Dřív jsem si myslel, že jsem blázen. Že se šílenství definitivně zmocnilo mé mysli a obluzuje ji temnými vizemi a zlými sny o neodvratitelném konci světa. Ale nyní, po tom, co jsem navštívil muzeum v Arkhamu, vím, že všechno byla pravda. Svět se řítí do zkázy – a jediný způsob, jak jej zachránit, leží ukrytý někde v chodbách muzea. Ale kdoví, jaké další hrůzy se v něm ukrývají…?

Duo Richard Launius a Kevin Wilson není třeba dlouze představovat. Launius má na kontě tolik her, že by z jejich krabic vytapetoval Buckinghamský palác, a o Wilsonovi platí úplně to samé. Temné znamení v jistém ohledu navazuje na jejich předchozí hororovou deskovku Arkham Horror (viz box Arkham Horror podle Johna). Ta dosáhla výborných hodnocení, ale vysoká obtížnost zabraňovala, aby se mezi hráči rozšířila masově. Její problém řeší Temné znamení.

Stejně jako Arkham Horror, i Temné znamení nás přesune do světa povídek H. P. Lovecrafta, kde vládne šílenství a osamocení hrdinové bojují beznadějnou válku proti zlu, které je svou mocí mnohonásobně převyšuje. Mimochodem, důraz na atmosféru a propojenost s Lovecraftovým dílem je zde enormní. Pomáhají tomu nejen krásné ilustrace a známé postavy a artefakty (jako třeba Cthulhu nebo populární Necronomicon), ale i favor texty, tedy citáty a odkazy na Lovecraftovy knihy. Velmi brzy se budete cítit jako jeden z hrdinů povídek, neustále tancující na kluzkých kamenech v řece šílenství.

Hra je kooperativní a můžete si na ni přizvat až sedm parťáků (viz box Peklo v muzeu). Všichni se převtělíte do rolí vyšetřovatelů, kteří v Arkhamském muzeu pátrají po paranormálních jevech a bojují proti zlu. Jejich cílem je nasbírat dostatečný počet temných znamení, prastarých symbolů, které dokážou zabránit nestvůrám z jiných dimenzí proniknout do našeho světa. Každý charakter má specifickou schopnost, jež ulehčuje jeho misi. Schopnosti jsou poměrně vyvážené a žádný hráč by neměl na základě výběru postavy dominovat hře. Jedinou výjimkou je Jenny Barnes, jejíž dovednost je supersilná a hráči by tak měli po této postavě sahat s rozvahou, ať není hra příliš snadná (mimochodem, „Svěřenecký fond“? Kdo by sakra řekl, že tou nejlepší schopností v boji proti nadvládě zla bude „Svěřenecký fond“?).

V momentu, kdy má každý hráč svůj charakter a je také určeno, které zlé bytosti, jež jsou označovány jako Prastaří, bude tým čelit, přichází na řadu samotná hra. Na stole se objeví několik karet dobrodružství (případně cizích světů, jako legendární podmořský R´lyeh), které na sobě nesou symboly kostek. Přesně tyto symboly pak musí hodit váš hrdina, aby misi splnil. Pokud uspěje, získá odměnu – vzácný artefakt, stopu či dokonce temné znamení. Pakliže ale neuspěje, čeká jej trest – může se zranit, zešílet nebo dokonce urychlit průnik Prastarého na náš svět. Pokud nestihnete včas získat požadovaný počet temných znamení, Prastarý procitá a zbývá poslední zoufalá naděje – zastavit jej v přímém souboji, který funguje podobně jako dobrodružství, jen se specifickými podmínkami.

Veškeré pomocné karty, které vyšetřovatelé používají, mají dva významy: buď vám přidávají k hodu speciální červené a žluté kostky, které vám zvyšují šance na úspěch, nebo mají specifickou schopnost, například sežehnout monstrum kouzlem či vyléčit vám všechno zdraví.

Ve velmi jednoduchém principu na vás čeká vzrušující akční hra, odehrávající se v atmosféře hrůzy a šílenství. Nádherné grafické zpracování, plynulost hry, velký počet potenciálních hráčů a bezproblémové zasvěcení do pravidel, to všechno jsou klady, které nelze neuvést. Hra je sice závislá na náhodě, ale pokud nejste skalní euro player, nebude vám to vadit. Navíc se perfektně hodí pro hru ve dvojici (a ve dvou je také pořádně obtížná), takže pokud máte děsumilovného partnera, můžete si Temné znamení rovnou zabalit pod stromeček. Narazte do čela klobouk, zašlápněte doutník a vstupte do Arkhamského muzea. A dávejte si pozor – zlo nespí, zlo čeká…

PEKLO V MUZEU Pokud hrajete ve větší skupině hráčů, může se stát, že hra pro vás bude příliš jednoduchá. Máme pro vás několik tipů, jak obtížnost zvýšit a udělat z Temného znamení skutečnou výzvu. Můžete si vybrat jedno doporučení, případně – jste-li hardcore hráči či vám kostky přejí – i více. Oddělejte z balíčku postav Jenny Barnes. Sice jsem to již zmínil v recenzi, ale věřte mi, Jenny umí vyhrát prakticky každou hru.

Pokud je u karty mýtů text typu „Pokud alespoň jeden z vás nevlastní stopu, přidejte na Prastarého jeden žeton zkázy“, hrajte ji jako „Pokud všichni hráči nevlastní alespoň jednu stopu, přidejte na Prastarého jeden žeton zkázy“.

Zhoršete následky neúspěchu. Například se domluvte, že při neúspěchu každá postava inkasuje automaticky navíc jedno zranění či ztratí bod příčetnosti. Pokud je hráčů opravdu hodně (třeba sedm) a mají se hrou zkušenosti, můžete postihy za neúspěchy klidně zdvojnásobit (čímž hru opravdu, opravdu ztížíte).

Pokaždé, když odbije půlnoc, posuňte hodiny na čtvrt. Karty mýtů se tak budou střídat rychleji a spíše vám zatopí.

Pokaždé, když odbije půlnoc, hoďte kostkou. Pokud padne cokoliv jiného než lupa, přidejte na Prastarého jeden žeton zkázy.

Pokud jste se dostali až k souboji s Prastarým, ale bez potíží jste jej smetli (nebo odhadujete, že s ním žádné potíže nebudou), nechte jej útočit po každém tahu hráče (tedy každé „tři hodiny“). Uvidíte, že si hned získá váš respekt!

ARKHAM HORROR PODLE JOHNA (Jan Alda Belanský)

AH je desková kooperativní hra zasazená do prostředí Lovecraftových povídek. Až osm hráčů se podobně jako v Temném znamení snaží zabránit Prastarým, aby procitli. Hráči postupují společně proti propracovanému systému pravidel, který mnohdy zatopí i zkušeným harcovníkům. Každá z her je výrazně odlišná od té předchozí, což je důvod, proč se k ní lidé rádi vracejí. Pokud hráči překousnou složitější pravidla a více než tříhodinovou délku hry, budou odměněni skvělým zážitkem.

