČR distribuuje MindOK Počet hráčů 2-5 hráčů Časová náročnost 40-100 minut Vhodné od 14 let Jazyková závislost Kompletně česky Rok vydání 2015 Pořadí na BoardGameGeeku 463. (strategické hry), 970. (celkově) Mechanismy Umisťování dělníků, hand management

Vladimír Suchý už na poli deskových her dokázal udělat vítr. Již v roce 2007 nabídl publiku populární hru Šestiměstí, ve které se skupina šlechticů snažila vetřít do přízně krále Zikmunda, jež čelí husitským rebelům. Šestiměstí nabídlo slušnou porci zábavy a nejinak tomu bylo i ve hře Dědictví, na kterou Klub ztroskotanců nepřímo navazuje (ale nebojte se, nic mít koupeno ani nahráno nemusíte, nicméně pokud Dědictví vlastníte, můžete je s Klubem zkombinovat). Tak jako tak, z tohoto čerstvého kousku se může vyklubat pořádný hit.

Klub ztroskotanců je klasická eurohra založená na worker placement managementu. Každý z viktoriánských gentlemanů (tedy hráčů) musí co nejlépe „uspět“ ve třech disciplínách – prohýřit svůj tučný majetek, prohrát již podplacené volby a klesnout ve společenském žebříčku na samotné dno. Na konci hry každý hráč vybere disciplínu, ve které se mu dařilo nejhůř (tentokrát doopravdy nejhůř), a ta určí jeho finální skóre. Musíte tím pádem kličkovat svou loď na všech třech řekách naráz – drtivě prohrané volby vám nepomůžou, sedíte-li na konci hry na těžkém pytli zlata, a naopak.

Hra se skládá z několika fází. V té první umísťujete svoje sluhy po herním plánu. Ti zde můžou páchat všelijaká alotria – například prodávat či rozhazovat váš majetek, urážet důležité osobnosti, abyste v jejich očích klesli až na dno, či křičet do tlampačů o tom, jak hloupý musí být člověk, aby vás zvolil. Taky pro vás můžou ukradnout cenné první místo v pořadí hráčů (kdo hraje nejdřív, má jasnou výhodu, protože si první vybírá, kam pošle sluhu).

Neméně důležitým prvkem je ale sběr karet akcí, které uplatníte v následující fázi. Karty se dělí na dva druhy – černé mají pasivní schopnost, která vám pomáhá celou dobu, bílé jsou na jedno použití. Vašim cílem je nakombinovat karty tak, abyste dosáhli co největšího efektu – některá černá karta vám například pomůže ztratit hlas ve volbách za každou předtím zahranou bílou kartu a podobně. Kromě toho sbíráte specifické symboly (například koně či kočár), jež vám pomůžou permanentně ztrácet vaši reputaci, hlasy voličů či majetek.

Jakmile se do hry ponoříte a pochopíte ne úplně jednoduchá pravidla, začínají pro vás taktické orgie. Válka se bojuje na třech frontách, a pokud si nepohlídáte situaci, snadno vám jedna z disciplín uteče, což bude znamenat ponižující prohru. Strategií a variant je zde celá řada, navíc si pořád musíte hlídat protihráče, zda vám neutíkají. Prvek náhody je ve hře minimální, což je dobrá zpráva pro odpůrce kostek. Požehnaná ruka na šestky vám zde zkrátka nijak nepomůže.

Pozitivní devizou je také humor. Budete – samozřejmě formou hraní karet či pokládání sluhů – psát nactiutrhačné pamflety, na dostizích se necháte reprezentovat žokejem, který neumí jezdit na koni, či navštívíte hodnou stařenku, jež vás má ráda už od dětství, a hezky z plných plic jí řeknete, co si o ní myslíte. A to by v tom byl čert, aby vás na příštím dámském čajovém dýchánku nepomluvila!

Klub ztroskotanců je výborná hra pro milovníky eurovek, která nabízí bohaté vyžití pro zkušené stratégy. Sice jí chybí originalita (zejména v oblasti mechanismů, koneckonců, worker placement styl je Suchého tradiční výzbroj), zato nepostrádá tempo, zábavu ani jistou míru znovuhratelnosti. Potvrzením kvality je také nadprůměrné hodnocení na BoardGameGeeku. Vůbec bych se nedivil, kdyby se z této hry stala další poctivá česká klasika.

VERDIKT Klasická eurohra z tuzemské dílny nabízející strategické orgie s vybroušeným smyslem pro humor.





