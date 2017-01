Hry s příběhem – Ocel a krev jsou historicky druhou českou sbírkou povídek, které čtenáře seznamují se všemi významnými herními RPG projekty na našem území. Po Zločinu a trestu se nyní podívali hrdinové oslovených spisovatelů do míst, kde teče krev, tříská o sebe ocel a násilí je hlavním prostředkem získání moci. Boje jsou na denním pořádku v mnoha podobách – ať už se jedná o bitvu dvou armád, souboj mezi dvěma útočníky nebo třeba magický útok. Avšak nebojte se, pouze o vraždění to nebude.

Sbírka nám totiž opět nabízí různorodý soubor příběhů, které dokazují, že čeští autoři psát fantasy skutečně umí. V Ocel a krev jsme se podívali do osmi různých RPG světů – Taria, Asterion, Příběhy Impéria, Imaginárium, Ze světa Dornu, Hájemství sedmi, Immortal Fighters a Unkown Armies. Říkáte si, že o některých jste se už dočetli v recenzi na minulý díl? Ano, je tomu tak a proto se nebudeme jejich popisy zdržovat a rovnou skočíme na povídky. U těch nových se nemusíte bát, krátký úvod určitě bude.

TARIA nám nabídla dvě různé povídky. První je Úděl spojenců a sepsal ji Josef „Armon“ Straka. Za druhou stojí Josef „Hike“ Gregor a nese název Barbarská přísaha. Obě dvě povídky byly skutečně výborně zvládnuté, nesly v sobě dostatek napětí, akce a měly potřebnou hloubku. Jednalo se o drsné kousky, které naprosto splnily téma. Avšak zasloužily by si podle mě celou knihu.

ASTERION uvádí povídka Plavenský div od Haniny Veselé. A musím říct, že to mohla být ta nejlepší volba. Veselé se podařilo vylepšit styl a ukázat čtenářům Asterion ve skvělém světle. Příběh Magny byl opět energický, odvážný, drsný a hlavně bavil, i když se jednalo o vážnější téma. Dalším dílem byla povídka Takže taková je válka od Jana Č. Galety. Sice byla rozsahově celkem krátká, ale zato přinesla pořádný kousek příběhu k zamyšlení. Trochu mi sice neseděl počáteční úvodní románek, bez kterého by se to klidně mohlo obejít, ale jinak se jednalo o výborné dílo. Následujícími kousky ze stejného univerza byly povídky První muž od Jakuba Štádlera, který mě popravdě ve své kratičké délce ničím nezaujal a Běs od Radovana Kolbaby¸ jenž by si naopak zasloužil pochvalu a čtenáři nějaké pokračování příběhu. Poslední povídkou ze světa Asterionu pak byly Dračí poklad od Zbyňka K. Holuba, který přinesl už klasicky dobrý příběh se svými hrobníky.

Úvodní povídkou světa IMAGINÁRIUM byla Podzim 1854, mlha od Jonáše a Kryštofa Ferencových. Jednalo se o milé překvapení, a ačkoliv povídka nebyla zcela originální, tak její zpracování a nápad byl dobrý a zaujal. A navíc prostředí krymské války z necenzurovaného pohledu bojovníků… skvělá práce. Na dvojici Ferencových navázal Jakub Maruš s povídkou Sedm tisíc, kde jsme se mohli setkat s klasickou výpravou okořeněnou v příběhové partě o trola.

IMAGINÁRIUM je určeno pro divadelní hraní RPG. Má snadná pravidla a navíc podporuje aktivitu a kreativitu hráčů při tvorbě příběhu. První povídka nese název Modroočko a druhá Poslední z dávných vládců. Za oběma stojí Ondřej Netík, a ačkoliv je sepsal jen on, nic příběhy kromě jeho jména a stylu psaní nespojuje. Za více vydařený považují první zmíněný příběh. Měl výborně propracované postavy, které dokázaly vzbudit ve čtenáři emoce (ať už kladné či záporné) a navíc děj, který zaujme nejenom tím, jak je napsaný. Sice mi chvilku trvalo, než jsem se zorientovala, ale vem to Amazonku. Tohle se Netíkovi povedlo.

ZE SVĚTA DORNU je desková hra, kde proti sobě stojí dvě skupiny hráčů – jedni dobří a druzí zlí. Jedná se o svět krutých bojovníků, jehož mytologie ani historie ještě nebyla plně odhalena. Jedinou povídku, která tento svět zastupuje, je Zrození paladina od Jana „Kerwila“ Daňka. Příběh sice nebyl nijak originální, avšak zaujal mě svou výbornou čtivostí. Pokud autor zapracuje ještě na zápletkách, tak se budu skutečně těšit na to, s čím přispěje do sborníku příště.

HÁJEMSTVÍ SEDMI je hra, jež vypráví příběh o Venetském císařství, které čelí nepřátelským i vnějším rozporům. Svět zaujme hlavně ty, kteří mají radši ocel, krev a bitvy než pouhou magii a nějaké skřítky. Jedinou povídkou z univerza je Tisíc z Vysočiny od Milana Brabeca a bylo to mé první setkání nejenom se světem, ale také samotným autorem. A mé dojmy? Chci více! Velmi zdařilé a čtivé dílo.

Ze světa IMMORTAL FIGHTERS se mohl čtenář těšit na dvě povídky. První byla Deník psaný ostřím nože od Vojtěcha „Wolfframa“ Halama, která mě svým zpracováním krapet rozladila. Sice se zde stále něco děje, ale dala bych přednost souvislejšímu textu, ze kterého bych si odnesla více. Druhou povídkou z univerza je Peníze na voze od Jana Hamrlíka, které naopak bylo dobře zpracované a čtivé. Jednalo se o sympatické dílo, které s sebou skutečně neslo ocel a krev, i když formou výpravy v hospodě – a ty mám skutečně ráda, když to někdo umí.

Posledním univerzem, se kterým se v Ocel a krev setkáme, je UNKOWN ARMIES. Jediného světa ve sborníku, který není z naší země, se ujaly Lucie a Petra Lukačovičovy a sepsaly povídku Cínový vojáček, která se odehrává v prostředí Latinské Ameriky. Oproti Vrahu panenek ze Zločin a trest musím pochválit zpracování i zápletku. Povídka měla skvělou atmosféru a byla velmi čtivá. Ženské neudělaly světu Unkown Armies vůbec ostudu.

Hry s příběhem – Ocel a krev byl opět skvělý povídkový sborník, který poskytnul fandům RPG her to, co potřebují – pořádný kus zábavy, který jim nějakou dobu vydrží díky své více než pět set stránkové délce. Téma sborníku dalo prostor fantazii našim českým autorům a každý se s tím popral docela jinak. Právě to dělá Ocel a krev tak zajímavou a čtivou knihou.

V letošním roce se plánuje vydání třetích Her s příběhem s podtitulem Volání divočiny. Pokud se oslovení autoři pustí do psaní se stejně dobrou pílí jako v předchozích dvou sbírkách, máme se skutečně na co těšit.

Vydal: Mytago; 2012

Autoři: kolektiv

ISBN: 978-80-905043-5-6

Počet stran: 544

Obálka: Roman Kýbus

Ilustrace a grafická úprava: Kryštof a Jonáš Ferencovi

