Příběh Dominionu, dnes již legendární karetní hry, která během své existence od roku 2008 slavila úspěch doslova po celém světě (Hra roku 2009 v ČR, prestižní Spiel des Jahres 2009 či American Mensa’s 2009 MindGame competition a další), začíná u jiné sběratelské legendy – Magic: The Gathering.

Právě od roku 1993, kdy vyšel Magic: The Gathering, se Donald X. Vaccarino (v té době programátor videoher a nadšený hráč deskovek) nedovedl nabažit nekonečnými možnostmi, které mu Magicky nabízely. Svou nezkrotnou vášeň nedokázal hasit ani tvorbou různých vylepšení a rozšíření pro tuto vskutku magickou hru a někdy kolem roku 2006 si uvědomil své desko-hráčské poslání na tomto světě. Stvořit tu nejdynamičtější, nejzábavnější a nejrychlejší karetní hru založenou na jeho milovaném systému deck-buildingu. A vskutku! Během pouhých dvou let od uvedení do prodeje se Dominion dočkal jednoho milionu prodaných kusů, čímž si Donald X. Vaccarino vysloužil věčnou slávu a to nejen pro akcionáře firmy Rio Grande Games, která Dominion v USA vydala. Díky tvrdé dřině pracovníků firmy Albi mohla z jejich krve a potu vzniknout také česká varianta hry a my si ji i její rozšíření dnes můžeme směle vychutnávat.

V čem že tkví genialita herního systému Dominionu? Inu především ve variabilitě (základní verze se skládá z 500 karet) a dynamice hry. Na začátku hry si hráči vyberou ze široké nabídky deset karet, které představují místa v království (vesnice, kovárna, …), tyto karty vyloží na stůl. Spolu s nimi se na stůl vyloží karty peněz, karty vítězných bodů, karty kleteb a smetiště. Zároveň každý hráč dostane balíček o deseti kartách, které se skládají z několika drobných na první nákupy a tři karty výherních bodů. Svůj balíček hráč zamíchá a na ruku si připraví pět náhodných karet. Samotná hra může začít. Během ní se jednotliví hráči svižně střídají ve svých tazích. Tah se skládá ze tří fází: akce – v níž se hrají karty království přinášející majiteli nějakou výhodu či peníze; nákup – ve kterém se židovské kořeny stávají výhodou; a nakonec úklid – moje nejméně oblíbená část tahu. Jak hra postupuje, rozšiřujete svou malou říši tu o sklep na víno, tu o chatrč čarodějnice, až se vám v rukou začne točit skutečné impérium. Vítězství však závisí na vlastnictví karet s nejvyšším součtem vítězných bodů na konci hry. Ty však v průběhu hry zaclání a zabírají místo produktivním kartám. Proto se důležitým prvkem hry stává odhad, kdy začít vítězné body nakupovat – ne moc brzy, aby nebrzdily, ale ne moc pozdě.









A že Dominion neztrácí na aktualitě ani dnes dokládá fakt, že v roce 2015 vychází již desáté rozšíření s názvem Adventures. Toto i zbylých devět rozšíření postupem času vnášely do dynamiky Dominionu nové zajímavé prvky, nové druhy karet a strategické možnosti. Žádné rozšíření však razantněji nezměnilo herní systém, což naštěstí zabránilo rozštěpení na několik samostatných her a Dominion dnes můžete libovolně kombinovat s ostatními rozšířeními.

Dominion patří mezi hry, které mě doslova přikovaly ke stolu. Od prvního momentu jsem byl vtažen do hry, kul jsem pikle, vymýšlel strategie a především se královsky bavil. Velmi pozitivně také hodnotím možnost sestavit si hru z široké palety karet, čímž se ani základní verze hry neohraje příliš brzy. A vždycky můžete zainvestovat do povedených rozšíření. Co se týká grafického zpracování, je sice na slušné úrovni, ale příliš nevybočuje z průměru. Dominionu na druhou stranu bývá vytýkána absence pořádného srdcervoucího příběhu. A právě ten může některým hráčům chybět.

