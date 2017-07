„Ty být žena moje!“ – „Já nechtít ty, ty neumět lov mamut.“ – „No jo, když tvoji lovci neumí komunikovat při lovu, tak můžeš tak maximálně chodit sbírat bobule a kořínky.“

Neanderthal: Lovci mamutů Autor Phil Eklund V ČR distribuuje Fox in the Box Počet hráčů 1-3 hráči Časová náročnost 60-120 minut Vhodné od 14 let Jazyková závislost Kompletně v češtině Rok vydání 2016 Pořadí na BoardGameGeeku 199. (tematické hry), 1 270. (celkově) Mechanismy Umísťování dělníků, hod kostkou, simulátor, aukce

Neanderthal je hra, o které jste možná ještě neslyšeli. Jejím autorem je Phil Eklund. Toho nejspíš také znají pouze fajnšmekři, jeho předchozí výtvory High Frontier (simulace letu do vesmíru) či dvojice her Pax Porfiriana a Pax Pamir (strategické simulátory s tématikou mexické revoluce a afghánských kmenů) jsou totiž natolik sofistikované, že mainstreamové hráče nejspíše minuly. O to víc se ale líbí geekům a těm, kteří chtějí od deskových her víc než jen oddych a přímočarou zábavu. Phil Eklund dříve pracoval v NASA a při tvorbě svých her se nespokojil s povrchností a jednoduchými mechanismy. Ne nadarmo tak svoje dílka označuje spíše za simulátory. Jeho hry se dosud pohybovaly na okraji zájmu velkých českých vydavatelství, dokud se na české scéně nevyloupla společnost Fox in the Box (one-man show Davida Hanáčka, se kterým Vám již brzy přineseme rozhovor). Neanderthal se totiž stal prvotinou Fox in the Box a tuzemští hráči tak díky zápalu jednoho deskovkového nadšence mohou hru okusit v české lokalizaci.

Dost už představování (i když v tomto případě je osvěta na místě) a jdeme se vrhnout na hru. Krabička Neanderthalu je velmi kompaktní, to ale nevadí, po otevření uvidíte velkou spoustu komponent (je to tedy opak situace se Splendorem, jehož prostorové plýtvání se stalo nechvalně známým), s tím rozdílem (oproti běžným hrám), že jsou komponenty mimo karty poměrně drobné. Máme dřevěné kostičky a po jednom válci od každé ze tří barev, plastové „lentilky“ neboli disky, deset šestistěnných kostek, karty a tři herní desky pro hráče.

Tématem hry je vývoj a přežití pravěkých předchůdců člověka (archaika, neandrtálce a kromaňonce). Každý hráč se stará o svůj kmen lovců, kteří se snaží lovit, plodit potomky, vzdělávat se na stařešiny a další věci, které jim pomáhají dosáhnout kulturní revoluce. Středobodem zájmu celé hry je komunikace, zjednodušeně řečeno: pokud je na tom z jejího pohledu váš kmen dobře, má lepší šance při lovu, při námluvách dcer i při propojování řečových center v mozku a tím i posunem ke zmíněné kulturní revoluci.

Dřevěné kostičky představují lovce, kteří ve hře fungují jako „dělníci“, umisťujete je buď na oblasti, ve kterých se dá lovit/sbírat, nebo na svoji herní desku, čímž se z lovce stává starší, který potom dopřeje vašemu kmeni různé výhody – větší šance při lovu nebo větší odolnost kmene při nepříjemných událostech. Disky představují vaši slovní zásobu a fungují někdy jako suroviny/platidlo, někdy jako dělníci. Při některých akcích ve hře totiž disky umisťujete na karty a znázorňujete tak, že karta/starší/manžel jsou nevyspělí. Až po uvolnění disku daná karta dospěje a je možné ji plně využívat. Zároveň se snažíte je umisťovat na obrázek mozku na vaší herní desce, což má symbolizovat propojování řečových center a tím dosažení jazykové průchodnosti mozku a přechodu na kmenové uspořádání. Zmiňoval jsem lov a sběr a tady přichází na řadu jedna z nejzajímavějších částí hry. Karty představují tzv. biomy, což jsou oblasti, ve kterých se vyskytuje konkrétní druh zvířete k lovu. Budete tedy chodit lovit menší ryby, králíky, ale také různé nebezpečné šelmy či obrovské mamuty, nosorožce a další pořádné kousky. Zvířata se liší obtížností lovu, velikostí odměny a nebezpečím, které při jejich lovu hrozí. Sběr je vlastně jednoduchý lov, při kterém nedochází k hodu kostkou.

Ještě tu máme ale další druh karet – kombinovaná karta události a dcery. Tato karta se odhalí na začátku každého kola a přinese sebou, no řekněme si to na rovinu, samé nepříjemnosti. Jednou z možností je symbol ochlazení nebo oteplení – karty biomů totiž mohou být buď severní, nebo jižní a stojí ve dvou řadách po šesti, při ochlazení některý biom zamrzne, při oteplení zase roztaje nebo se některý z jižních posune nahoru a „vytlačí“ jeden severní biom. Další možností je chaos, který vnese nejistotu do vašeho kmene a pokud na tom nejste dobře se slovy (disky), tak se vám půlka kmene nenávratně ztratí. Vymírání starších je další velmi nepříjemnou událostí, házíte různým počtem kostek (od jedné až třeba po čtyři) a pokud se hod nepovede, vaši starší se bez náhrady odeberou do věčných lovišť. Zatím samé příjemné věci, že? A to jsme ještě nepobrali sněhovou bouři a toulání lovců (obojí více či méně negativní). Kromě těchto lahůdek karta událostí ještě určí pořadí hráčů a pak už se otočí o 180° a funguje jako dcera. Dcery se hráči snaží vydražit pomocí disků, motivací je, že dcery přinášejí kmeni spoustu pozitiv, umožňují například provádět akce navíc, či umisťovat slova „do mozku“.

Po dražbě umisťujete lovce (kolik lovců v biomu, tolika kostkami házíte na úspěch) a případně povyšujete na starší. Jakmile mají všichni hráči hotovo, tak buď přejdou k samotnému lovu, nebo – pokud jsou na některém biomu lovci více hráčů – se dohodnou, vyjednávají či spolu bojují na život a na smrt (pomocí kostek). Jakmile jsou biomy rozděleny, hráči loví, odměnou jim jsou nejčastěji potomci (noví lovci) a uvolnění jednoho či více disků (tzn. karty/starší/manželé vyspívají). Hra tedy v této fázi připomíná ameritrash a vězte, že kostky vám nejednou přinesou zdravou dávku vzteku. Nejde totiž jen o neúspěch při lovu, vaši lovci jej totiž ani nemusí přežít, mohou umrznout nebo je divoké zvíře sežere. Z vaší ambiciózní výpravy se tak klidně vrátí půlka lovců a ještě k tomu s prázdnýma rukama. Nejlepší je tedy chodit lovit ve více lovcích, snažit se získávat nástroje či domestikovat zvířata a tím si budovat výhody pro další kola.

Posledním důležitým prvkem, který bych rád zmínil, je sexualita. Ta zjednodušeně řečeno vyjadřuje, jak se mužská část kmene staví k péči o děti. To hlavní, co sexualita ovlivňuje, je počet disků a bodování za jednotlivé prvky. Vždy máte nějakou aktivní a párkrát za hru ji můžete změnit – ze začátku se vám více hodí třeba možnost sběru a obětujete tomu několik disků, v pozdějších fázích si ji změníte na jinou, disky uvolníte a využijete jinak.



Při partii všímavé hráče potěší propracované detaily – můžou si všimnout třeba toho, že na kartách biomů je kromě ilustrace zvířete také silueta člověka v takové velikosti, aby si hráči dokázali představit poměr velikosti zvířete vůči člověku. Stejně tak ty zvídavé potěší flavour texty, které nenucenou formou sdělují zajímavosti z života tehdejších předchůdců člověka či jeho prostředí. Líbí se mi také, jak je využita krabice hry, i na bocích najdete popisky karet, herní desky, průběh tahu či návod k přípravě hry. Žádné plýtvání, každý centimetr čtvereční je využit. To vše jsou možná pro někoho jen detaily, ale já jsem velmi spokojen.

Ty příjemné věci ale doprovází i menší negativa. Pravidla jsou někdy nejasná a úvodní partie je hodně zdlouhavá (obojí je zmírněno výukovým videem ve hře, které je v češtině dostupné na stránkách vydavatele), hra někdy až moc škodí a některé hráče to může frustrovat. Nevýhodou pro někoho může být i fakt, že hra je „malá“, holt obal prodává a když je někdo megaloman, Neanderthal ho svojí velikostí neuspokojí.

Zmíněné nedostatky jsou ale jen malou daní za to, co hra dokáže nabídnout. Líbí se mi parádní atmosféra, hloubka, nutnost flexibilně reagovat na měnící se podmínky, variabilita hry (díky rozdílné nabídce karet biomů a událostí/dcer v každé partii). Hra je v dobrém slova smyslu simulátor s opravdu detailně propracovanými mechanismy, v kompaktní velikosti nabídne velký zážitek. Plusem je také jasně viditelná péče, kterou hře věnoval autor i tuzemský vydavatel.

Hra vám nedá nic zadarmo, je obtížné ji pochopit, proniknout do ní a najít v ní zalíbení. Pokud ale překonáte složitější začátek, budete královsky odměněni a stejně jako já budete pořád nechápavě kroutit hlavou, kde se to v té malinké krabičce všechno bere, ta hloubka, sofistikovanost a schopnost naučit vás něco o pravěké zvířeně i lidech, aniž byste si toho všimli. Pokud už máte něco odehráno, Neanderthal pro vás bude nová výzva, svým známým či rodinným příslušníkům nepolíbeným deskovkami jej ale ještě chvíli nepředstavujte, toto sousto by nemuseli strávit.

VERDIKT Neuvěřitelně promakaná tematická pecka, která se vleze do dámské kabelky, ale přitom nabídne hodiny sofistikované zábavy.

