Říše Dobra je v nebezpečí!

Sauron sbírá svoje temné síly, v horách se shromažďují skřeti a vlci a obyvatelé Divočiny aby se báli jít se v noci ven vyčůrat. Tomu je potřeba učinit přítrž! Probudit Aragorna, spícího v příkopě u cesty, vyhrabat z jeskyní Gimliho, nalákat Legolase na lembasovou hostinu a vydat se za dobrodružstvím. To všechno v kooperativní hře Pán prstenů: Living card game.

Kooperativní hry jsou dneska trend. Tvůrci už si uvědomili, že i když je člověk tvor soutěživý, někteří z nás si radši nechají vyrvat srdce z těla pro tým, ať už na hřišti, nebo u hracího plánku. Pán prstenů je první větší hrou, apelující na naši touhu po spolupráci a kolektivní úspěch. V době, kdy píšu tyto řádky, už vyšla pěkná řádka rozšíření, ze kterých jsem (se svou družinou) dokončil cyklus Stíny temného hvozdu a momentálně se válčí o Khazad Dum.

Abychom si vysvětlili, jak to s těmi cykly je. Když si koupíte základní balení, dostanete kromě hracích karet také sadu tří úkolů, které musí váš tým vykonat. Úkoly ale tvoří jen začátek cyklu, který postupně rozšiřují doplňkové balíčky. Pokud tedy chcete prozkoumat v Temném hvozdu každý kout, počítejte s tím, že to nějakou stokorunu spapá.

Zadaný úkol nadhodí jak zápletku, tak proti vám postaví balíček karet zla, který musíte překonat. Jak na něj? Už v úvodní sadě dostanete hromadu karet, mezi nimi hrdiny (Aragorn, Frodo…), vybavení, události podporující vaši věc a podobně. Ze sady stvoříte balíček, který se potom může vrhnout do akce. V každém rozšíření je pak kromě úkolu i několik karet navíc, kterými deck obohatíte. Nemusíte se bát, že budete mít smůlu jako u Magic: The Gathering. V každém rozšíření najdete přesně dané karty a můžete si tak dopředu zjistit, jak velkou posilu získáte.

Pán prstenů není vůbec jednoduchou hrou. Už seznámení s pravidly vám zabere čas a některé úkoly nastaví laťku tak vysoko, že budete muset stvořit deck speciálně pro jejich splnění. O to sladší je následný úspěch. Když se vám podesáté konečně podaří chytit prokletého Gluma, číhajícího v jednom z prvních rozšíření, bude to možná na otevření nějaké té lahvinky. Čímž se dostáváme k tomu, že pro děti tenhle kousek rozhodně není, nejspíš by pro ně bylo výzvou jen přečíst manuál.

Herní princip se mi velmi líbil. Náhoda zde nehraje tak velkou roli, ale občas vás strčí do krize, ze které se dostanete jen promyšleným balíkem a chytrou hrou. Pokud jste navíc tak velký pán, že si hru omotáte kolem prstu, nabízí se celá řada možností, jak si ji ztížit. A když si rady nevíte, hráči na youtube se s vámi podělí o recept na vítězný deck pro daný scénář.

Dalším plusem je grafické ztvárnění hry, respektive karet. Obrázky perfektně navozují středozemní atmosféru, kterou navíc dotvářejí citáty z Tolkienových knih na kartách a texty k samotným úkolům. Nečekejte žádné složité zápletky, ale i tak je tenhle systém moc fajn.

V celém Pánu prstenů vidím jen dvě nevýhody. První nevýhoda vychází z potřeby až nutnosti dokoupit si pár rozšíření, protože bez nich má hra jen omezený potenciál. Druhou nevýhodou je, že soutěživost jedinců se zde nijak neuplatní – buď všichni vyhrají, nebo všichni prohrají, což nemusí každému sednout. Promyšlený herní systém ale nabízí zábavu na dlouhé hodiny, a to i pro solitéry či pro páry, pro které je hra jak dělaná. Pokud se vaše polovička zamilovala do Středozemě, vezměte ji tam na prázdniny. Uvidíte, že si to oba užijete.

