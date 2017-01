Píše se rok 1843. Vaše možnosti jsou omezené, můžete sloužit na železnici, stát se šerifem v zapadlém městečku nebo skončit někde v prérii. A nebo taky ne. Máte totiž ještě jednu možnost, tu ze všech nejdobrodružnější – můžete se vydat do hor a začít těžit zlato. Ale ne každý má štěstí, někdo najde poklad, jiný jen hromadu šutrů. Rozhodně se u toho ale můžete královsky pobavit!

Carcassonne: Zlatá horečka Autor Klaus-Jürgen Wrede V ČR distribuuje MindOK Počet hráčů 2-5 hráčů Časová náročnost 20-30 minut Vhodné od 8 let Jazyková závislost Česká pravidla Rok vydání 2015 Pořadí na BoardGameGeeku 1 289. (celkově) Mechanismy Pokládání kartiček, tvorba krajiny, kontrola prostoru

Carcassonne je natolik zavedená deskoherní značka, že ji snad ani není třeba představovat. Takže jen v rychlosti: původní základní (modré) Carcassonne je jedna z prvních populárních deskových her, která v Čechách (a Německu) pomohla odstartovat jejich boom. Tehdy se z deskovek začala stávat zábava pro masy, nikoli pouze pro několik málo nadšenců. Autorem Carcassonne je Klaus-Jürgen Wrede a má za sebou již více než desítku rozšíření, desítky minirozšíření a několik spin-offů k této herní pecce (Lovci a sběrači, duelovku Carcassonne: The Castle, biblické Carcassonne Ark of the Covenant), či další hru s přikládáním dílků – Zkáza Pompejí. Jaký je tento nový spin-off z prostředí Divokého západu?

Při vybalení z krabice hra vypadá velmi podobně jako jiné „carcassonní“ kousky, jsou tu meeplové, dílky s krajinou a žetony. Při bližším pohledu si ale bedlivý pozorovatel všimne, že meeplové vypadají jako kovbojové, žetony jsou oboustranné a na dílcích s krajinou jsou hory se zlatými valouny, železnice místo cest, města místo klášterů a na prériích se prohání divocí mustangové či tam mají indiánské kmeny postavená svá týpí. Naštěstí ale nejde o pouhé prvoplánové překreslení klasického Carcassonne do nové tematiky, ale o promyšlené změny, které oživují herní zážitek. Ano, staré dobré principy se nemění (proč také radikálně měnit něco, co tak dobře funguje, že?), takže pořád jde o pokládání dílků, „výstavbu“ krajiny a umisťování meeplů, ale změny jsou dostatečně výrazné, aby měly smysl.

Jak které prvky fungují a čemu se podobají ze starších kousků této legendy? Železnice funguje podobně jako cesty (železničář dostává body za úseky železnice, které se zdvojnásobují, pokud je na trati právě jedna vlaková souprava), město se podobá klášteru (namísto obestavění dílku se počítá počet uzavřených železničních tratí, které z města vedou), prérie je taková louka z Divokého západu (s šikovnou změnou, kdy body nejsou za uzavřená města/hory přiléhající k prérii, ale za indiánské osady a stáda mustangů). A tím už se dostáváme k hlavnímu rozdílu – hory místo měst.

Hory jsou to, co se mi na Zlaté horečce líbí nejvíce. Při jejich obsazení totiž zdaleka nemáte vyhráno (i když je meeplů na obsazování celkem poskrovnu a soupeření o rozlehlá města se tak už nekoná), ve hře je totiž nová figurka, stan! Ten můžete jako parazita nasadit do jakýchkoliv neuzavřených hor a v dalších tazích místo umisťování meeplů nebo stanů postupně vytěžit zásoby v daných horách. Zásoby? Ano, to jsou ty zmíněné oboustranné žetony. Umisťují se na hory při položení kartičky, která má na sobě 1–3 symboly zlatého valounu. Žetony se postupně těží, těžit může hráč, který má v horách zlatokopa nebo právě stan (ten navíc můžete volně přesunovat do lukrativnějších hor!). Těží se vždy vrchní žeton, žetony jsou na sobě naskládány lícem dolů, nikdy tedy nevíte, kolik bodů na vás čeká. Můžete mít smůlu a odnesete si bezcenný kámen. Nebo naopak štěstí a jedna těžba přinese 5 zlatých valounů (a tím pádem 5 bodů). Pokud na tom jste se štěstím tak nějak průměrně, můžete získat 1, 2 nebo 3 valouny z každé těžby. Vytěžené žetony si každý hráč nechává u sebe a nikdo si nemůže být jistý, že vyhraje. Hra je tak napínavá až do samého konce.

Carcassonne je moje srdeční záležitost, s touto hrou jsem jako deskoherní nováček začínal a dodnes na ni nedám dopustit. Na druhou stranu, po Carcassonne a několika rozšířeních už jsme při výběru deskovky na večer dlouho nesáhli, a tak jsem rád, že se mi Carcassonne samo připomenulo Zlatou horečkou. Jedná se o zábavné oživení starého principu s krásnými krajinkami, neotřelými nápady a novou hratelností. Hlavní výhodou hry je její nestárnoucí herní systém, který se povedlo podat malinko jinak. Partie rychle ubíhají a většinou nezůstane u jedné. Pravidla vysvětlíte během chvíle (i kdybyste měli v partě někoho, kdo s Carcassonne nikdy nepřišel do styku), hru připravíte okamžitě a nic vás tedy nebude zdržovat od herního zážitku. Nevýhodou pro někoho může být prvek náhody, ten je ale dostatečně limitován využitím stanu. I když vám tedy „nechodí“ dílky s horami, můžete si i tak vytěžit zlaté valouny. Pro ostřílené hráče může být hra příliš jednoduchá, pro rodinné partie je ovšem míra sofistikovanosti ideální.

VERDIKT Prověřený herní systém v novém kabátku a s přitažlivou tematikou. Pobaví začátečníky i pokročilé hráče.

