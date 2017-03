Několik tipů do první hry – před prvním tahem si pečlivě prostudujte pravidla scénáře a podívejte se, jaké vynálezy scénář umožňuje vytvořit. Často je zde naznačeno, jakou strategii byste měli zvolit či jakými akcemi začít.

– snažte se přemisťovat tábor do lokací, kde získáte ve fázi produkce dvě suroviny. K tomu je klíčové mít prozkoumáno co nejvíce dílků ostrova, vrhněte proto na začátku na průzkum každou volnou ruku.

– rychle si pořiďte zbraně. Lov je nejefektivnějším způsobem, jak získat jídlo i cenné kůže.

– karty eventů občas přinesou špatné počasí, nenechávejte proto stavbu střechy na poslední chvíli.

– uklízejte tábor! Přináší to body odhodlání, a především, morálka vám dřív nebo později začne padat a na to musíte být připraveni.

– Nestyďte se do prvních partií (nebo i pozdějších) přidat Pátka a psa. Nebojte se, výhra zadarmo to nebude, za to vám ručím.