Z probublávajícího kotlíku stojícího uprostřed tmavé laboratoře stoupá nažloutlá pára. Zároveň se směs kuřích nožek, kouzelných houbiček a další fauny a flory líně převaluje v proudech horkého lektvaru. Nezasvěcenému by pohled na odpudivě zapáchající tekutinu připomněl tak maximálně léta stravování ve školní kuchyni. Leč zkušený alchymista, jakým rozhodně jste, využije vědomosti plynoucí z pokusů k publikaci neotřelých teorií – jedině tak lze získat respekt kolegů a celé akademické obce. Ale pozor! Dravá konkurence se možná pokusí vaše teorie vyvrátit. A to by pak rozhodně pošramotilo vaši těžce budovanou reputaci.

Alchymisté vyšli jako autorská prvotina nového herního designera Matúše Kotryho. Zdroj inspirace hledá tento dvaadvacetiletý absolvent Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě v Brně například u Vládi Chvátila. A množství nominací v soutěži Golden Geek Awards 2014 dokazují, že jde Matúš správným směrem. Za vydáním Alchymistů stojí Czech Game Edition ve spolupráci s vydavatelstvím MINDOK.

Alchymisté se hrají ve dvou až čtyřech hráčích. Hra zabere cca dvě až tři hodiny, napoprvé však počítejte i s dvojnásobným časem. To vychází z poměrně dlouhé přípravy kolem patnácti minut a také samotná dedukce a výběr ze široké nabídky možných akcí spolkne opravdu hodně času. Alchymisté jdou hrát ve zjednodušeném módu, což právě u prvních seznamovacích her jistě oceníte. Co bezpochyby zaujme je využití aplikace na tabletu či chytrém telefonu (informatik se nezapře), pomocí které provádíte experimenty, prodáváte lektvary a další.

Alchymisté v sobě snoubí hned několik herních principů. Jádro tvoří logický hlavolam, při kterém se za pomoci dedukce pokoušíte odhalit složení osmi různých ingrediencí (ropucha, houbička, štír, kuří nožka, bylinka, květina, pírko, kořen mandragory). Během experimentů mícháte v kotlíku (prostřednictvím aplikace) vždy dvě z výše popsaných přísad, čímž vznikne lektvar s určitými vlastnostmi. Tyto vlastnosti následně zapisujete do záznamové tabulky. Důležité je, že na každou přísadu připadá vždy jen jedna alchemikálie. Hru lze hrát i bez výše zmíněné aplikace. V tom případě se však někdo musí chopit role gamemastera, který ostatním hráčům prozrazuje výsledky pokusů a ve skutečnosti si vůbec nezahraje.

Kromě deduktivní části hra nabízí velký herní plán založený na principu umisťování pracovníků. Hráči mají na výběr z celkově osmi akčních polí (shánění přísad, prodej lektvarů, publikace teorie, pokusy na studentovi, …), přičemž záleží na pořadí prováděných akcích. Kromě herního plánu vás bude zajímat Plán teorií, na kterém hráči publikují teorie ohledně pravého složení alchymických ingrediencí. Plán teorií současně slouží jako počítadlo bodů reputace. Svoji reputaci budujete především publikací teorie, vyvrácením teorie a účastí na konferencích. Pokud některý hráč odhalí, že vaše teorie stojí na chatrných dohadech spíše než na exaktním výzkumu, jistě využije situace, vaši teorii vyvrátí a o body reputace rychle přijdete. Ale způsobů, jak ztratit reputaci, „nabízí“ hra mnohem více.

Cílem hry je nasbírat během šesti kol nejvyšší počet vítězných bodů. A právě reputace tvoří hlavní zdroj vítězných bodů.

Opravdu mě bavilo postupné odkrývání tajemství složení jednotlivých přísad. Přitom jsem se však snažil i hodně blafovat, abych dosáhl na co největší množství publikovaných teorií. Ale chybné teorie hra trestá opravdu tvrdě a ve verzi hry pro začátečníky získá hráč za nejvyšší počet publikovaných teorií pouze malou výhodu. Takže se opravdu vyplatí poctivě zkoumat.

Grafické zpracování se jednoduše podařilo. Pohled na vysoko se tyčící alchymistický kotlík, ve kterém tajně provádíte své pokusy, rozhodně zaujme. Musím pochválit líbivé vyvedení kartiček alchemikálií a hracího plánu. Zjištění, že hra využívá aplikaci na tablet, u mě zprvu vyvolalo vlnu nejistoty a rozmrzelosti. Ale po několika odehraných seancích můžu uklidnit veškeré obavy. Funguje to. A co víc, i herní aplikace svým zpracováním drží vysoký standard. Na začátku hry jeden z hráčů vytvoří novou hru s unikátním herním kódem viditelným na horní části obrazovky, ostatní hráči jen opíší kód a může se hrát. Ale z vlastní zkušenosti doporučuji dvakrát zkontrolovat, zda kódy opravdu sedí. To zjištění, že ve skutečnosti hrajete jinou verzi hry, na konci dvouhodinové seance opravdu zabolí.

Alchymisté patří k velmi komplexním hrám snoubících v sobě různé herní principy, díky čemuž se vám mozkové závity zaručeně pořádně rozžhaví. Zábavný námět spolu s netradičním využitím mobilní aplikace jen dotváří celkový dojem. Díky všemu tomu vám pach síry na hábitu ještě ani nevyčuchne a už budete pospíchat zpátky do světa bublajících kotlíků, lektvarů a výbušných pokusů.

