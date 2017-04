Chcete detektivní příběh s paranormálními jevy? V tom případě je detektiv Jackaby připraven, aby vám ukázal, jak postupuje při svém vyšetřování záhadných případů. Avšak ty nejsou tak docela obyčejné a „lidské“, jak se může na první pohled zdát…

Píše se rok 1892 a mladičká Abigail Rooková přicestovala lodí do Nové Anglie do města Nový Fiddleham. Avšak jen ze vzduchu se samozřejmě nenají a neubytuje, a proto akutně shání práci, kterou si vydělá na své živobytí. Když se tudíž objeví nabídka na asistentku v blízké detektivní kanceláři, tak je jasné, že taková příležitost se jen tak nezahazuje. Její potenciální zaměstnavatel, detektiv Jackaby, se ukáže jako velmi zvláštní člověk, který má oči všude – dokonce vidí bystrým zrakem i tam, kde by mnozí použili slovo nadpřirozené. Avšak Abigail je naopak skvělá na pozorování obyčejných detailů, což je při vyšetřování přeci stejně důležité! Podaří se jim společně vyřešit případ sériového vraha, který začal řádit ve městě?

Jako prvotina měl Jackaby od začínajícího spisovatele Williama Rittera dobrý rozjezd příběhu, který k mému potěšení pokračoval ve své čtivosti i po zbytek knihy. Vše bylo navíc doplněno o vtipné a trefné hlášky, které byly stejně jako hlavní hrdina bláznivé, čímž určitě rozesmály nejednoho čtenáře. Autor si totiž uměl vhodně pohrát s dialogy postav a i když bylo jejich jednání místy trochu předvídatelné, tak dokázalo být zábavným, oddychovým počtením.

Je však škoda, že Jackaby měl tak jednoduchou zápletku. Během čtení mi přišlo, jako by se autor bál trochu více vše zamotat. Příběh je totiž velmi jednoduchý, a pokud hledáte společně s detektivem a jeho asistentkou vražednou bestii, tak rychle přijdete dříve než oni na to, kdo jí ve skutečnosti je. A to je ten bolestný kámen, o který jsem zakopla už v první třetině knihy – příliš velká odhadnutelnost zápletky. Což na jednu stranu může usnadnit samotné čtení a udělá z knížky oddychovou literaturu, avšak na druhou stranu mělo podle mě Jackaby na více.

Hlavní postava detektiva je totiž zajímavá. Je neskutečně šílená, až si někdy říkáte, jak je možné, že toho chlápka nezavřeli na pár let do blázince místo do pouhého vězení. Občas mi připomínal svým humorem i jednáním knižního Doktora Who v mírnější podobě a s prvky Sherlocka Holmese, avšak stále byl svůj a jedinečný. Jeho charakter se mi velmi zamlouval a jako knižní hrdina má (při správném přístupu autora) šanci na to, aby se stal někým, koho si budou lidé pamatovat právě díky tomu, jaký je speciální.

Jackaby je průměrným detektivním debutem, který nebyl vyloženě špatný, avšak také ničím zvláště neoslnil. William Ritter však má určitě potenciál na to, aby jednou napsal pořádnou detektivku o nadpřirozených jevech. A já se budu moc těšit na to, jak si s další knihou pohraje, a budu se zvědavostí pozorovat vývoj jeho stylu v dalším díle.

Autor: William Ritter

Vydal: Host; 2015

ISBN: 978-80-7491-484-3

Počet stran: 280

Přeložil: Vratislav Kadlec

