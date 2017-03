Fox in the Box – nové české vydavatelství deskových her

Tuzemští hráči deskovek, patrioti i příznivci her mimo mainstream, zbystřete!

Od letošního roku je na místní scéně nové vydavatelství deskových her, Fox in the Box. Příběh za tímto novým počinem na poli vydávání deskovek zní jako lehce kýčovitá pohádka: nadšený hráč, sběratel a milovník deskových her se rozhodl, že podobně smýšlejícím jedincům v ČR a na Slovensku bude přinášet hry, které spadají mimo hlavní proud, nebo jsou natolik specifické, že pro velká vydavatelství nedávají ekonomický smysl.

Trošku riskantní myšlenka, co říkáte? Než ale toto sympatické snažení odsoudíte k jistému nezdaru, podívejme se na první počin, který se ve Fox in the Box rozhodli přinést fajnšmekrům či těm, kterým současná nabídka nepřijde atraktivní. Premiéru si toto vydavatelství odbyde hrou Neanderthal: Lovci mamutů. Ve hře se budete snažit provést svůj kmen nástrahami pravěkého světa. Hra může někomu připomínat Dobu kamennou, ať už tématikou či herním systémem umisťování dělníků (worker placement). Tím by ale podobnost měla končit a neandrtálská novinka nabídne další extra prvky – ve hře jsou celkem tři kmeny (nebo chcete-li herní „rody“), přičemž za každý z nich by měla být taktika a tím i herní zážitek odlišné; hráči se během partie dozví různé informace ze života pralidí i tehdejších živočichů; další zajímavostí je možnost hrát hru v sólo variantě.

To vše zní zajímavě. Co se nám ale opravdu líbí (a tipujeme, že to bude cesta, kterou se Fox in the Box bude snažit dostat do srdcí hráčů), je úroveň podpory, jakou vydavatelství hře věnuje, a extra věci, kterými chce hry odlišit. U prvotiny se tak hráči mohou opřít o videonávod, stáhnout si dodatečné materiály ke hře (např. pomocnou tabulku) či se potěšit pohledem na unikátní titulní obrázek na krabici hry (od samotného experta na pravěké malby Zdeňka Buriana; pouze česká verze hry se jím může pyšnit).

Zařadí se postupem času toto mladé vydavatelství mezi velikány místní scény, jako jsou MindOK, Blackfire, Albi? Nebo bude spíše soupeřit s menšími, z nichž zmiňme např. REXhry? Čas teprve ukáže, nicméně my v redakci držíme pěsti a těšíme se na nové, nevšední hry od nováčka na trhu. Jejich prvotinu se vám pokusíme přinést v recenzi co nejdříve.

