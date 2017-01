Když se ve Westerosu dostal k moci Šílený král, všem bylo jasné, že je třeba jej zabít. Jaime Lannister do něj zabořil svoji čepel s vědomím, že jedná v zájmu všech obyvatel říše – ale nic není tak jasné, jak se zdá. Sever vyhlašuje nezávislost, pod Baratheony se třese trůn a Targaryenové mezitím sbírají vojska. Válka o vládu nad Westerosem začíná!

Hra o Trůny: Karetní hra Autoři Eric M. Lang, Nate French V ČR distribuuje Blackfire Počet hráčů 2-4 hráči Časová náročnost 60-120 minut Vhodné od 14 let Jazyková závislost Kompletně v češtině Rok vydání 2015 Pořadí na BoardGameGeeku 4. (modifikovatelné hry), 219. (celkově) Mechanismy Draftování karet, hand management, simultánní výběr akcí

Jak Nate French, tak Eric M. Lang nejsou na poli designu her žádní zelenáči. Společně připravovali například karetní hru Call of Cthulhu a stojí také za prvním vydáním Hry o Trůny. Prsty ale mají v celé řadě dalších projektů, French má na kontě například LCG Pán prstenů a Lang vytvářel X-COM: The Board Game.

Hra o Trůny patří do kategorie LCG her. To znamená, že na ni vycházejí rozšíření, která si můžete dokupovat. Také je to deckbuildingová hra – každý z hráčů si před samotnou hrou složí vlastní balíček karet, které bude ovládat, či použije balíček již připravený. Ve správné kombinaci karet v decku pak leží klíč k výhře. V češtině zatím žádná rozšíření na Hru o Trůny nevyšla, pojďme se tedy podívat, jak to vypadá, když si koupíte základní sadu, která nyní vychází kompletně v češtině.

V ní se vám nabídne celkem 8 frakcí, známých z knižní předlohy, takže se můžete těšit na Neda Starka, lstivé Lannistery či krásnou Daenerys. Můžete si z nich sestavit až 4 balíčky a rozjet tak se třemi kamarády válku o celý Westeros. Každopádně, pokud máte na jazyku dotaz, zda je nutné kupovat další rozšíření, musím říct, že nezbytně nutné to sice není, ale moc bych se divil, kdybyste po tom sami nezatoužili.

Cílem hry je nasbírat 15 bodů moci dříve než vaši spoluhráči. Prostředkem k tomu vám budou karty, především lokace a hrdinové, jež vykládáte na stůl, ale také události, které mají jednorázový efekt a můžete si je nechávat na ruce jako ošklivé překvapení pro oponenty. Samotné měření sil mezi hráči pak probíhá prostřednictvím výzev. Ty jsou trojího typu – intriky, vojenský střet a boj o moc. Výhra v každé výzvě má jiné důsledky, pokud například porazíte soupeře ve vojenském měření sil, zemře mu jedna z jeho postav. Každý z hrdinů je přitom jinak orientován, zatímco Starý medvěd Mormont si poradí s mečem a dokáže říct své také k mocenské výzvě, Cersei Lannister se specializuje na intriky.

Dalším mechanismem, který hru ovlivňuje, jsou karty dlouhodobých plánů. S pomocí nich si hráč vybere strategii na svůj daný tah, například kolik si vezme zlata, jaká bude jeho zvláštní schopnost či zda si nelízne nějaké karty navíc. Karty plánů vybíráte v době, kdy ještě zdaleka nemáte o průběhu kola jasno, ale jejich síla hru vždy ovlivní, správná volba je proto klíčová. Chcete raději hromadu zlata s tím, že za ně budete moci vykládat jen vojáky, nebo spálíte nepřítele divokým ohněm, ale sami sebe příliš neposílíte? Je lepší si líznout kartu postavy na jistotu, nebo tři náhodné karty s tím, že možná najdete Jona Sněha a posílíte tak vaši Hlídku? Volba je na vás.

Velmi zajímavou vložkou, známou již z her typu Citadela, je hraní rolí (nikoliv roleplaying!). Pokud vás u hry sedí více než dva, každé kolo získáte křesla v Malé radě – například populární funkci Králova pobočníka či třeba Správce pokladny. Role má velký vliv na to, koho zvolíte jako terč útoku a s kým se naopak spojíte, je to tedy další faktor, který je třeba zvážit.

Hra o Trůny nabízí dobře fungující komplex mechanismů, který karetní hru promění ve válku o celý svět. Musíte stále přemýšlet a kalkulovat a žádná hra není nikdy prohraná. Vytváříte aliance, které se rozpadají v prach vhozením jediné karty na stůl, a snažíte se dostávat vaše soupeře pod tlak mistrně zahranými plány a událostmi. To vše dotváří perfektní atmosféra, na které se podepisuje nejen nádherné grafické ztvárnění jednotlivých karet, ale i pozadí světa Hry o Trůny, které hra velmi logicky reflektuje. Ve dvou hra ještě není tak skvělá (zejména proto, že máte omezené možnosti v tvorbě decku), ale ve třech či čtyřech lidech vypukne ve vašem pokoji konflikt epických rozměrů, ke kterému se budete znovu a znovu vracet. Vezmeme-li v úvahu také potenciál, který se skrývá v budoucích rozšířeních, je Hra o Trůny LCG skvělou volbou pro fanoušky Martinova světa a náruživé hráče karetních her.

VERDIKT Komplexní turnajová karetní hra, která uspokojí fanoušky předlohy i náročné hráče.

