Arcadia, svaté město, kde se kněží starají o střídání dne a noci, bylo napadeno zákeřným lordem Fangem a jeho armádami monster. Na svět padla nikdy nekončící temnota. Naštěstí se ale našli hrdinové ze čtyř hlavních cechů říše, kteří jsou ochotni o lepší zítřky bojovat – za tučný obnos, pochopitelně. Otázkou není, kdo porazí lorda Fanga. Otázkou je, kdo na tom nejvíc vydělá?

Arcadia Quest Autor Eric M. Lang, Thiago Aranha, Guilherme Goulart, Fred Perret V ČR distribuuje (nikdo, v Evropě CoolMiniorNot) Počet hráčů 2-4 hráči Časová náročnost 60 minut Vhodné od 13 let Jazyková závislost Kompletně anglicky Rok vydání 2014 Pořadí na BoardGameGeeku 14. (tematické hry), 72. (celkově) Mechanismy Kostky, pohyb po herním plánu, modifikovatelný herní plán

Pod ambiciózním projektem Arcadia Quest jsou kromě známého autora Erica M. Langa (Game of Thrones LCG, XCOM: The Board Game, Blood Rage a další) podepsáni i debutanti Thiago Aranha, Guilherme Goulart a Fred Perret. Je vidět, že si převážně brazilský tým sedl, protože výsledek opravdu stojí za to.

Nedávno jeden známý prohlásil, že deskové hry se pomalu, ale jistě začínají podobat těm počítačovým. Co se týče Arcadia Questu, měl stoprocentní pravdu. Arcadia chvílemi připomíná zběsilý střílečkový deathmatch, chvílemi rpg či hry typu moba. O co tedy jde?

Každý z hráčů se chopí role vůdce cechu a zvolí si pro něj tři hrdiny, které vybaví počátečními předměty. Pak začíná dobrodružství. Můžete si dát buď samostatnou misi, nebo celou navazující kampaň. K té se dostaneme za chvilku, teď se podívejme, co zahrnuje samotná partie.

Dle instrukcí si z přiložených dílků sestavíte mapu, kam umístíte vaše hrdiny, nepřátelské příšery, náhodné předměty a také úkoly. Misi pak vyhraje ten hráč, který nejrychleji splní daný počet úkolu (ve hře pro 4 hráče jsou to 3 úkoly). A jízda začíná! Jak jsme již zmínili, cechy spolu moc nekamarádí, takže nepřekvapí, že některé úkoly jsou zaměřeny na boj se zbylými hráči. A vy se musíte rozhodovat – zkusím se probít k žetonu questu a získat tak silné kopí, nebo nejprve zavraždím kamarádovi pár jeho hrdinů, abych mu zkomplikoval život? Monstrum, které hlídá úkol, je silné, neudělám s někým prozatímní alianci s tím, že pak jej zkusím podrazit? Co kdybych v téhle mapě zkusil sehnat co nejvíc peněz sbíráním předmětů?

Každý hráč ve svém kole buď aktivuje jednoho z hrdinů, který se pak může hýbat a útočit, nebo necháte cech odpočívat, čímž si oživíte mrtvé hrdiny a „nabijete“ jejich již použité a tím pádem „vyčerpané“ zbraně. Musíte s vaším týmem dobře manipulovat, aby se vám nestalo, že v kole, ve kterém byste potřebovali bojovat, nemáte nachystaný ani prak. Velkou roli zde hrají kostky, které se používají k určení výsledků soubojů. Jakmile někdo z hráčů splní poslední úkol, přichází ryze kampaňová fáze – za poctivě nakradené a vylootované zlaťáky si nakoupíte novinky do vašeho arzenálu. Potom zapíšete průběh kampaně – kdo vyhrál misi, kdo vydělal nejvíc bakšiše, kdo nechal své hrdiny nejméně umírat. Po ukončení celé kampaně tyto statistiky dle návodu vyhodnotíte a zjistíte tak, který cech se záchrany Arcadie chopil nejlépe.

Tím, že je kolo každého hráče poměrně krátké, dosahuje hra solidního tempa a připomíná lítou frenetickou řež jako z League of Legends. Vzduchem lítají kouzla a šípy a neohrožení rekové sekají monstra jako čínské zelí. A ta slast, udělat kamarádovi škodolibost, skočit mu teleportem do zad a seznámit jej s palicí Skullcracker!

Naprostou peckou je potom grafické zpracování hry. Překrásné figurky připomínající japonský styl manga, zručně namalovaná bojiště i karty okouzlí svými záměrně nadsazenými pestrobarevnými ilustracemi. Grafickou lahůdkou jsou také podrobně zpracovaná pravidla hry včetně zvláštních pravidel pro kampaň.

Jedinou nevýhodou je tak absence češtiny, nicméně i s tím se dá porvat – na youtube najdete návody, jak hru hrát, a na internetu jsou k sehnání pravidla v českém jazyce. V momentu, kdy znáte pravidla, jste v podstatě za vodou, schopnosti karet nejsou složité a jinak hra moc textů neobsahuje. Hrál jsem s kamarády, jejichž znalost angličtiny je mizivá, přesto neměli problém a do hry se rychle dostali.

Arcadia Quest nabízí rychlou, nádherně vypadající figurkovou hru plnou vznešených soubojů s monstry i vzteklých rvaček mezi hráči. Mezi její výrazné klady patří jednoduchá pravidla, tempo hry i povedený fantasy background, možnou nevýhodou je absence české lokalizace (či pro eurohráče ne zcela bezvýznamný podíl náhody). Pokud si ale s angličtinou poradíte a máte chuť si zahrát něco většího, jistě nebudete vaší volby litovat.

A pokud by vám základní balení bylo málo, k dispozici jsou k dokoupení buď samostatné figurky postav, nebo plnohodnotné rozšíření. Ale o tom až příště…

VERDIKT Rychlá figurková hra s překrásným vizuálním zpracováním simulující pravý hrdinský deathmatch.

