I když většina hráčů nevěnuje tomu prťavému jménu někde na krabici hry moc pozornosti, vděčíme právě tvůrcům deskových her za hodiny nabité zábavou. Vymyslet originální téma, dát dohromady jednotlivé prvky hry, aby do sebe dobře zapadaly a nakonec ladit herní mechanizmus je běh na hodně dlouhou trať, za jejíž uběhnutí člověka nečeká kufřík plný peněz ani dav omdlévajících fanynek. Mnozí autoři se na tento maraton i přes zmíněné obtíže pouští, ale jen málo z nich dokáže skutečně prorazit. Kdo jsou ti nejúspěšnější? Sestavili jsme seznam 10 nejlepších tvůrců deskových her (o tom, kdo je úplně nejlepší a proč, se dá polemizovat a hlavně dost těžko určit, proto neberte pořadí, v jakém autory uvádíme, za směrodatné seřazení těchto 10 autorů mezi sebou).

sa

Richard Garfield

Richard Garfield je s titulem Magic: The Gathering považován za zakladatele moderních sběratelských karetních her. Miliony hráčů na celém světě strávily nespočet hodin u skládání svého balíčku plného landů, instantů, příšer a kdovíčeho, aby okusili tu sladkou chuť vítězství. Magiky jsou jednoduše absolutní základ, kterým prošel téměř každý. Richard Garfield však neusnul na vavřínech a stojí i za dalšími peckami, jako jsou Vládce Tokia, Netrunner, či nejnovější počin Treasure Hunter.

sa

Reiner Knizia

Pokud je někdo, kdo se zasloužil o rozvoj euro-her jako žánru a oblibu stolních her v Německu, potažmo Evropě… je to Dr. Reiner Knizia. Svou tvorbu opírá o matematické modely a akademický background a je silným zastáncem minimalismu pravidel (neboť se košatosti herního rozhodování dá dosáhnout i jinak). Klasická Kniziova hra je typicky chytrá, ač ne příliš opředena tématem, dá se vysvětlit do 10 minut a dost často se opírá o kladení dílků a/nebo dražbu. Za slavné počiny zmiňme Eufrat & Tigris, Ra, Through the Desert, Kaleidoskop, Amun-Re, Taj Mahal a Lord of the Rings jako ve své době jednu z prvních kooperaček.

sa

Ignacy Trzewiczek

Tento polský tvůrce je do našeho TOP 10 zařazen tak trochu na dluh. Zatím sice nedosáhl statutu legendy jako pánové kolem, ale podle nás je to jedna z největších současných hvězd na vzestupu ve světě deskových her. Velkého úspěchu dosáhl s kousky 51st State, New Era a především Settlery. Tyto hry staví na velmi podobném mechanismu, Ignacy má však v portfoliu i výborného Robinsona Crusoe (naše recenze již brzy!) a velmi slušně si poradil i s převodem oblíbeného Zaklínače do podoby deskové hry. Za zmínku stojí i hra Stronghold na téma dobývaní pevnosti. Do Ignacyho vkládáme velké naděje a těšíme se na jeho další tvorbu.

sa

Uwe Rosenberg

Uwe Rosenberg patří k dalším jménům vytesaným do „kartonu“. Je znám pro vysoce komplexní, ekonomické euro hry založené na umisťování dělníků (worker placement) a řízení omezených zdrojů (resource management) si tento autor získal srdce nejednoho generála Taktikuse. Prvním takovým titulem byla beze sporu Agricola plná vystresovaných hladových farmářů zoufale bojujících o přežití. Prostě klasická rodinná pohodovka. Mezi jeho další nejznámější počiny patří Le Havre, Caverna, nebo pro Uweho nezvyklá hra Patchwork (ale tak úspěšná, že letos chystá její variaci Cottage Garden).

sa

Vlaada Chvátil

Letošní ročník Spiel des Jahres, ve kterém si pomyslnou zlatou medaili odnesl Vlaada Chvátil s Krycími jmény, potvrdil silnou stopu Štatlu v globálním deskoherním světě. Paradoxně Vlaadovi přinesla velkou slávu tato geniálně jednoduchá hra, namísto komplexnějších strategií, pro které je spíše znám. No, komu na tom záleží… Zlatá je přece zlatá. Krom Krycích jmen by si měl každý zahrát též titul z druhé zmíněné skupiny. Pokud jsou Vám blízké euro hry a mechanika umisťování dělníků, mohli by Vás zajímat Vládci podzemí nebo třeba jejich spin-off Příšerky z podzemí. Pokud jste hádali, že Vlaadova nejoblíbenější kreslená postavička je Krteček, máte slušnou šanci se trefit… Jihlavský rodák má na kontě už více než dvacet rozličných her a třeba Through the Ages: A New Story of Civilization patří v současnosti (dle žebříčku BGG) k naprosté špičce.

sa

Antoine Bauza

Francouzský autor Antoine Bauza je poměrně mladý tvůrce, přesto stoupá v pomyslné síni slávy jako takový herní chameleon – mezi jeho hrami nenajdete společný jmenovatel, krom faktu, že se snaží, aby na Vás skrz karty a žetony silně promlouvalo nějaké téma či rovnou příběh. Velmi silně totiž věří tomu, že dělat dobré hry znamená především dělat hry. Plurál. Nezaseknout se u jedné myšlenky, kterou člověk piluje a opakuje dokola (dívám se na vás, Bangu, Carcassonne, …), naopak prozkoumávat, co člověk zatím nezkusil. Mezi jeho nejslavnější počin patří 7 divů světa, jedna z mála her, která dokáže zaujmout 7 stratégů bez rozvleklého čekání na tah, a roztomilá pidi-kooperačka Hanabi, od níž se již inspirovalo pár her originálním prvkem „hráči drží své karty rubem k sobě a vidí karty všech ostatních, jen ne svoje“. Obě vyhrály Spiel des Jahres.

sa

Bruno Cathala

Bruno Cathala je rovněž Francouz, který se rovněž snaží zkoumat různé herní styly a mechanismy (že by francouzská škola?). Mezi jeho zásady patří tvořit hry, které by sám chtěl s rodinou hrát, a skutečně se mu vesměs daří vytvářet hry originální, které se nevlečou a hráče vtáhnou do děje. Mezi jeho silné stránky patří hry duelové a/nebo rodinné, a s výše zmíněným A. Bauzou třeba nedávno velmi důstojně převedli ducha 7 divů do souboje dvou mozků. Jako další dílka zmiňme Raptor, Abyss, Five Tribes, Cyclades, Noe, Mr. Jack a v neposlední řadě Shadows Over Camelot (první kooperační hra vůbec).

sa

Eric M. Lang

Styl Erica Langa jsou hry silně konfliktní s výrazným tématem a dějovými zvraty… tedy to, čemu se nelichotivě říká ameritrash (ale i tak jde spíše o jeho chytřejší podmnožinu). Často jsou o souboji armád, plné krásných miniatur, šarvátek, krve a hrdinství. Velmi rád experimentuje s herními mechanismy (těžko najdete v herním světě hru tak silně nesymetrickou, jako Chaos In The Old World) a obohacuje svou tvorbu spoluprací s různými autory. Také se hodí zmínit jeho počin Quarriors, kde vzal deckbuilding (tedy protáčení a vylepšování vlastního balíčku karet) a vůbec poprvé jej uplatnil na množinu hráčových kostek místo karet, čímž donutil server boardgamegeek změnit název kategorie na „deck/pool building“. K tomutéž principu se vrátil i ve slavné Marvel: Dice Masters. Za další díla zmiňme povedený převod oblíbené fantasy ságy Hra o trůny do podoby LCG, Bloodborne, XCOM: Boardgame, Arcadia Quest a Blood Rage, které brzy REXhry vydají v češtině.

sa

Christian T. Petersen

Toto jméno je v deskoherním světě ikonou tak dlouhodobou, že v dnešní době žije jen z podílů, spoluvlastnění různých vydavatelství a vlastně již sám přestal hry vyvíjet. Přesto se nedá opomenout jeho Game of Thrones (jedno CCG a jedna desková hra), World of Warcraft, Middle-Earth Quest a Twilight Imperium. A také častá spolupráce s Coreym Konieczkem, který po Petersenově odchodu do ústraní nese tutéž štafetu sám (Eldritch Horror či Forbidden Stars).

sa

Alan R. Moon

Alan Moon se tento rok dožil českého důchodového věku – tedy 65 let, k čemuž mu gratulujeme. Avšak pravým důvodem, proč se pan Moon dostal na tento list, je těch 37 euro her, ve kterých jde většinou o to, spojit dohromady města či místa na mapě a to pomocí kolejí, silnic a cest. Jmenujme alespoň pár nejznámějších kousků: Ticket to Ride, výherce Spiel des Jahres 2004, ve které se buduje železniční síť; dále Elfenland, pro změnu výherce Spiel des Jahres 1998, kde se ke spojení používá celá řada fantasy přepravních prostředků; či do třetice Airlines Europe, kde… no, však už si to domyslíte sami. Kéž by si jednu z Moonových her zahrál třeba bývalý primátor Prahy, než schválil trasu nového metra vedoucího místo na letiště do pole…

sa

Tak, to byla naše redakční desítka.

Co vaši oblíbení autoři? Koho jsme podle vás vynechali? Koho jsme zařadili neoprávněně? A co na to Jan Tleskač?

Těšíme se na vaše komentáře na Facebooku!

Komentáře

komentářů