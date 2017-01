Dnes dopoledne se z pohledu české deskoherní scény odehrála historická událost.

Při vyhlášení hlavní kategorie prestižního německého ocenění Spiel des Jahres (udělováno od roku 1979) totiž padlo jméno, které je nám všem asi dobře známé – Krycí jména. Tento (nebojím se použít označení kultovní i přes to, že je na trhu teprve chvíli) kousek má na svědomí česká deskoherní legenda Vlaada Chvátil. Hru vydalo nakladatelství MindOK, které již podruhé za sebou ukázalo výborný čuch na herní pecky (loni vyhrál Colt Express). Krycí jména ve finále porazily budovatelskou strategii z prostředí starověkého Egypta Imhotep a dobrodružnou hru na objevitele Karuba. V redakci MFantasy.cz jsme z úspěchu českého zástupce nadšeni a autorovi posíláme obrovské gratulace a držíme pěsti s dalšími projekty. Těšíme se také na obrázkovou verzi letošní HRY ROKU.

Sám autor hry Vlaada Chvátil byl sice triumfem Krycích jmen rovněž potěšen, jeho vrozená skromnost však zabránila větším oslavám. „Je to fajn,“ odpověděl na dotaz našeho redaktora, jaké jsou pocity. Po požádání, zda by nemohl být přeci jen konkrétnější, se Mistr zamyslel. „Je to dost fajn,“ upřesnil.

V další kategorii – cena kritiky za hru pro znalce – možná trochu překvapivě uspělo Isle of Skye: From Chieftain to King, počin Andrease Pelikana a Alexandera Pfistera. Finalisty byl Pandemic Legacy Season 1 a T.I.M.E. Stories. Pandemic Legacy u nás chystá MindOK, T.I.M.E. Stories zase Blackfire, budeme si tedy moct vyzkoušet oba finalisty, kteří zůstali pod stupínkem nejvyšším. Isle of Skye prozatím českého distributora nenašlo, což je pro české hráče škoda, tato sofistikovanější a taktičtější verze Carcassonne by nám určitě chutnala! Snad se tedy po tomto úspěchu některé vydavatelství osmělí a hru nám přinese. Do té doby jsme odkázáni na zahraniční varianty (česká pravidla jsou ale ke stažení a jiné texty ve hře nejsou).

V kategorii dětských her titul získala dětská verze Doby Kamenné: Stone Age Junior. Porotci ji přiřkli první místo v konkurenci dalších dvou nominovaných, kterými byly hry Leo (Leo musí ke kadeřníkovi, v ČR distribuuje Albi) a Mmm!

