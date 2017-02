Konrád MacDowell vytřeštil oči a rozkašlal se. Ostatní média strnula a zvědavě na něj pohlédla. MacDowell sáhl po brandy a nalil si pořádnou sklenici. Obrátil ji do sebe a rukávem si otřel ústa. „Dostal jsem vizi,“ řekl třesoucím se hlasem. Ostatní ihned vyskočili ze židlí: „A co ti duch zjevil?“ MacDowell se na chvilku odmlčel, než potichu prohlásil: „Vím, kdo je vrahem.“

Mystérium Autor Oleksandr Nevskiy, Oleg Sidorenko V ČR distribuuje ADC Blackfire Počet hráčů 2-7 hráčů Časová náročnost 40 minut Vhodné od 10 let Jazyková závislost Kompletně česky Rok vydání 2015 Pořadí na BoardGameGeeku 11. (rodinné hry), 34. (tematické hry), 133. (celkově) Mechanismy Kooperativní hra, hand management, hraní rolí, rozpoznávání vzorců, nápovědy

Oleksandr Nevskiy a Oleg Sidorenko tvoří sehrané duo deskoherních designérů. Spolu už vypustili do světa řadu produktů, například Pirates of the 7 Seas nebo Behind the Throne. Jejich nejznámějším a také nejpopulárnějším počinem je hra Mystérium, kterou nám v současnosti v češtině přináší vydavatelství Blackfire.

Mystérium je kooperativní hra. Jeden hráč se představí v roli ducha sluhy, který byl před lety zavražděn během bálu na hradě Warwick. Jeho neklidná duše nenajde klid, dokud nebude smrt, vysvětlená policisty jako nehoda, vyšetřena. Ostatní hráči se pak převtělí do rolí médií, jež spojují své síly, aby v rámci spiritualistické seance prožily vize, jež jim odhalí pravého pachatele.



V praxi hra probíhá následujícím způsobem. Duch si sedne za krásně zpracovanou zástěnu a pro každého hráče nachystá seznam podezřelých, který obsahuje vždy jednoho potenciálního pachatele, jedno místo činu a jeden předmět doličný, tedy vražednou zbraň. Na stůl pak karty vyloží ve třech řadách – v první jsou postavy, ve druhé místa a ve třetí předměty – všechny podezřelé plus několik karet navíc, aby hráče mátly, přičemž počet falešných podezřelých je závislý na obtížnosti hry.

Potom si duch lízne sedm snů – pestrobarevných karet s bizarními obrázky, na kterých najdete všechny možné i nemožné výjevy a významy. Nejprve se začíná s pachateli. Každý hráč od ducha dostane kartičku, která nějakým způsobem odkazuje k jeho podezřelému, například hráč, který má na stole podezřelého Skota s dudami, dostane kartu s hudebním nástrojem. Až duch rozdá všechny karty, hráčům se otočí přesýpací hodiny a mají poslední dvě minuty, aby určili své podezřelé. Pokud se jim podaří uhodnout potenciálního pachatele, překračují k místu činu a pak k předmětu doličnému. Až každý hráč uhodne své tři podezřelé, přechází se k finálnímu určování vraha – ale pokud někdo nestihne včas odhalit svou kombinaci, prohrává celý tým.

Každý hráč má navíc k dispozici tzv. žetony jasnozřivosti. Máte dojem, že se kamarád ve své volbě mýlí a nechce se nechat přesvědčit? Dejte mu žeton s křížkem. Jste si jistí, že soused po pravici uhodl svoji kartu? Dejte mu žeton s fajfkou. Tyto „lajky a dislajky“, jak jsme je pracovně nazvali, určují sílu vaší jasnozřivosti – pokud se trefíte, získáváte bod na její stupnici.

Před velkým finále pak hráči nachystají své trojkombinace podezřelých a duch určí jednu, na kterou dá nápovědu v podobě tří karet – jedna se váže k vrahovi, druhá k místu vraždy a třetí k vražednému nástroji. Ne každý ale uvidí všechny nápovědy, hráč, kterému se nepodařilo dosáhnout dostatečného počtu bodů jasnozřivosti, bude mít k dispozici jen dvě či dokonce jednu. Pokud hráči ve finální volbě zvolí správnou trojkombinaci, tým zvítězil.

Klíčovou roli má ve hře spolupráce. Média si neustále radí, konzultují svoje nápady a snaží se odhalit, co chtěl básník – respektive duch – říci. Kouzlo Mystéria ale spočívá i ve fantazii, se kterou spojujete jednotlivé karty a hledáte ve zdánlivě nesouvisejících obrázcích skryté souvislosti.

Velkou výhodou je kromě svižného tempa také jednoduchost pravidel, která vysvětlíte za tři minuty, a pak už se všichni můžou naplno pustit do hry. Není problém střihnout si partii s naprostými laiky či dětmi (jen na roli ducha se více hodí zkušenější hráč).

Hra je pěkně graficky zpracována, zejména duchova ponurá zástěna a samotné karty stojí za to. Pro fanoušky role-playingu je navíc k dispozici podrobný příběh i charakteristika hlavních hrdinů. K dispozici jsou srozumitelná česká pravidla, díky kterým můžete roztančit první duchařinu deset minut od rozbalení krabice.

Mystérium patří díky své jednoduchosti, zábavnosti a velké kapacitě (ke stolu může zasednout až 7 hráčů) mezi kvalitní moderní party hry, které osvěží každou seanci od rodinné oslavy narozenin po zběsilou pitku na srazu spolužáků. Díky velkému počtu karet má hra navíc slušnou znovuhratelnost. Vzpomínáte se smutkem na vyvolávání duchů nebo sháníte zábavu na sobotní večírek? Neváhejte, Mystérium je správnou volbou!

VERDIKT Nenáročná party hra s duchařskou atmosférou vhodná pro celou rodinu.

