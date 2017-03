„Marco, nejezdi daleko, ať jsi zpátky do večeře!“ – „Jistě mami, jen se trochu povozím na velbloudech a projedu loďkou.“

Marco Polo Autoři Simone Luciani, Daniele Tascini V ČR distribuuje Albi Počet hráčů 2-4 hráči Časová náročnost 45 minut Vhodné od 12 let Jazyková závislost Kompletně v češtině Rok vydání 2016 Pořadí na BoardGameGeeku 21. (strategické hry), 30. (celkově) Mechanismy Umísťování dělníků, hod kostkou, pohyb po mapě, obchodování

Marco Polo (v originále Voyages of Marco Polo) je objevitelská hra na principu worker placementu. A co si budeme povídat, tento princip dnes používá spousta her. Má šanci se vyrovnat stálicím v kategorii – Agricole, Caverně, Době kamenné? Nebo konkurovat alespoň dalším nováčkům, jako jsou například Alchymisté? Pojďme se tomuto věhlasnému objeviteli podívat na zoubek.

Co je to za hru?

Marco Polo je strategicko-obchodní desková hra pro 2–4 hráče s tématikou obchodování na Dálném východě (respektive od Benátek až po Peking, inspirováno cestou slavného kupce a objevitele). Autory hry jsou Simone Luciani a Daniele Tascini. Jejich jména jsme již mohli vidět na krabici jejich společného průlomového počinu. Nemyslím teď nic jiného než velmi známý Tzolk’in: Mayský kalendář. Tato pecka s dobře vyladěným systémem postaveným na worker placementu zaznamenala velký úspěch a vysloužila si výborná hodnocení. Marco Polo je dalším příspěvkem designérské dvojice do oblíbené kategorie deskových her. Italský původ obou tvůrců měl pravděpodobně velký vliv i na volbu tématiky této hry o slavném benátském rodákovi. Tuzemští hráči vděčí za lokalizovanou verzi Marca Pola vydavatelství Albi.

Obsah krabice a příprava partie

Hra je zabalena v poměrně kompaktní krabici, kterou je při partii možné využít jako zásobárnu žetonů peněz i dřevěných komponent (a to především díky designově i ergonomicky povedenému insertu, který svým vizuálem dobře doplňuje atmosféru a téma hry). Herního materiálu je v krabici opravdu spousta a při otevření jsem propadl obavě, že se jedná o další hru, u které zabere 20 minut pouhá příprava na partii (v tomto u mě zatím vévodí ameritrashové kousky Eldritch Horror a Robinson Crusoe). Nemohl jsem se ovšem mýlit více! Po vyloupnutí všech žetonů a herních desek můžete vše roztřídit do připravených uzavíratelných váčků a příprava na partii je pak otázkou 2–3 minut. Začnete s pěkně ilustrovanou mapou sahající od Itálie po Čínu a v severojižním směru potom od Moskvy ke Kochi (Indie), na jejíž spodní části jsou políčka akcí, kam můžete umísťovat svoje „dělníky“ (viz níže). Na mapě jsou zobrazená města, která měla v tehdejší době velký význam, a zároveň trasy mezi nimi (pozemní či vodní), po kterých budete hýbat svým meeplem (ve tvaru známého benátského obchodníka).

Dále je třeba ke hře připravit další komponenty, které se na mapu umisťují. Do velkých měst žetony s odměnou, kterou dostanete za to, že do města dorazíte, a také karty se speciální akcí města. Malá města jsou zase obdařena žetony s bonusy, které dostáváte každé kolo od chvíle, kdy sem poprvé zavítáte. Vtip je v tom, že jak žetonů odměn, tak karet se speciálními akcemi je ve hře více, než potřebujete k jedné partii. Navíc odměny, bonusy i akce umisťujete náhodně, cože má dopad na znovuhratelnost hry a na taktiku, kterou je třeba v dané partii zvolit.

Herní plán máme, teď zbývá nachystat herní plochu každého hráče. Na stylovou desku umístíme dřevěné figurky obchodních stanic, úvodní suroviny, obchodní smlouvu a především sadu pěti kostek v barvě daného hráče, aby měl co umisťovat na akce. Kostky jsou totiž noví dělníci! Marco Polo využívá poměrně neokoukaný prvek kombinace hodu kostkami (čirá náhoda) a umisťování dělníků (0 % náhody, 100 % taktiky).

Hra může začít!

Jdeme hrát. Hráči ještě získají postavy obchodníků, kterých je ve hře celkem osm a to, jakého máte na danou partii, ovlivňuje taktiku i způsob jak ve hře fungovat. Mají totiž velmi odlišné vlastnosti, které můžete využívat (např. možnost zvolit si na každé kostce potřebnou hodnotu, mít k dispozici jednu extra kostku, brát bonusové suroviny či body navíc do začátku). Rozličné schopnosti postav jsou pro mě největší předností a příjemným překvapením. To, jak se díky nim liší hráčský zážitek, je skvělé, jen škoda, že postav ve hře není více a některé jsou mírně nevyvážené. Kromě toho jaký jsme obchodník, potřebujeme ještě vědět, jaké úkoly nám zadali mecenáši naší cesty. Úkoly jsou ve formě kartiček, na kterých jsou vždy zobrazena dvě různá města. Pokud během hry postavíme obchodní stanice v některých těchto městech, můžeme dosáhnout na body navíc, které mohou na konci hry zvrátit průběh a přiklonit pomyslné misky vah na naši stranu. Tyto karty jsou totiž po celou dobu skryté a nikdy tedy nevíte, kolik přesně budou mít vaši soupeři na konci bodů.

Hráči hodí všemi svými kostkami (kromě toho, který si hodnoty volí díky obchodníkovi) a na střídačku umisťují svoje kostky na akční pole. Hned po umístění kostky/kostek hráč danou akci provede a kostku/y nechá na políčku této akce. Na výběr jsou různé akce. Zisk peněz, pohyb po mapě, zisk surovin (ve hře jsou celkem 3 suroviny – zlato, hedvábí a pepř a 1 „surovina“ velbloudi), uzavírání smluv, chánova přízeň (zisk jedné suroviny a dvou velbloudů) a k tomu akce ve velkých městech (ty lze ale využít až od té doby, kdy má hráč ve městě obchodní stanici).

Peníze jsou třeba především k pohybu či k placení akcí, které už někdo přede mnou využil. Pohyb po mapě je akce, na kterou hráči musí umístit dvě kostky a dle nižší z hodnot může hráč provést 1–6 kroků po mapě. Za tuto akci platí penězi a případně dodatečně velbloudy či dalšími penězi (záleží na požadavcích dané stezky). Hráči se přesouvají mezi velkými městy, malými městy a oázami. Oázy pouze zdržují, pokud hráč svůj pohyb ukončí v malém nebo velkém městě, umístí do města svoji obchodní stanici a může od té doby využívat bonus či dodatečnou akci. Pohyb je tedy důležitý kvůli zisku bonusů, odměn a rozšíření možností při volbě akcí. Obchodní stanice ve městech se také počítají do plnění karet úkolů. Zisk surovin stojí hráče jednu (velbloudi, pepř) až tři kostky (zlato). Stejně jako u pohybu a smluv zde platí, že hráč může využít akci na úrovni jeho nejnižší hozené hodnoty a případně jakékoliv nižší. Suroviny používá k plnění smluv. Zisk (uzavření) smluv je podobný zisku surovin, smlouvu je třeba napřed uzavřít a poté kdykoliv zaplatit požadované suroviny a velbloudy a smlouvu splnit. Po splnění smlouvy hráči získají vítězné body a případně další odměnu/y (peníze, suroviny, velbloudy, jeden pohyb, novou smlouvu zdarma nebo také extra kostku pro dané kolo). Akce ve velkých městech mají velký rozptyl, může jít o zisk surovin, umožnění směny surovin za vítězné body až třeba po možnost jednorázově obdržet bonus z některého námi obsazeného malého města.

A to je vlastně vše, hra probíhá na pět kol, v každém z nich se objeví nová nabídka smluv k uzavření, jinak jsou všechny akce stejné jako v předchozím kole. Hráči spolu interagují především pořadím volených akcí. Pokud již akci využil před vámi někdo jiný, musíte za její opětovné využití platit peníze (v případě pohybu, zisku surovin či uzavírání smluv, a to podle nejnižší hodnoty na umisťovaných kostkách) či umístit kostku se stejnou nebo vyšší hodnotou, než jaká už na akci je (to je případ akce chánova přízeň). Akci ve velkém městě může vždy využít pouze jeden hráč v daném kole.

Jaká hra je?

Marco Polo se od takové Agricoly (potažmo Caverny či Alchymistů) liší tím, že během hry nepociťujete takovou nouzi (ve čtyřech hráčích je nouze více než ve dvou, a to i přes některé vyvažovací mechanismy – např. simulace druhého a třetího hráče u některých akcí) a pocit nedostatku. Máte sice jen pět kol, ale můžete získat extra kostky, využívat bonusů z malých měst či odměn z velkých měst, výhodných akcí ve velkých městech a schopností vaší postavy. Je ale třeba, abyste se zaměřili na důležité a pro vás lépe dosažitelné věci, v jedné partii je velmi obtížné dosáhnout maxima ve všech oblastech, nestihnete tedy obcestovat celý svět (a získat tak body za karty úkolů, body navíc za umístění všech svých obchodních stanic a další body za postavení obchodní stanice na druhém konci světa – v Pekingu), uzavřít a splnit desítky smluv, směnit nadbytečné suroviny za vítězné body a ještě nashromáždit hromadu peněz pro zisk dalších pár bodů. Všechno prostě splnit nejde, musíte tedy dobře promýšlet, jestli se vám na konci více vyplatí obětovat několikrát dvě kostky, abyste se „podívali do světa“, a pak splnit několik málo smluv, nebo raději syslit suroviny a velbloudy a točit jednu smlouvu za druhou s tím, že zůstanete pouze v okolí a využijete tak jen jeden-dva bonusy a speciální městské akce. Ve hře neexistuje jasný recept na vítězství a během testování jsme došli k několika velmi odlišným taktikám, které na konci sklidily největší množství vítězných bodů.

Hra má v mých očích několik výrazných pozitiv. Prvním z nich, které chci jmenovat, je rychlost partie v kombinaci s hloubkou hry. Existují hry rychlé a také hry sofistikované. Funkční kombinace těchto dvou vlastností se povede jen zřídkakdy, ale pro mě to Marco Polo dokázal. Dalším kladem je pak téma obchodování, „šmelina“ je mi vlastní a strategicko-ekonomické hry mě baví. A třetím pozitivem je tématika hry, která je prostě líbivá (ne však kýčovitá). Na druhou stranu, mrzí mě, že ve hře není více postav, 3–4 další by hře slušely a dramaticky by zlepšily znovuhratelnost hry. Vyváženost postav je také na pováženou, přišlo mi, že schopnost jedné z postav určit si hodnoty na kostkách je jednoduše řečeno „overpowered“ a dojmu jsem se nezbavil i přesto, že tato postava v některých partiích prohrála. Menší výtku hra zaslouží za příliš malé rozdíly mezi velkou a malou velikostí surovin a velbloudů, což je často při partii matoucí.

Celkový dojem je ale pozitivní a hru bych se nebál doporučit jak začátečníkům (dobře strukturovaná pravidla), tak i hráčům zkušeným, kteří nechtějí partii hry obětovat hodinu a více svého času. Ano, pocit epičnosti při hře asi nezažijete, ale pocit z bohaté odměny za splněnou smlouvu dokáže být dostatečnou náplastí pro schopného obchodníka.

Závěr

Musím přiznat, že na začátku mého soužití s touto deskovkou jsem byl velký skeptik, říkal jsem si, kdo si to troufá útočit na kultovní Agricolu (moje další srdcovka hned po Carcassonne) a byl jsem připraven být ke hře velmi kritický. Je ovšem třeba říci, že mě Marco Polo přinutil zmírnit svoji skepsi a nechat se vtáhnout. Hra mě prostě baví, pro mě nabízí dostatečně sofistikovaný obchodní systém a umísťování dělníků, pro moji ženu zase rychlé partie a možnost mě porazit. A to jsou věci, co já na hře prostě ocením – když si ji se mnou i po třech proběhlých partiích chce zahrát a ani v té čtvrté nemáme pocit stereotypu. Marco Polo, jdu s tebou objevovat svět a obchodovat.

VERDIKT Zábavná variace na worker placement s dobrou znovuhratelností a rychlými partiemi.

