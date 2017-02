Tipy na závěr – Pokud chcete hrát ve více hráčích, než hra udává, jednoduše si vyrobte vlastní hlasovací lístky. Pokud si chcete dát partičku například v deseti lidech, vezměte nebo odlišně vybarvěte deset listů tvrdého papíru, z každého vystřihněte deset čtverečků a z jedné strany je očíslujte. Pak jen stačí dodat hráčům „navíc“ figurky a je to.

– Nebaví vás, když vypravěč selže a musíte hýbat všemi ostatními králíky? Prostě posuňte vypravěčova králíka dle domluvy o dvě až tři pole dozadu. Detail, ale ušetří vám trošku práce.

– Nápovědy nemusí být jen slovní, fantazii se meze nekladou. Zkuste vaši nápovědu zatančit či předvést pantomimou!

– Pokud usilujete o férovou hru, zakažte „osobní“ nápovědy. Pokud hrajete například s párem, který si neustále dává nápovědy typu „Co jsme dělali v pátek“, určitě toto pravidlo oceníte. Korektní nápovědu by měl mít možnost uhodnout každý hráč. To ale neznamená, že nemůže dát hokejovou nápovědu, cílenou na fanouška sportu – věcné informace má možnost znát každý!

– Doporučuji nastavit pravidlo, že od odhalení karet po ukončení hlasování nesmí nikdo mluvit. Každá věta může být skrytou nápovědou; pokud budete glosovat, jak se vám karta na stole líbí, každý hned pozná, že není vaše. Nepomáhejte (byť neúmyslně) sobě ani soupeřům, jen tak bude váš herní zážitek maximální!

– Máte doma hru Mystérium? Pak klidně použijte dixitové karty místo karet snů. Vaše partie Mystéria tím dostanou úplně nový rozměr.