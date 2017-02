PragoFFest 2015 je sice už dávno za námi, nicméně zbyl mi z něj ještě jeden rest. V reportu jsem se zmínil o rozhovoru s Janem Urbanem (známým také jako kpt. Jack), autorem trilogie Pragocalypsa. Na MFantasy jste již mohli číst recenzi na první díl Strážci brány a druhý s názvem Krev padlých andělů. Řeč přišla nejen na Pragocalypsu, ale také na ThroneCon, který kpt. Jack spoluorganizuje, a fantastiku obecně.

Jak dlouho ti trvalo napsat Pragocalypsu? Kdy jsi začal a co tě vlastně inspirovalo?

První díl byl jsem začal vytvářet kolem roku 2011, kdy jsem skončil školu a neměl práci, tak jsem si říkal, že by bylo dobré opřít se do svých koníčků a zkusit štěstí. Prvotní myšlenka byla napsat městskou fantasy o konci světa v Praze, protože toho se u nás, kupodivu, ještě nikdo nechytil. Mám dojem, že žánr městské fantasy má v Česku určitou historii, lidi to mají rádi. A tak vznikla Pragocalypsa. První díl byl hotový zhruba za 6 měsíců, do toho nepočítám korektury, které trvaly další 3 měsíce – autorské i nakladatelské. Zhruba tak čtyři až pět měsíců mi trvá než napíšu jeden díl. Tedy, pokud mám na psaní dost času.

Nepřipadá ti chování a hlášky některých postav občas až za hranou? (Narážím na scénu na záchodě v druhém díle)

Sám uznávám, že ta scéna je lehce přes čáru, ale zase si nemyslím, že je přes čáru až tolik, ostatně četl jsem i knížky, kde se popisovaly i mnohem kontroverznější věci. Tohle prostě patří k charakteru Vyvyana, on je prostě takovej. Já ho nechtěl moc cenzurovat, stejně jako Kamila. Proč taky? Přinesla snad někdy cenzura něco dobrého? Rozhodně se nebojím psát scény, od kterých jiní autoři raději upustí, aby zůstali “čistí”.

(Během této otázky se ozval sám Vyvyan (viz obrázek v galerii :)), že je na druhou stranu fajn a docela originální pokud někdo myslí na trávicí a vylučovací ústrojí svých hrdinů. Jen pro ujasnění, nenarážím se scénu samotnou, jako s dialogem/monologem, který tam Vyvyan vede)

Kdy vyjde třetí díl?

21. května 2015 bude křest opět jako loni v knihkupectví Fantasya v Praze. Kdo chce, má čas a dychtivě lační po prozatímním zakončení pragocalyptické trilogie, ten je na něm vřele vítán.

Plánuješ povídkovou sbírku z minulosti postav? Potenciál pro něco takového je tam přeci jen obrovský.

Plánuji povídkou knihu ze světa Pragocalypsy, která bude mít několik příběhů. V každém příběhu bude jen jeden hlavní hrdina, na kterého se bude soustředit děj. Tohle je ovšem otázka tak dvou let. Plánuji toho samozřejmě víc, ale o tom třeba jindy.

Pragocalypsa je tvoje prvotina, co bys doporučil začínajícím autorům?

Hlavě se obrnit trpělivostí a dbát každé rady, které vám kdo dá. I když je to porotce v soutěži, kritický/á kamarád/ka nebo betatester. A pokusit se vyhovět všem, ale ne za každou cenu, a zároveň si uchovat svůj styl. Dát si tu práci, aby to bylo prostě jako opera. Abyste měli pocit, že když píšete knížku, že komponujete, že to prostě uslyší velká spousta lidí, která se podle vašeho opusu pak rozhodne, zda půjde na další představení, nebo zajde ke konkurenci.

GRRM občas říká, že jeho postavy si občas začnou žít vlastním životem, Sapkowski naopak nedávno řekl, že autor, který si nechá postavy přerůst přes hlavu je pitomec (Pevnost 12/2014). Stalo se to někdy tobě, že jsi třeba nedokázal nějakou postavu nechat mrtvou?

To bych trochu spoiloval, co se stane ve třetím díle, ale abych to shrnul, tak mám tam své oblíbené i neoblíbené postavy (i když všechny mé postavy jsou oblíbené, protože jsou moje). To má asi každý. Oblíbenec GRRM je Tyrion a Sapkowski nechal Geralta umřít jen proto, aby ho zas v další knize, byť prequelové, opět oživil.

Nedělá mi problém někoho odpravit. Třeba jen proto, aby se děj někam posunul. Nicméně musí to být určitý zlomový moment, který čtenáře zaujme. Když mi někdo umře, tak prostě umře. Možná. Na nějaký čas. Hehe… ehm. Další otázka?

Jak jsi se dostal k fantastice a jak k Písni ledu a ohně? Co tě motivovalo k pořádání ThroneConu a proč ti vlastně říkají kpt. Jack?

Jak jsem se dostal k fantastice? Jezdil jsem na LARPy a bitvy a tam mi jedna kamarádka řekla, že existuje Festival Fantazie, a že je to něco přesně pro mě. A hned na svém prvním FFku jsem měl kostým kapitána Jacka Sparrowa a jelikož jsem v něm chodil všude, tak mi začali říkat Jacku, což mi už zůstalo. Ke Hře o trůny jsem se dostal tak, že jsem v roce 2011 během půl roku přelouskal všechny knížky Písně ledu a ohně. To bylo ještě před seriálem a tehdy jsem ani nevěděl, že nějaký bude. Přišla mi trestuhodná škoda, že na Festivalu Fantazie žádná linie věnovaná Písni ledu a ohně není. Tak jsem se zeptal Vaška Pravdy, jestli by do toho nešel. A jelikož Vašek už o vznikajícím seriálu věděl a stejně tak o široké fanouškovské základně, souhlasil.

Co říkáš na televizní adaptaci Hry o Trůny? Těšíš se na pátou sérii?

Já jsem zastánce spíš knižní verze a moc se mi nelíbí jak to různě poupravují, protože nové díly si jedou vlastní cestou, než jak je tomu v knížce. Většinou jsem zvědavý, jak z jednotlivých předělaných situací tvůrci vybruslí. Většinou dost krkolomně. Řekněme, že svým způsobem se na pátou sérii i těším, ale čistě jen proto, abych ji mohl zanalyzovat ve smyslu “co tvůrci překopali tentokrát”. Chápu že se seriál někomu líbí takový, jaký je, a chápu, že jsou lidi, kteří to nechtějí číst, protože jsou to tlusté bichle. Nicméně, že bych byl ze seriálu nějak supernadšený, to zrovna nejsem.

Máš i jiné oblíbené fantasy? A co science fiction?

Tak určitě mám rád Zaklínače, Trhlinové války od Raymonda E. Feista anebo Rogera Zelazneho a jeho Amber. Nicméně začínal jsem na Richardu A. Knaakovi, který píše chytlavou a velmi čtivou fantasy. Samozřejmě čtu i další autory. A když už sci-fi, tak to se spíš podívám na nějaký seriál. Space opery mě nikdy moc nebavily – a že jsem jich pár přelouskal! České autory nicméně moc nečtu, spíš jen výjimečně. Bojím se, abych v jejich dílech nenašel něco, například nápad, co jsem sám napsal nebo se ho teprve chystám zrealizovat. Uvědomění, že mě někdo předběhl, by docela bolelo.

Sleduješ náš web mfantasy.cz?

Jasně, že sleduji. MFantasy známe někdy od roku 2008 nebo 2009. Nicméně líbil se mi spíš předešlý design stránek, ale to proto, že jsem na něj byl zvyklý. A ne všechny změny jsou vždy k lepšímu.

Tak to by bylo k rozhovoru vše. Pokud se chcete s autorem vidět a zeptat se ho na něco osobně, určitě nezapomeňte navštívit křest třetího dílu Pragocalypsy – Dědictví zkázy 21. 5. 2015 v knihkupectví Fantasya na Vinohradech. Jan Urban bude také na veletrhu Svěk knihy 15. 5. 2015. A pokud ani to nestihnete, samozřejmě tu bude ThroneCone na 20. Festivalu Fantazie v Chotěboři 2. – 6. 7. 2015. A na co byste se kpt. Jacka zeptali Vy? Dejte nám vědět v komentářích.

Komentáře

komentářů