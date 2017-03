Královna víl shromáždila svoji skupinku lesních tvorů a obsadila dva klíčové ostrovy. Proti ní však Rudá čarodějka postavila armádu děsivých stvoření a ovládla několik mocných citadel. Která z říší se bude radovat při konečném zúčtování? Nebo do souboje ještě promluví Bílý rytíř s létajícími monstry a velkou zásobou elixírů?

Minutová říše: Legendy Autor Ryan Laukat V ČR distribuuje MindOK Počet hráčů 2-4 hráči Časová náročnost 30 minut Vhodné od 13 let Jazyková závislost Kompletně česky Rok vydání 2016 Pořadí na BoardGameGeeku 84. (rodinné hry), 300. (strategické hry), 524. (celkově) Mechanismy Kontrola území, draftování karet, proměnná hrací plocha, pohyb po mapě

Původní Minutová říše byla průlomová hra mladého herního designéra ze Spojených států amerických, Ryana Laukata. Ten má kromě „Minutovky“ na kontě jen několik dalších her (jmenujme například dobře hodnocené Above and Below, City of Iron či Empires of the Void), zajímavé na něm ovšem je, že si hry i sám ilustruje. Na svůj průlomový počin navázal právě kouskem, který se nám v redakci dostal do rukou – Minutová říše: Legendy.

Tato hra není rozšířením, ale samostatně hratelným pokračováním (či chcete-li spin-offem) Minutovky. U čtyři roky staré Minutové říše se nám líbila rychlost partie spojená s lehkým pocitem epičnosti z budování vlastní mini-říše a mírou interakce mezi hráči. Naopak nevyhovovalo nám, že hra často nedovolila dokončit plánované tahy a celkově končila dříve, než nám bylo milo. Poučil se autor z negativ a byl schopen u své novinky ponechat či ještě zvýraznit pozitiva?

Pro nedočkavé tu mám rychlou odpověď: ano (ne však stoprocentně). Pro textuchtivé čtenáře se pokusím svoji odpověď rozvinout. Začnu však popisem průběhu hry a nástinem pravidel.

V Minutové říši: Legendy si dva až čtyři hráči budují svoji říši pomocí nákupu karet, které jim umožňují přesuny a najímání armád. V krabici najdeme výrazně více materiálu než v původní Minutovce: jsou zde čtyři oboustranné plochy variabilního herního plánu (ty je možné sestavit do dvou různých tvarů), žetony peněz, další žetony pro objevy, citadely či setkání (tyto zvláštní žetony viz níže), karty akcí a především dřevěné hrací kameny armád a měst. Příprava na partii zabere pár minut, nejobtížnější úkol spočívá v roztřídění hracích kamenů dle barev, zbytek zvládne nachystat i dobře instruovaný, ale deskovkami netknutý prarodič.

A můžeme jít hrát! Ve hře jde o kontrolu území a převahu na nich. Toho dosahujete obsazováním regionů a ostrovů svými armádami a stavbou měst. Regiony a ostrovy jsou na sebe vzájemně navázány pozemními, nebo vodními cestami. Každý hráč má několik mincí, za které si z nabídky šesti vyložených karet koupí takovou, která mu nejvíce vyhovuje (a okamžitě splní akci/funkci, kterou karta nabízí). Nákup karet je alfou a omegou hry. Ceny karet se mění po každém nákupu (nejnovější karta stojí vždy nejvíce peněz a ostatní jsou levnější či zdarma). Karty mají pár základních funkcí: umístit armádu, přesunout armádu, postavit město, zničit armádu a různé kombinace těchto funkcí.

Nyní je třeba zmínit další odlišnost novinky oproti původní hře: vybrané karty mají dodatečnou akční funkci, ta funguje i poté, co jste kartu zakoupili a využili. Některé karty přidávají dodatečné přesuny armád, další zase umožní přidat na mapku o jednu armádu více, jiné pomáhají s přesuny přes moře. Karty, které dodatečnou akční funkci nemají, nabídnou něco jiného: například jsou součástí sady karet, za jejíž kompletaci získáte bonusové vítězné body. Nebo obsahují symbol elixíru (jediný pozůstatek surovin z původní Minutovky) a kdo jich má na konci nejvíce, získá bonusové body.

Další variantou je, že karty hrají do noty vaší postavě. Už jsem zmínil postavy neboli vůdce? Každý hráč má částečně danou svoji taktiku předem (naštěstí však jen velmi volně) tím, jakého dostane vůdce. Vůdci jsou celkem čtyři: Královna víl (u té je výhodné sbírat lesní karty), Loupeživý král (nasazuje armády do cizích měst a při ničení armád krade peníze), Rudá čarodějka (na začátku má více armád a při ničení armád je za bonusové body zajme) a Bílý rytíř (bonusové body za ovládané ostrovy, může přidat armádu při stavbě města). Prvek vůdců hře velmi prospívá (i když na druhou stranu je diskutabilní jejich vyváženost – Bílý rytíř a Loupeživý král se ukázali být silnějšími postavami než dvě dámy) a tlačí hráče k tomu, aby svoji strategii netvořil genericky (získat převahu v regionech a na ostrovech), ale vzal v potaz i další aspekty akčních karet.

V původní hře hráči řešili prakticky jen dvě věci: územní převahu a pár bonusových bodů za množství surovin jednoho druhu. V novince je mnohem víc věcí, které můžete plnit a sledovat (u soupeřů). Nesbírá někdo náhodou karty s přídomkem „vznešený“? Ano, sbírá, takže mu je můžu vyfouknout před nosem, nebo počítat s tím, že bude mít na konci bonusové body. Nekontroluje někdo regiony, ve kterých jsou citadely? Buď mu region přeberu, nebo se opět smířím s tím, že bonusové body musím nahrát jinde. Výše zmíněné zvláštní žetony také mohou převážit jazýček na miskách vah. Teleport umožní přecházet mezi dvěma velmi vzdálenými regiony, jako by byly vedle sebe. Přemožitel draka (hráč, který přesunul do jeho regionu sedmou armádu), získá bonus. Kdo postaví město v regionu s žetonem objevu, získá jednorázovou nebo trvalou výhodu.

Minutová říše: Legendy obsahuje velkou řádku vylepšení, napravila některá negativa svého předchůdce (především nedostatek akcí – díky dodatečným bonusům karet), zavedla mechanismy nutící hráče hrát různé taktiky a výrazně zlepšila znovuhratelnost celé hry (4 díly oboustranného herního plánu vs. jeden oboustranný herní plán v původní hře). Zároveň hru nenápadně převedla více směrem k fantasy (stará Minutovka byla bez jakýchkoliv fantasy prvků), což prospělo atmosféře hry (předtím byla minimální, teď je tu alespoň nějaká).

Výhodou hry je, že velmi dobře funguje i ve dvou. A dokonce se mi tato verze zdá férovější. Často totiž dochází k tomu, že vítězí hráč, který je nenápadný a nevýrazný, protože se na něj při škodění nikdo nezaměří. Nutno také dodat, že ve dvou hráčích provedete 11 akcí oproti 8 akcím při plném obsazení (čtyři hráči).

Negativem hry je nejednoznačnost jejího zařazení. Je to krátká rychlá oddechovka, nebo naopak hra s příslibem dlouhých, epických partií? Menší posun směrem od původní Minutovky tu je (a to směrem k větší, propracovanější hře), ale ne takový, aby toto dilema vyřešil. Někomu navíc můžou některé karty připadat nevyvážené.

Celkově se ale jedná o kvalitní pokračování, které dospělo a z Minutovky se tak stala zábavnější a propracovanější hra než její předchůdce. Pokud vás láká si v 20-30 minutách vybudovat mini-impérium, sáhněte rozhodně po novější variantě Minutovky, která vám umožní nahlédnout do svých legend.

VERDIKT Populární strategická rychlovka pro 2–4 hráče v propracovanějším balení laděném do fantasy.

