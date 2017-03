Ještě kartu, ještě kartu, ještě kartu…Ksakru! Stejná loď, tak zas nic nedostanu. No jó, zase jsi byl moc hamižnej!

Port Royal Autor Alexander Pfister V ČR distribuuje MindOK Počet hráčů 2-5 hráčů Časová náročnost 20-50 minut Vhodné od 8 let Jazyková závislost Česká pravidla, karty s českými názvy Rok vydání 2014 Pořadí na BoardGameGeeku 83. (rodinná hra),

499. (celkově) Mechanismy Karetní hra, draftování karet, sbírání sad, pokoušení štěstí

Obchodní lodě plují po celém světě, na jednom místě se však potkají vždycky – v přístavu Port Royal. Mezi nimi kličkuje spousta nosičů, jejichž zpocená záda zatěžují bedny s exotickým nákladem. A královští výběrčí mezitím žádají daně. Samozřejmě nesmíme zapomenout na daně, ty jsou prostě všude. Už jste zaplatili daně?

Alexander Pfister, poměrně neznámý herní designér, v roce 2014 konečně pořádně prorazil, když vydal volné pokračování svého počinu Händler der Karibik (Obchodníci Karibiku) – hru, kterou si dnes vezmeme na paškál a která se honosí názvem Port Royal. Od této hry se datuje jeho úspěch a Alexander mezitím stihl vydat další dva „velké“ tituly – Oh My Goods! (v češtině Boží zboží od MindOKu) a Isle of Skye: From Chieftain to King.

Port Royal (pro odpůrce angličtiny „královský přístav“) je karetní hrou pro 2–5 hráčů. Někteří z nás v tuto chvíli zpozorní, protože her, které jsou hratelné i ve dvou hráčích a zároveň se nejedná o čisté „duelovky“, není nikdy dostatek. V balení najdete „pouze“ 120 karet, žádné žetony, ani nic podobného. No nevadí, je to přeci karetka. Ale prý se v ní má nějak platit – čím tedy? No přece kartami! Karty jsou oboustranné, z jedné strany plní herní funkce, z druhé strany mají na sobě symboly zlaťáků a fungují jako platidlo. Podobný princip nabídly třeba Fazole (Bohnanza) od Uweho Rosenberga, kde tato skutečnost měla svůj důvod – taktický prvek, kdy karty použitím jako platidlo „mizely ze hry“. A ani v Port Royal nejde o způsob, jak ušetřit na herním materiálu. Ale to trochu předbíhám, takže nejprve si pojďme probrat pravidla.

V Port Royal najdete celkem 4 typy karet – lodě (v hodnotách 1–4 zlaťáky a celkem v 5 barvách), postavy (pomocníci, které si najímáte, aby vám přinášeli výhody), expedice (úkoly, které se s pomocí postav snažíte plnit) a daně (odvody vrchnosti, když se vám až příliš dobře daří a syslíte si peníze). Hráč, který je na tahu, začne v každém kole otáčet karty z balíčku a po každé otočené kartě se rozhoduje, co udělá. Loď může nechat přistát do přístavu (což je ve skutečnosti nabídka karet ke koupi/použití), nebo ji pomocí svých postav odehnat (když není pirátská, na tu jsou postavy krátké). Postavu hráč nechá v přístavu automaticky. Pokud otočí expedici, vyhlásí ji pro všechny hráče a dá ji bokem. Daně dopadnou na všechny. Kdo má moc peněz, musí půlku odevzdat (aby hráči nehromadili peníze). Jakmile se hráč rozhodne, že mu už nabídka v přístavu stačí, vybere si kartu, a buď za ni dostane peníze a kartu odhodí (v případě lodi), nebo za ni peníze zaplatí (u postav) a kartu si vezme k sobě, do svého „týmu“. Poté si některou ze zbývajících karet v přístavu můžou vzít ostatní hráči, ale musí za ni vždy zaplatit jeden zlaťák hráči, který byl na tahu.

V čem je tedy háček? V chamtivosti! Jakmile totiž otočíte (neboli připluje do přístavu) loď stejné barvy, jakou má některá z kotvících lodí, vaše kolo končí a nebude žádné nakupování ani zisk zlaťáků za lodě! Ledaže byste měli dostatek postav, které umí lodě zahánět (ovšem čím větší loď, tím těžší je ji zahnat). Jedná se tedy o klasický push-your-luck princip, kdy pokoušíte štěstěnu (či spíše pravděpodobnost) tak dlouho, dokud to nepřeženete a neskončíte s prázdnou. Pointou neustálého pokoušení je totiž fakt, že čím více karet je na stole, tím si můžete vybírat z lepší nabídky, brát si více karet (když připlují lodě různých barev) či využívat výhod některých postav. Cílem hry a podmínkou k vítězství je zisk bodů vlivu. Pro ukončení hry je jich potřeba nahrát 12 a získávat je lze dvěma způsoby: najímáním postav (dražší postavy mají silnější schopnosti a přináší více bodů vlivu) a plněním expedic. Expedice je možné plnit pouze pomocí postav, a to tak, že zahodíte určitý počet postav (2–3) s požadovanými vlastnostmi a tím si zasloužíte zisk expedice.

Hru lze pochopit velmi jednoduše a po pár tazích je i deskoherní začátečník schopen plnohodnotně hrát. Je skladná a poměrně nenáročná na prostor. Při hře dvou hráčů fungují principy mírně jinak (např. některé karty jsou slabé a hůře využitelné, na druhou stranu, hráči nejsou nuceni si je pořizovat, takže se jednoduše „odemelou“) a tahy se střídají opravdu velmi rychle po sobě, což může být někdy matoucí. Naopak při maximálním počtu hráčů – pěti – se celý balíček protáčí hodně rychle, a je tedy třeba každou chvíli jej zamíchat (toto může vyřešit pořízení rozšíření Port Royal: Kontrakt, které v ČR letos vyšlo pod taktovkou společnosti MindOK). Na druhou stranu, devizou hry je její skladnost, rychlost a zábavnost. Tři nebo čtyři partie v kuse uplynou jako voda, na celý večer ale hra není, začne hrozit repetitivnost – což opět může vylepšit rozšíření.

Díky tomu, že jsou ve hře pouze karty, je její cena velmi přívětivá a hru lze doporučit i pro občasné hráče. Těm zkušenějším (a náročnějším) zase skvěle poslouží jako rychlá a zábavná výplň mezi epickými partiemi nějakého náročného kousku.

VERDIKT Rychlá karetka, skvělá pro nováčky, zábavná jako výplň pro zkušené hráče. Bonusem je, že funguje i ve dvou!

