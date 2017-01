Zachraňovat svět, zabíjet monstra, prostě konat dobro. Koho by to pořád bavilo? Nás tedy určitě ne! Chceme být zlí, chceme ničit, přivádět svět ke zkáze a ubližovat bezbranným. Vládce podzemí jsme proto před sedmi lety vystavili na nejčestnější místo na poličce s hrami. Co takhle něco nového, nebylo by? Ale bylo!

Her z mytického světa H. P. Lovecrafta je na trhu poměrně dost a většina z nich jsou opravdové pecky (např. Eldritch Horror, Temné znamení), jedno však mají společné – snažíte se zabránit vzestupu zla a hrůzyplných následků, které sebou nese.

Tuto nevyváženou situaci se rozhodli částečně napravit v Mr. B. Games. Na oblíbeném startovacím serveru Kickstarter spustili projekt jménem Madness at Midnight, v němž se mají hráči ujmout jednoho z kultů vzývajících prastaré zlo a snažících se přivést svět ke zkáze. Hra se bude odehrávat v Arkhamu (znalci jistě ožívají při vyslovení tohoto názvu), jednotliví „vůdci kultů” se budou snažit provádět temné obřady, rozdmýchávat zlověstná spiknutí a získávat pod svoji kontrolu klíčové části města. Soupeřit budou nejen mezi sebou (každý kult přece chce, aby zkáza na svět přišla přesně dle jejich scénáře, že?), ale také proti vyšetřovatelům, kteří budou okultismu na stopě (za vyšetřovatele „hraje” mechanismus hry).

Klíčovou součástí hry bude házení kostkami, pomocí kterých budou hráči provádět akce jako pohyb figurkami, souboje a aktivace možností jednotlivých lokací. Dle popisu bude hra vtipně využívat úrovně „šílenosti” kultistů (pozn.: prvek míry příčetnosti je společný pro většinu her z lovecraftovského světa) – pokud budou kultisté příliš šílení, bude o dost těžší je donutit dělat to, co hráč chce. Průběh hry bude hráče nutit být flexibilní při volbě strategie, hra se totiž v průběhu partie bude dynamicky měnit – v závislosti na fázi měsíce budou přibývat nové možnosti a některé další zase zmizí.

To vše zní celkem lákavě, co ovšem projektu dodává na zajímavosti, je tým lidí, kteří za hrou stojí. Manažerem projektu je Sean Brown, který založil Mr. B. Games v roce 2005. V loňském roce jiná hra tohoto vydavatelství, Posthuman, dosáhla obrovského úspěchu, když z původních 27 000 USD vybrala nakonec celkem 346 000 USD. Kromě finančního úspěchu při kampani (a ocenění Kickstarter Staff Pick) se hra dočkala i velmi slušného hodnocení na serveru boardgamegeek (průměrná známka 7,0). Nyní se dostáváme k dvojici designérů. Prvním z nich (a výrazně méně známějším) je Mads L. Brynnum. Tím druhým je Richard Launius. Ano, ten Launius! Autor legendárního Arkham Horroru (s Kevinem Wilsonem) či třeba Temného znamení. Ten by měl vědět, jak vytvořit kvalitní hru s tematikou lovecraftovského hororu, v redakci jsme velmi zvědaví na finální výsledek. Důležité podle nás bude, zda hra bude dostatečně „svá” a přinese něco inovativního.

Hra již dosáhla potřebného množství peněz pro svou realizaci, ke startovací kampani se však ještě můžete přidat.

