Fox in the Box – rozhovor s Davidem Hanáčkem

Jak jsme již avizovali v našem článku, na tuzemské deskoherní scéně se vyloupl nový projekt – vydavatelství deskových her Fox in the Box. S jeho zakladatelem Davidem Hanáčkem, vášnivým hráčem deskovek všech tvarů a chutí, jsme si popovídali třeba o tom, co ho k založení vydavatelství vedlo a co všechno musel udělat, aby novinka Neanderthal (naše recenze) spatřila světlo světa.

Proč tě baví deskovky?

Líbí se mi, že mají socializační aspekt, nesedím doma u PC nebo TV, na druhou stranu je to lepší než jen tak jít do hospody, dát si pivo a nadávat na politiku. Deskovka mi přijde jako ideální způsob zábavy, popovídám si s lidmi a klidně si dám to pivo nebo víno. S rodinou je to to samé, je daleko lepší se večer sejít a něco si zahrát než jen tak sedět u televize.

Jaká byla první desková hra, kterou jsi hrál?

Když opomenu Člověče nezlob se a Dostihy a sázky v dětství, tak mám dojem, že to bylo Proroctví od Vlaadi Chvátila. Takže ne úplně jednoduchý začátek.

Jaká je tvoje oblíbená desková hra?

Mám rád hodně komplexní hry. Ano, mají obvykle složitější pravidla, ale o to má pak hráč ve hře větší svobodu a možnosti. Ale zahraji si téměř cokoliv, podle nálady, času a situace. V poslední době mám rád wargames, na ty mám partu kamarádů-geeků, se kterými chodíme hrát. Doma s manželkou si zahraji třeba Cavernu, protože ji má ráda.

Když jsme se k tomu dostali, tak musí padnout klíčová otázka: eurohry nebo ameritrash?

Haha, to je hrozně ošemetné, tady to rozdělování. Asi obojí, z obou kategorií bych našel hry, co jsem si zahrál jednou a víckrát už bych nechtěl. Rozhodně podle kategorie hru nezatratím. Jsou ameritrashe, které mi někdy přijdou repetitivní a zdlouhavé, eurohry zase někdy mají téma příliš uměle napasované na herní mechanismy.

Čím se bavíš ve volném čase? Máš ještě chuť hrát hry?

Mám ženu a dvě děti, takže to samozřejmě zabere většinu mého volného času. V tom čase, co zbude, jsem fanda do muziky, mám doma spoustu kytar a efektů a kombíček, dříve jsem taky hrával hokej. Deskovky jsou jedna z mých vášní a čas a chuť na ně mám pořád. No a teď už z toho je i částečně byznys, i když pořád ve volném čase.

Takže jsi taková renesanční osoba. Co tě vedlo k rozhodnutí založit nové vydavatelství?

Hry mě baví natolik, že mě napadlo dělat pro ně něco víc než je jen hrát. A tím to vlastně vzniklo. Taky mě pohánělo to, že jsem si chtěl zahrát hry, které sem třeba nikdo nechce přinést a viděl jsem v tom příležitost oslovit fajnšmekry.

Zajímalo by mě: co přesně vydavatel her dělá?

Vydávání her je pro mě zatím pouze koníčkem, mám práci na plný úvazek, z něčeho to vydávání platit musím (smích), takže vydavatelem jsem ve volném čase. Musel jsem se naučit práci s grafickým programem, přeložit pravidla, texty na kartách. Velkou část vydání deskovky je zajištění výroby. Nechat vše vyrobit na jednom místě je sice pohodlné, ale neúměrně drahé. Proto jsem sháněl několik dodavatelů a to zabralo hodně času a sil.

Jak tě bavilo hru překládat?

Bylo to poučné, ale hodně náročné. Přeložit karetku lze asi rychle, ale pokud má hra flavour texty a to i docela odborné, tak se to protahuje. Na většinu věcí si musí překladatel otevřít encyklopedii nebo nějaký jiný věrohodný zdroj a věci si ověřovat, což zabere spoustu času. Nepřenesl bych přes srdce, kdybych tam napsal nějaký blábol.

Dá se vydáváním deskových her dle tvého názoru uživit?

(Dlouhé váhání) Myslím, že jo, ale je to o tom dělat větší náklady. Kdybych na to zůstal sám, tak by stačilo ročně vydat 5–6 her a na uživení by to mohlo stačit.

Neuvažoval jsi také o designu her?

Uvažoval, design her je asi první věc, která napadne člověka, co chce udělat ten „další krok“ v postoji k deskovkám. Když mě napadl námět, tak jsem pak přemýšlel, co k tomu zvolit za mechanismus. A vždycky jsem došel k tomu, že už jsem to někde viděl a přišlo mi to jako mlácení prázdné slámy. Prostě mě nenapadlo nic, z čeho by si měl někdo sednout na zadek. Tak jsem radši vzal něco, co posadilo na zadek mě, a přinesl to hráčům.

Kolik lidí teď tvoří tým Fox in the Box?

Tým jsem já. Dělal jsem všechno téměř sám, pomoc jsem využil na korektury a překlad eseje, na tu jsem si netroufl. Logo Fox in the Box mi vytvořil profík.

Co tě přivedlo k prvotině (Neanderthal)?

Fascinují mě hry Phila Eklunda, jsou to všechno velmi propracované a tematicky silné „simulátory“. Navíc mají určitý přesah, na kartičkách je vždy nějaká zajímavost týkající se tématu a člověk se tak nenásilnou formou i něco přiučí. Neanderthal mi z jeho portfolia přišla nejvíce přístupná veřejnosti.

Jak dlouho trvalo ji připravit k vydání?

Začínal jsem od nuly, takže tím to je trochu zkreslené. Nápad vznikl někdy na začátku roku 2016, hra vyšla v půlce srpna, takže mi to celé zabralo asi 7 měsíců. Pomalejší byl samozřejmě rozjezd, kdy jsem legalizoval podnikání, vznikala dohoda s autorem a hledal jsem dodavatele. Zajímavá část byla titulní strana krabice. Je jiná než u anglické varianty hry. Vyhledal jsem dědice práv na dílo Zdeňka Buriana a nakonec se s ním dohodl. Díky tomu má česká varianta hry unikátní a krásnou kresbu od slavného Čecha.

Byly chvíle, kdy sis říkal, že se na to vykašleš?

Ani ne, ale zlomový moment nastal ve chvíli, kdy jsem měl zaplatit za první dodávku materiálu. V tu chvíli jsem si uvědomil, že je to vážné, že jakmile do toho vložím první větší (a hlavně vlastní) peníze, tak už se ten vlak rozjede a nepůjde z něj vystoupit. Co bych taky potom doma dělal s pytlem dřevěných komponent?! Ale i tak dnes koukám nevěřícně na tu krabičku. Teda vlastně na několik set, mám je všude možně doma, naštěstí jsou skladné (smích).

Myslíš, že hra najde svoje místo „na slunci“?

Není to hra pro každého, ale věřím, že si svoje příznivce najde. Že přiláká hráče, kteří chtějí hru s hloubkou a se zajímavým tématem. Mimo střední proud je hra díky své hloubce, „omáčce“ kolem a složitějším pravidlům, mechanismy jsou ale jinak populární a hojně používané.

Jakým směrem se hodláš v rámci vydavatelství vydat?

Nechci jít po mainstreamových hrách, ale spíše přinášet hráčům něco, za čím si budu stát. Hra mě musí silně zaujmout, abych uvažoval o její lokalizaci. Opatrným cílem je vydávat 1-2 hry ročně, které si na sebe vydělají, s tím bych byl spokojen.

Máš nějaká kritéria, která musí hra splňovat, abys začal uvažovat o její lokalizaci (např. velikost, téma)?

Tím, že jsem na to zatím sám, tak si vše rozhoduju podle sebe. Takže primární kritérium je, aby hra fascinovala mě, nemusí to být malá hra (jako Neanderthal), klidně bych vydal „větší“ kus, kdyby mě zaujal.

Kde bereš tipy na nové hry?

Na fanserverech, kde je komunita lidí, kteří jsou podobně zaměření jako já. Když někdo zmíní nějakou neznámou hru, tak si ji prověřím. Dřív jsem si přečetl pravidla, dneska už mi stačí málo a pro hru se nadchnu, když mi sedne na první pohled. Holt už jsem dnes jednodušeji ovlivnitelný (smích).

Zjišťoval sis předem potenciální zájem o Neanderthala? Oťukával sis hráče na fanserverech nebo ve svém okolí?

Ano, ale odpověď byla vždy taková, že jsem padlý na hlavu. Ale není to tak, že bych se rozhodl hru vydat natruc, proti všem radám a názorům. Prostě věřím v její potenciál. A nakonec, člověk v životě ztratí víc než peníze.

Máš vytipované nějaké další kousky? Rozjednané s autory/zahraničními vydavatelstvími?

Už teď mám něco rozdělaného, vybranou hru a pracuji na lokalizaci textů. Všechno ale závisí na úspěchu Neanderthala. Jakmile se prodá dostatečný počet kusů na pokrytí nákladů na výrobu, tak se chci pustit do výroby další hry. Nechtěl bych, aby Neanderthal byl jen výstřel do tmy a aby vydavatelství Fox in the Box skončilo u jedné hry, takže doufám v úspěch.

Chceš jít spíše cestou spolupráce s autory napřímo (tzn. vydat i hru, která zatím nikde nevyšla), nebo spíše lokalizovat hry, které už někde vyšly?

Myšlenka přivést na svět novou hru, která ještě nikdy nevyšla, je pro mě hodně lákavá. Ale jsem realista a vím, že to je hudba daleké budoucnosti. Myslím si, že existuje spousta zajímavých nevydaných her, ale v nejbližších letech půjdu spíše cestou lokalizace již vydaných her.

