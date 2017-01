Město Arhynn je v nebezpečí. Ze stínů povstal nový Temný pán a jeho stvůry začínají plenit vesnice. Je jen otázkou času, než vyrazí dobýt samotný Arhynn. Místní obyvatelé ale mají štěstí – krajem právě prochází parta dobrodruhů, kteří hledají, kde by mohli uplatnit své meče…

Descent: Výpravy do temnot (2. edice) Autor Daniel Clark a kol. V ČR distribuuje ADC Blackfire Počet hráčů 2-5 hráčů Časová náročnost 120 minut Vhodné od 14 let Jazyková závislost Kompletně česky Rok vydání 2015 Pořadí na BoardGameGeeku 17. (tematické hry), 54. (celkově) Mechanismy Kostky, pohyb figurek po mapě, variabilní mapa, kooperativní hra

Kolektiv autorů, který je podepsán pod Descentem, má prsty ve více hrách než má Agrofert dceřiných společností. Adam Sadler pracoval na Star Wars: X-Wing Miniatures Game, Corey Konieczka má zkušenosti s Eldritch Horrorem, Daniel Clark je podepsán pod WoW: The Adventure Game a o Kevinu Wilsonovi škoda mluvit, tady se už bavíme pomalu o desítkách her. A co nám toto velezkušené kvarteto upeklo?

Jeden z hráčů, obvykle ten nejzkušenější, se zmocní role Temného pána (Overlorda), který chystá tažení na Arhynn. Jeho spoluhráči si pak vezmou hrdiny (k dispozici jsou 4 povolání, z nichž každé se dělí na 2 podtřídy), jejichž úkolem bude Temnému pánovi bránit v jeho expanzi. Na začátku si vyberete, zda budete hrát kampaň nebo samostatně jednu z jejích misí. Podle návodu pak rozestavíte mapu daného scénáře včetně Overlordových stvůr a akce může začít.

Obě strany – hrdinové i Temný pán – mají v každé misi jiný úkol, například Temný pán se snaží vyvraždit vesničany, kdežto hrdinové je brání. Tah hrdinů se skládá z jednotlivých akcí, během kterých můžou například běhat po mapě, prohledávat sutiny ve snaze najít něco užitečného, odpočívat či bojovat. Poté, co všichni hrdinové zahrají dvě akce, se žezla chopí Temný pán. Jednak pohybuje a útočí se svými monstry, jednak může hrát speciální karty, které mu například povolávají posily nebo umožňují příšerám zaútočit víckrát po sobě.

Hlavním kladem hry je obrovské množství možností. Počínaje tím, že hrdinové i Temný pán sbírají zkušenosti a za ně nakupují nové dovednosti, přes varianty Temného pána, který si sám do jisté míry vybírá taktiku podle dané mise ještě před jejím začátkem, až po nekonečné množství předmětů a relikvií. Možností ve hře je tolik, že místy připomíná stolní RPG, čemuž ještě přispívá propracovaný příběh kampaně (včetně náhodných událostí, které se vám stávají v rámci putování mezi misemi – ano, kampaň má svoji vlastní mapu), jež se skládá z dobrých 20 levelů a dohrát je všechny rozhodně není práce na jeden nebo dva večery. Některé levely jsou navíc rozděleny do dvou částí, přičemž hrdinové si z jedné do druhé přenášejí zranění a kdo ovládne první dějství, získává do druhého nějakou výhodu. Například Temný pán z vesničanů, které předtím nechal rozcupovat svými oddíly, „rekrutuje“ zombie atd.

I když ve hře figurují kostky, strategie hraje naprosto klíčovou roli. Na nahuštěných, promyšlených mapách není prostor pro špatné tahy, a pokud se hrdinové nedomluví a nesjednotí své plány, chytrý Temný pán si je ugriluje na dračích plamenech jako kuřata. Tomu ještě přispívá fakt, že hrdinové hrají v libovolném pořadí, což zvyšuje jejich taktické možnosti (i když to také svádí, aby za všechny rozhodoval nejschopnější hráč, ale to je nelehký úděl kooperativních her). Zde se nabízí otázka, které u podobných her čelíme často – má to snadnější dobro, nebo zlo? U Descenta záleží na počtu hráčů – dva podlehnou skřetím šípům snadněji než tři – ale nezávisle na tom mají obě strany vždy šanci vyhrát.

Opravdovou rozkoší je grafické zpracování hry. Figurky vypadají opravdu úžasně a hlavně z gigantických draků či dvojhlavých obrů ettinů jde respekt. Herní plán je laděn do správně temných barev a ať už bojujete v chladné, vlhké jeskyni či se vaše bitva odehrává na louce za vesnicí, prostředí vám nevtíravě nabídne vážnou atmosféru fantasy, kde jde o život. Krásně namalované jsou také kartičky předmětů, temných bytostí či vašich udatných reků. Pochválit musíme i pravidla, která máte chuť otevřít jen proto, abyste se podívali na obrázky. Mimochodem, s jejich přehledností jsem byl velmi spokojený. Nemusíte se bát hromady textu, po jednom přečtení budete mít slušnou představu, jak se Descent hraje.

Hrdinové ve hře Grisban Žíznivec – trpasličí válečník se kromě zuřivosti v boji a neuspokojitelné žízně vyznačuje také rychlou regenerací, takže nikdy není dlouho nemocný či ochromený. Jednou za partii může díky své zběsilé zuřivosti provést jeden útok navíc. Syndrael – krásná elfí válečnice byla vyhnána do exilu, když její paní Tyviel křivě obvinili ze zrady. Díky elfí krvi se jí samy léčí zranění, kdykoliv má trochu klidu a nemusí se hýbat. Jednou za partii je schopná namotivovat sebe i některého ze společníků, aby překonali únavu a udělali navíc akci pohybu. Avric Jasnobřit – léčitel z citadely Archaud pomáhá, kudy chodí, a jeho společníci s překvapením zjišťují, že se jim jejich rány hojí mnohem rychleji. Kromě toho může jednou za partii vyléčit všechny družiníky, kteří od něj nejsou příliš daleko. Ashrian – elfí léčitelka s tajemnou minulostí, která si víc rozumí s duchy než s lidmi, ochromuje nepřátele pouhou přítomností. Jednou za partii dokáže dokonce ochromit celý oddíl bestií. Jaina Fairwood – zkušený zvěd z pluku sira Garricka Whitmora se v divočině vyzná. I přes svou krásu je smrtelně nebezpečná hlavně proto, že si nic nedělá ze zranění a jednou za partii se dokáže vybičovat ke zběsilé zteči, po které zůstávají na zemi jen chladnoucí těla nepřátel. Tomil Vrtonožka – malý gnómí zvěd pohrdá životem a nebojí se riskovat. Kromě toho, že si může kdykoliv, když čelí útoku, vyžádat pomoc od spolubojovníka, dokáže jednou za partii úplně zmizet ze scény a vrátit se s čepelí v ruce a křivým úsměvem tam, kde jej Temný pán neočekává. Tarha Černá vdova – orčího mága Tarhu žene pomsta. Nebojí se hledat moc v zakázaném, temném umění ani udělat cokoliv, aby dosáhla svých cílů. Tarha může jednou za kolo přehodit neúspěšnou kostku útoku a jednou za partii sáhne hluboko do své rezervy magické síly, aby zničila dva nepřátele naráz. Leoric Sečtělý – bývalý profesor univerzity v Greyhavenu hodil teorii do koše a vrhnul se na praxi. Nyní se toulá světem a hledá zapomenuté magické znalosti a dovednosti. Jeho pověst je taková, že nepřátelé v jeho blízkosti ztrácí hlavu a dávají o jedna menší zranění. Jednou za partii dokáže vyvolat mocné zaklínadlo, které zničí všechny nepřátele kolem něj.

Descent nabízí fanouškům fantasy a „dungeon“ hraní snadnou variaci na stolní RPG, která ale svou komplexností a mnoha možnostmi exceluje mezi stolními hrami v tomto žánru. Vzhledem k tomu, že se jedná o živou hru, vychází také řada rozšíření, byť zatím v angličtině. Pokud toužíte prožít opravdový hrdinský příběh a na klasické stolní RPG nemáte chuť či čas, Descent: Výpravy do temnot je bez debaty výbornou volbou, navíc pro slušný počet pěti hráčů. Máte chuť si do sbírky pořídit opravdu velkou deskovou hru v poctivém fantasy stylu a s krásnými figurkami? Pak nemáte co řešit.

VERDIKT Krásně zpracovaný figurkový dungeon pro fanoušky poctivé fantasy a náročné hráče deskových her.

Komentáře

komentářů