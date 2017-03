Česká knižní fantasy scéna je chudší, než bychom si my – milovníci tohoto žánru – přáli. Avšak i v tom málu děl, které mají to štěstí a jsou v našich tuzemských nakladatelstvích vydány, se najdou místy opravdu výtečné kousky, jenž mě chytí za vlasy a omotají si mě pevně kolem sebe. Jedním z nich je cyklus o Magnólii od autorky Haniny Veselé ze světa české RPG hry Asterion, který prozatím obsahuje úvodní knihu Magnólie a démon, krátkou novelu s názvem Slza pro dračího pána, připravovaný titul Drak bere vše, e-book Studená krev (nyní se chystá také jako součást sbírky Marellion) a dvě na sebe navazující povídky Derteonský roh a Plavenský div. V recenzi se budu věnovat prvním dvěma uvedeným.

Nekromantka či telepatka? Od všeho něco, plus sexappeal a vražedný instinkt kobry královské, to je Magnólie.

Vydejte se do světa románu Magnólie a démon, kde je nechráněná mysl přístupná všem, kdo ví, jak s ní zacházet. Kde myšlenky nejsou tajemstvím, ale žádaným zbožím. V takovém místě žije Noly, svůdná studentka psyoniky (a tajně také nekromancie), která má problém udržet svůj ostrý jazyk i před všemi obávanou autoritou, jako je její Mistr Zvin – Modrý čaroděj. Odporovat ostatním jí není cizí a chuť experimentovat Noly přivede do mnoha potíží. Avšak nyní na ni čeká nejedno nebezpečí, které ji mohou stát život. Boj lidí s nejrůznějšími podobami nemrtvých je na spadnutí. Zvládne Magnólie i tentokrát ze všeho vybruslit se svou obvyklou grácií?

Rozsahově kratší novela Slza pro dračího pána je pokračováním příběhu Magnólie. Časově se děj odehrává o šestnáct let později po úvodním románu. Noly nyní vystupuje pod jménem Magna a je obávanou lodní čarodějkou na lodi Žlutého mága Kirberga, který se plaví pod vlajkami ostrova Albatros. Opět ji čeká nelehký úkol – získat od svého bývalého mistra Zvina vzácný minerál, který je znám pod názvem Slza Modré luny. Je zde vůbec možnost tohoto cíle dosáhnout, aniž by došlo ke střetnutí dvou starých „ne“přátel?

Ačkoliv je Magnolie a démon autorčina první samostatný kniha o Magnólii, tak to na příběhu nejde vůbec poznat. Dílo je až neuvěřitelně čtivé, velice schopně sepsané a navíc má skvěle strukturovaný děj, který v sobě nese spoustu překvapivých situací – též díky impulzivní povaze naší hlavní hrdinky, kdy nikdy nevíme, co dalšího ji napadne. Příběh je rozdělen do čtyř částí, kdy první tři uvádí kapitola z pohledu nekromanta Jeremíase a ostatní jsou z pohledu naší Noly. Následující novela Slza pro dračího pána se nese v obdobném duchu. V docela málo slovech se povedlo autorce nastínit příběh, který v sobě skrývá další poutavé dobrodružství naší sympatické hrdinky. A že se máme na co těšit, to nám prozradí už skvělá (a mírně provokativní) knižní obálka!

Jejími zbraněmi jsou ženské vnady, slovník sprostých slov a kámoši mágové i nekromanti.

Jmenuje se Magnólie.

Hlavní hrdinka Noly, která je zvaná též jako Magnólie, je sexy zrzatá mladá dívka, jež má „lehce“ prořízlou pusu a svůj poctivě nabitý slovník sprostých slov se nebojí v žádném případě použít. Se svými skvělými telepatickými schopnostmi dokázala vybruslit z ledajaké situace, a když se k tomu přidá i její vychytralost, dostanete ideální ženskou hrdinku pro čtenářky, jako jsem já – lehce na první pohled emancipované, avšak na druhou stranu krapet na těch mužských závislé.

Už po prvních několika stránkách jsem si začala připadat jako Khar Démon:

„Zrzka se stává čím dál zajímavější. Bude potřeba vyšetřit si na sledování jejich osudu trochu času.“ – Khar Démon

Tiše a nenápadně jsem si výskala, protože takto mně sympatických hrdinek potkávám v literatuře poskromnu. A jak jsem ve čtení pokračovala, má radost se kapitola od kapitoly zvyšovala, protože Magnólie je přesně ten typ postav, které já upřímně opravdu můžu. A vzhledem ke spoustě mužů, mágů, nekromantů a Khar ví čeho ještě, kteří o Noly projevují zájem, nejsem očividně vůbec sama.

I když se příběh odehrává prakticky jen ve dvou prostředích (Magnólie a démon – městské, Slza pro dračího pána – městské, mořské), tak autorce se podařilo podat nám je velice přijatelnou a poutavou formou. Nezdržuje se sáhodlouhými popisy něčeho, co si většina z nás stejně nezapamatuje, ale vrhá se rovnou na podstatu věci a přitom to umí provést tak, že příběh je stále až neuvěřitelně poutavý. Kniha se tak velice dobře čte a nutí nás v ní pokračovat, přitom však nezapomíná vysvětlit to podstatné a upozornit nás – i kdyby jen slůvkem – na něco, co se může později stát důležitou informací, za jejíž neznalost se platí životem.

Jedinou nevýhodou, kterou na celém cyklu vnímám, je velké množství postav. Už od samého začátku knihy na mě začala ze stránek vyskakovat nejrůznější jména, ve kterých bych se bez svých důkladných poznámek lehce ztratila. Naštěstí se však sobě příliš vizuálně nepodobají, tak si brzy čtenář udělá jasno a zorientuje se. Za skvělé považuji v tomto ohledu i všudypřítomné propojování – postava, se kterou jsme se setkali jen okamžik v Magnólii a démon, se v Slze pro Dračího pána objeví zase, avšak již je jí věnována větší pozornost. Tím získává příběh mnohem větší smysl a čtenáře ještě více baví. Přece jen každý čtenář ocení, když je načatý příběh více rozvinut!

„Netvor zůstane netvorem, i kdyby mu bohové poskytli k životu dalších pět tisíc let.“ – Mistr nekromancie Jermías

Zasadit příběh do prostředí RPG hry Asterion má své plusy i mínusy. Na jednu stranu usnadní autorce vymýšlení nejrůznějších reálií, na druhou však potlačí vlastní skvělé nápady. Avšak není třeba se – jako absolutní neznalec použitého univerza – bát, kniha je velice dobře pochopitelná i pro nás, kteří se s Asterionem setkali prvně právě díky Hanině Veselé.

Autorce se podařilo rozjet docela slibnou knižní sérii, která vnáší do českého fantasy světa nový svěží vítr. Už v debutovém románu Magnolie a démon naznačila několik možných dějových linií, kterými by se mohla v dalších příbězích vydat. Anotace chystaného pokračování slibuje skvělý nářez, teď už záleží jen na autorce, jak se s nelehkým úkolem vypořádá.

INFORMACE O KNIHÁCH:

Magnólie a démon Slza pro dračího pána Vydal: Mytago; 2012 Vydal: Mytago; 2014 Autorka: Hanina Veselá Autorka: Hanina Veselá Obálka: Roman Kýbus Obálka: Milan Fibiger Ilustrace: Michal Hrůza ISBN: 978-80-87761-06-9 ISBN: 978-80-905043-8-7 EAN: 9788087761069 EAN: 9788090504387 Počet stran: 114 Počet stran: 352

CHYSTANÉ: Drak bere vše, Mytago 2015

Magnólie – telepatka, pro niž špinavá tajemství druhých nejsou žádné tabu. Plní delikátní úkoly pro různé pány a hojnými doušky užívá pozemských radostí.

Arcimág Zvin – její někdejší mentor a hlava všech telepatů. Málokdo ví, že kdysi nosil jiné jméno. Svou masku nesundal tak dlouho, že se pro něj život samotný stal jen hrou.

Oba již dlouho kráčí vlastní cestou, aniž by tušili, že osud je svede dohromady a navzdory vzájemným antipatiím donutí ke spolupráci. Zvinova partie je rozehrána v Thurgu, městě Bílých zdí, dekadentních mágů a zdroje nesmírné moci, a vkladem nebude nic menšího, než život.

