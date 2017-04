Začalo to smrkáním a kýcháním. Skončilo to miliardami mrtvých. Na Zemi vypukly v jeden moment hned čtyři velké nákazy. Mezinárodní tým, složený z nejlepších vědců, lékařů a dalších specialistů se pouští do zdánlivě nemožného zápasu s časem. Musí najít léky na všechny nemoci dřív, než se ze Země stane kdysi obydlená planeta…

Matt Leacock už má v designu deskových her velké zkušenosti. Do jeho portfolia řadíme například Roll Through the Ages, Forbidden Island či Thunderbirds. Pandemic, jeho největší projekt, už se dočkal celé řady rozšíření a v současnosti vychází kompletně v češtině pod taktovkou vydavatelství Mindok.

Pandemic je kooperativní hra až pro čtyři hráče. Každý z nich se chopí role experta – zdravotníka, výzkumníka, terénního specialisty, vědce či dalších – a dohromady spojí své síly, aby vyvinuli léky na čtyři smrtonosné nákazy dříve, než definitivně vyhubí celé lidstvo.

Samotný princip není vůbec obtížný. Před vámi se rozloží herní plán v podobě mapy světa, na které jsou vyznačené důležité světové metropole a také trasy mezi nimi. Některá města jsou již od začátku hry nakažená, což vyznačíte různě barevnými kostičkami – a pak už si můžete nasadit roušku a pustit se do práce.

Kolo každého hráče se skládá ze čtyř akcí. Ty můžete strávit různými způsoby – buď se budete pohybovat mezi metropolemi pomocí přímých spojů a karet měst (jejichž význam si ještě vysvětlíme), nebo se pustíte do léčení nemoci či postavíte výzkumnou laboratoř. Po každém kole si doberete dvě karty měst, které slouží jako letenky mezi metropolemi, ale když jich nasbíráte dost, můžete s jejich pomocí vyléčit některou z nebezpečných chorob. Na konec kola každého hráče bují infekce – na náhodná města se umisťují nové kostičky nemocí. Pokud si situaci nepohlídáte a v některém městě se nemoc rozšíří až příliš, tj. jste nuceni do něj dát už čtvrtou kostičku této nemoci, vypukne pandemie a nemoc se začne lavinovitě šířit. Právě takové momenty odzkouší sehranost a volbu strategie vašeho týmu.

Princip Pandemicu je velmi zábavný. Neustálý pocit hrozby, kdy jedna špatně umístěná kostička nemoci může proměnit půl planety v lazaret, dodává hře tu správnou atmosféru naléhavosti. Její spíše do eura laděná tendence vám dává pocit, že pokud se budete správně rozhodovat, musíte uspět – ale zároveň je zde malý prvek náhody, který může vaše pečlivě nachystané plány zmuchlat jako igelitový pytlík. Menší nevýhodou je fakt, že analyticky schopný vůdce vašeho týmu, například velmi zkušený hráč, by se mohl chopit kormidla a diktovat strategii, což je ale riziko každé kooperativní hry.

Grafická stránka hry je úžasná. Studenými digitálními barvami zpracovaná mapa a krásné kartičky výborně dotvářejí celkový dojem a umocňují atmosféru desinfikovaných laboratoří. Výhodou jsou také přehledně a kvalitně zpracovaná pravidla.

Pokud jste si na Vánoce nestihli nadělit pořádný dárek, pak je Pandemic dobrou volbou. Atraktivní mechanika, rychle pochopitelná pravidla a krásné zpracování jsou jen některými z mnoha kladů této hry, kterou mohu jen doporučit.

Komentáře

komentářů