Představte si, že celá vaše rodina je trochu podivínská. Babičce se říká Lady Arista, prateta Maddy má tajuplná vidění a sestřenice Charlotte má být nositelkou časocestovacího genu. Všichni čekají na Charlottin první skok v čase a pak si jednoho dne kráčíte do obchodu a ocitnete se ve sto let staré minulosti. Jak to, že se to stalo vám? A stalo se to vůbec? Co je horší? Být blázen, nebo opravdu cestovat časem? Nejspíš to druhé, na první variantu existují léky.

Kerstin Gierová je německá spisovatelka, autorka románů pro ženy. V současné době žije jako spisovatelka na volné noze s manželem, synem, dvěma kočkami a třemi slepicemi na vesnici nedaleko Kolína nad Rýnem.

Gwendolyn je obyčejná šestnáctiletá dívka. Žije v domě společně s matkou a širším příbuzenstvem. Mimo jiné i se svou sestřenicí, Charlotte, se kterou je neustále srovnávána – a vždy je za tu horší. Charlotte je celý život připravována na cesty do minulosti. Její podivné mimoškolní aktivity jí zabírají veškerý volný čas. Celá rodina už napjatě čeká, kdy se u Charlotte objeví první příznaky cestování časem. Jenže žádné závratě ani bolesti hlavy se ne a ne objevit. Zato Gwendolyn se chvílemi cítí jako na horské dráze. Neodvažuje se však své rodině cokoli říct, ostatně ani ona sama nepřikládá závratím žádný větší význam. Tedy až do chvíle, kdy se ocitla na počátku 20. století. Ale stejně, cestování časem? Vážně? Nebyl to jen sen nebo halucinace? Upřímně, nejspíš bych přemýšlela podobně jako hlavní hrdinka.

Jenže po další návštěvě minulosti už Gwendolyn nemůže dále unikat svému daru (nebo prokletí?). Svěří se tedy své matce a rodina ji postupně zasvěcuje do tajů cestování časem. Seznamuje se také s nesympatickým, jízlivým Gideonem. Za pomoci chronografu se společně vypraví do 18. století. Čeká je dokončení nelehkého úkolu: získat vzorky krve všech dvanácti cestovatelů časem, aby odkryli jakési tajemství.

Autorka v příběhu odhaluje na můj vkus zatím jen velmi málo. Některé základní informace o tom, jak vlastně cestování časem funguje, o chronografu a samotných cestovatelích odkrývá v úryvcích ze zápisků Strážců, které jsou vřazeny mezi jednotlivé kapitoly. Další informace se dozvídáme společně s Gwendolyn. Podobně jako hlavní hrdinka tak čtenář tápe v novém pohledu na realitu.

Při čtení jsem měla dojem, že cestuji časem hned dvakrát. Nejprve do období svých šestnácti let. Bylo vtipné si připomenout první lásky a pozérství některých chlapců. Gideon se zprvu zdál sebestředný, drzý, zkrátka laciný frajírek, jaké známe všechny minimálně ze středních škol. Vlivem okolností, nebo snad probouzejících se citů ke Gwendolyn, se však začal měnit v docela milého, odvážného a vtipného mladého muže.

Druhé cesty časem jsem podnikala společně s hlavní hrdinkou. Trochu mi chybělo konkrétnější představení doby, do které nás příběh zavádí. Nejsem žádný nadšenec dějepisu, ale trocha historie nikoho nezabije.

Rudá jako rubín bylo hezké oddechové čtení se zajímavým námětem. Jsem zvědavá, jak budou pokračovat osudy Gideona a Gwendolyn dále. Doufám, že se v dalších dílech dozvím více o cestování časem, jak si jej představuje Kerstin Gierová a zažiju mnohá dobrodružství.

Vydal: CooBoo; 2015

Autor: Kerstin Gierová

Překlad: Tereza Pecáková

ISBN:978-80-7447-951-9

EAN: 9788074479519

Počet stran: 336

