V Erinu, v jednom z nejbohatších měst Asterionu a přístavu podobném Benátkám, život ve stínech vždy jen vzkvétal. Aby také ne – tam, kde i nejpočestnější občan považuje za součást své cti vést okázalý noční život a všechny obchodnické rody, které něco znamenají, mají vlastní rozvědku, se těm, kteří si libují v o něco hlubších stínech, nemůže žít jinak než dobře.

Rovnováha je ovšem křehká a ve chvíli, kdy na scénu vstoupí silný cílevědomý hráč, se může snadno rozbít. O tom se má přesvědčit celý Erin a s ním i hlavní hrdinka Vločka, která je v noci asasínkou a ve dne Danutou Butrymovou – dcerou jednoho z oněch mocných rodů. Jako Vločka zůstala vždy nezávislá a nikdy se nepřidružila k žádné organizované skupině. Nyní, když stíny houstnou, necítí se v ohrožení – nikomu nepřekáží, proč by jí někdo usiloval o život? Ale Erinské podsvětí změnilo svůj charakter tiše a nepozorovaně tak, že se již nelze na nic spolehnout.

Butrymovna

Vedle příběhu stínů se odehrává i příběh dne a oba se proplétají a propojují mnohdy víc, než by hlavní hrdince bylo milé. Autor se neupíná pouze k boji ve stínech, ale nezapomíná také seznamovat čtenáře s tím, jak se to vlastně stalo, že žena jako Danuta, žena nejlepšího původu, zatoužila po lákadlech noci. Rozmařilost? Určitě. Ale jistě nejen ta…

Postava hlavní hrdinky má velmi dobře propracovaný životní příběh a je dosti plastická, což je pro knihu založenou převážně na jednom hrdinovi vždy velkým přínosem. Vločka má co nabídnout a „Šíp v zádech“ díky ní nejen zaujme, ale také se trochu vyšvihne v rámci kategorie „dračákových příběhů“. Je zde na jedné straně zřetelný herní svět a na druhé straně literární postava, což je u díla tohoto typu poměrně atypické. Obvykle má čtenář nutkání házet v zásadních okamžicích kostkou a to je v tomto případě skoro nemyslitelné. Také ostatní postavy mají něco do sebe a třeba Danutin bratranec Jadrzej nebo nejlepší kamarádka Wanda rozhodně nepředstavují jen nějaké křoví.

Stíny

Příběh války o podsvětí není ničím novým, proto je čtenář již od počátku zvědavý spíše na to, komu se špatně poběží s šípem v zádech, než na to, kdo se chce zmocnit Erinu. Nepřítel může být sebezajímavější, ale pořád je to nepřítel, o kterém se čtenář nikdy nedozví všechno, protože tento nepůjde a nevyzpovídá se dobrovolně „kladným“ hrdinům, jen aby ukojil čtenářovu zvědavost a vzbudil jeho zájem.

Co čekat? Intriky, pletichářství, úskoky, hloupost, chyby, naivitu… vraždy, násilí, krev na ulicích. Jak už to tak u podobných námětů bývá, najde se tam kousek ode všeho a něco (skoro) pro každého, proto jsou u autorů i čtenářů nejspíš stále populární.

Shrnutí

Hrdinové se vyjadřují adekvátně prostředí a situaci a práce s dynamikou textu je dobře zvládnutá, takže příběh nedrhne a nepůsobí komicky tam, kde komicky působit nemá. Četbu zpříjemňují také černobílé ilustrace a základní zeměpisnou orientaci mapa města. Víc si průměrně (ne)náročný čtenář, který neočekává odhalení tajemství života a smrti, nemůže přát.

Autor: Jan Č. Galeta

Ilustrace: Tomáš Zahradníček

Nakladatelství: Mytago

Rok vydání: 2011

