Tak to by teda nešlo. Přihlásili jste se na magickou univerzitu kvůli moci a slávě, a zatím se jen šprtáte nudné teoretické poučky a možná leda vykřesnout jiskru mezi uhlíky. Kde jsou všechna ta slavná a mocná kouzla?

Ve sklepení, ve slavné Velké knize strašlivých čar! Otevřít ji určitě nebude takový průšvih, jak se tu všichni tváří, no ne?

Velká kniha strašlivých čar Autor Maxime Rambourg V ČR distribuuje REXhry Počet hráčů 2–5 (nejlepší ve 3) Časová náročnost 60–90 minut Vhodné od 12 let Jazyková závislost Česká pravidla, české texty na herních kartách Rok vydání 2016 Pořadí na BoardGameGeeku 859. (celkově), 452. (strategická hra) Mechanismy Deckbuilding, kooperativní hra

Ve hře Velká kniha strašlivých čar jsou hráči družinou prváků na magické univerzitě, kteří neměli trpělivost se kouzla učit postupně a místo toho se tajně vydali otevřít legendární a mocný magický grimoár. Pozdě ale zjistili, že si ukousli příliš velké sousto, že ten grimoár byl ve skutečnosti vězení děsivých nestvůr a že nyní musí využít své zatím nevypilované schopnosti, aby nestvůry zadrželi.

Hra přináší poměrně neotřelé spojení deckbuildingu a kooperace. Každý hráč si v ní sestavuje a vylepšuje svůj balíček karet elementů, zatímco hra mu do něj sype “marné” karty děsu… jednak jako trest za každé procyklení balíčku a jednak na základě různých kleteb uvržených nestvůrami z grimoáru. Tyto karty děsu jsou dvojsečným mečem… jednak samy o sobě nic neumějí, čímž špiní hráčské balíčky, a jednak jejich společná zásoba nesmí dojít (to je jedna z možných podmínek prohry), takže hráči musí vynakládat své ostatní cenné karty, aby děs vrátili do společné zásoby.

Během přípravy partie je z karet “stránek” náhodně vylosován a sestaven grimoár, kterým hráči potom během hry listují. Každá stránka obsahuje nestvůru a instrukce, které karty kleteb má na hráče uvrhnout. Ti potom mají pět tahů na to, aby všechny kletby zlomili (odkládáním karet), čímž mohou získat bonus za poražení nestvůry (a nikoli postih za to, že ji nezdolali). Cílem hry je kolektivně přežít až po šestou nestvůru a tu porazit.

Hra obsahuje dva zajímavé originální mechanismy: Karty “v podpoře”, což je speciální místo, kam hráč může propůjčit svoje karty. Jiný hráč pak může využít jejich hodnotu ke svým akcím (a samotné karty zůstanou v balíčku původního majitele). Druhou pěknou myšlenkou jsou kouzla, která mohou propůjčit ostatním hráčům akce ve Vašem tahu. Obzvlášť k závěru hry je třeba kombinovat a promýšlet, kdy se spustí která kletba a co se proti tomu dá včas udělat… Hra se Vám snaží sypat do balíčků marné karty, odstraňovat ty užitečné pryč z vašeho dosahu a právě možnost se navzájem kartami podporovat, půjčovat akce a kombinovat efekty kouzel dělají z Velké knihy strašlivých čar moc pěkné kolektivní cvičení na logiku.

Atmosféru hry výborně dotváří obrázky jedné z legend mezi herními ilustrátory: jistý Francouz s přezdívkou Naïade a tak výrazným výtvarným stylem, že si pravidelně zaslouží své jméno přímo na krabici, vedle autora. Samotná hra je chytrá a promyšlená, ani byste netipli, že se jedná o debutujícího herního designéra. Troufám si říct, že se jedná o jednu z nejzajímavějších do češtiny převedených kooperačních her… Za nás oba palce nahoru.

VERDIKT Chytrá kooperačka, co Vás přinutí kolektivně potrápit mozkové závity a díky skvělým ilustracím má příjemně harrypotterovskou atmosféru.

(promo ilustrace použity s laskavým svolením českého vydavatele)

